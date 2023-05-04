Bảo Anh trở lại đường đua âm nhạc sau tin đồn mang thai, thế nhưng lại gặp 'sự cố' trước thềm tái xuất

Sao Việt 04/05/2023 22:38

Bảo Anh có động thái trở lại sau một thời gian im ắng. Tuy nhiên, cô nàng có vẻ buồn bả về sự cố trước thềm comeback.

 

Mới đây, Bảo Anh đăng tải trên trang cá nhân poster của sản phẩm âm nhạc mới sẽ được ra mắt trong tháng 5 thu hút được sự quan tâm của khán giả. Không tiết lộ gì nhiều về sản phẩm âm nhạc mới, song qua trang phục và phong cảnh được thể hiện ở poster có thể đây là 1 bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng.

Bảo Anh trở lại đường đua âm nhạc sau tin đồn mang thai, thế nhưng lại gặp 'sự cố' trước thềm tái xuất - Ảnh 1
Bảo Anh trở lại đường đua âm nhạc - Ảnh: FBNV

Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Anh đã chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng với đông đảo người hâm mộ. Cụ thể nữ ca sĩ tâm sự: "Không biết nên vui hay buồn". Bên cạnh đó có một người quen của Bảo Anh thắc mắc: "Facebook chị đâu rồi". Ngay lập tức người đẹp buồn bã trả lời: "Facebook chị bị báo cáo 1 tháng nay rồi".

Bảo Anh trở lại đường đua âm nhạc sau tin đồn mang thai, thế nhưng lại gặp 'sự cố' trước thềm tái xuất - Ảnh 2
Giọng ca Ai khóc nỗi đau này buồn bã chia sẻ việc trang cá nhân bị báo cáo -  Ảnh: Chụp màn hình

Trải qua loạt tin đồn về cuộc sống đời tư, cho đến nay Bảo Anh đã bắt đầu quay trở lại sử dụng mạng xã hội. Bên cạnh đó nữ ca sĩ khá thoải mái khoe thân hình mảnh mai và quyến rũ. Tuy nhiên khi nhận về những câu hỏi liên quan đến những nghi vấn liên quan đến chuyện tình cảm, người đẹp đều lựa chọn im lặng.

 

Bảo Anh trở lại đường đua âm nhạc sau tin đồn mang thai, thế nhưng lại gặp 'sự cố' trước thềm tái xuất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau MV Từng là của nhau ra mắt vào 8 tháng trước và những tin đồn râm ran về việc bí mật sinh con thì ca khúc mới sẽ là bước đánh dấu màn “comeback” của Bảo Anh. Thời gian gần đây, Bảo Anh mới thoải mái hơn trên mạng xã hội, nữ ca sĩ chăm chỉ cập nhật các hoạt động thường ngày và cũng đã rục rịch quay trở lại đường đua âm nhạc.

Bảo Anh trở lại đường đua âm nhạc sau tin đồn mang thai, thế nhưng lại gặp 'sự cố' trước thềm tái xuất - Ảnh 4
Sau chia tay Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm - Ảnh: Instagram

Tháng 2/2023 Bảo Anh bất ngờ trở thành cái tên bị netizen réo tên liên tục khi bị 1 tài khoản mạng xã hội có hơn 400 nghìn người theo dõi gọi thẳng tên với nghi vấn đã sinh con đầu lòng. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý công chúng vì trước đó, Bảo Anh cũng vướng tin đồn mang thai khi để lộ vòng 2 lùm lùm tại sự kiện.

Bảo Anh trở lại đường đua âm nhạc sau tin đồn mang thai, thế nhưng lại gặp 'sự cố' trước thềm tái xuất - Ảnh 5
Bảo Anh im lặng từ đầu đến cuối về lùm xùm mang thai và yêu đương với học trò Bước Nhảy Đường Phố kém 7 tuổi - Ảnh: Internet

 

 

 

 

 

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