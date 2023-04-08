Động thái đáng chú ý của Bảo Anh sau khi tình cũ Hồ Quang Hiếu rộ tin hẹn hò

Hồ Quang Hiếu công khai hẹn hò Bảo Anh vào tháng 10/2016. Hai người tuyên bố chia tay một năm sau đó. Dù không còn hẹn hò, hai người thường xuyên bị bắt gặp đi chơi cùng nhau.

Cặp sao còn được trông thấy ngồi cạnh nhau trong bữa ăn có nhiều đồng nghiệp khác như Hari Won, Lam Trường. Trả lời về mối quan hệ với Bảo Anh trong bài phỏng vấn, Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ trong một chương trình rằng anh không thích nói nhiều về chuyện riêng tư, mọi người cứ tự đồn thổi và mặc định. Tạm thời, anh chưa muốn nói về tình cảm và Bảo Anh. Mong khán giả cho anh khoảng không riêng.

Mới đây Hồ Quang Hiếu xác nhận thông tin đang hẹn hò một diễn viên trẻ. Nam ca sĩ từ chối tiết lộ danh tính bạn gái. Anh cho biết sẽ sớm công khai người yêu trong thời gian tới.

Hồ Quang Hiếu chia sẻ anh quen bạn gái trong một bữa tiệc. Cả hai chính thức tìm hiểu, hẹn hò trong 3 tháng qua.

"Bạn gái giúp tôi yêu đời, tươi vui hơn rất nhiều. Trước đó, tôi từng bế tắc, trầm cảm vì những biến cố trong chuyện gia đình, tình cảm. Có thể nói tình yêu mới giúp tôi vượt qua những chuyện buồn và trở lại đầy năng lượng với cuộc sống, âm nhạc", Hồ Quang Hiếu cho biết.

Giữa lúc tình cũ thông báo đang hẹn hò, Bảo Anh là cái tên được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải bức hình cực chill, thoải mái tương tác với khán giả. Có thể thấy, Bảo Anh vẫn giữ tâm trạng vui vẻ, không bận tâm giữa lúc người yêu cũ công khai tình mới.

Từng có câu chuyện tình yêu đẹp, Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh bất ngờ "đường ai nấy đi" khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Nói về việc làm bạn với người yêu cũ, Bảo Anh từng thẳng thắn chia sẻ, khi có dự án cần, cô vẫn có thể gọi cho bạn trai cũ là ca sĩ Hồ Quang Hiếu.