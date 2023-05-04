Bảo Anh trở lại đường đua âm nhạc sau tin đồn mang thai, thế nhưng lại gặp 'sự cố' trước thềm tái xuất

Mới đây, Bảo Anh đăng tải trên trang cá nhân poster của sản phẩm âm nhạc mới sẽ được ra mắt trong tháng 5 thu hút được sự quan tâm của khán giả. Không tiết lộ gì nhiều về sản phẩm âm nhạc mới, song qua trang phục và phong cảnh được thể hiện ở poster có thể đây là 1 bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng.

Bảo Anh trở lại đường đua âm nhạc - Ảnh: FBNV

Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Anh đã chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng với đông đảo người hâm mộ. Cụ thể nữ ca sĩ tâm sự: "Không biết nên vui hay buồn". Bên cạnh đó có một người quen của Bảo Anh thắc mắc: "Facebook chị đâu rồi". Ngay lập tức người đẹp buồn bã trả lời: "Facebook chị bị báo cáo 1 tháng nay rồi".