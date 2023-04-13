Bảo Anh "lên đồ" với trang phục bó sát sau tin đồn mang thai, thái độ gây chú ý

Sao Việt 13/04/2023 07:20

Sau một thời gian dài vắng bóng, sự xuất hiện trở lại của Bảo Anh gây nhiều chú ý.

Sự xuất hiện trở lại của Bảo Anh trong bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của con trai Lệ Quyên sau thời gian dài im hơi lặng tiếng trước tin đồn mang thai với học trò kém 7 tuổi nhận được nhiều sự chú ý. Bữa tiệc cũng quy tụ nhiều ngôi sao đình đám Vbiz như:ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh,....

Bảo Anh 'lên đồ' với trang phục bó sát sau tin đồn mang thai, thái độ gây chú ý - Ảnh 1
Có mặt trong bữa tiệc, Bảo Anh diện cây đen thanh lịch- Ảnh: (Internet)
Bảo Anh 'lên đồ' với trang phục bó sát sau tin đồn mang thai, thái độ gây chú ý - Ảnh 2
 Động thái này của Bảo Anh khiến dân tình cho rằng nữ ca sĩ đang ẩn ý đáp trả những thông tin liên quan đến chuyện có bầu. - Ảnh: (Internet)

 Sự xuất hiện của Bảo Anh đã nhanh chóng chiếm spotlight xuyên suốt buổi tiệc. Nữ ca sĩ diện nguyên "cây đen", thoải mái trò chuyện cùng mọi người. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi Bảo Anh xuất hiện tại chốn đông người sau nghi vấn mang bầu vừa qua.

Bảo Anh 'lên đồ' với trang phục bó sát sau tin đồn mang thai, thái độ gây chú ý - Ảnh 3
Cô nàng xuất hiện với trạng thái tươi tắn, rạng rỡ và nổi bật tại bữa tiệc- Ảnh: (Internet)
Bảo Anh 'lên đồ' với trang phục bó sát sau tin đồn mang thai, thái độ gây chú ý - Ảnh 4
Gần đây, giọng ca Như Lời Đồn cập nhật trở lại những hình ảnh trên trang cá nhân và khéo léo zoom cận vào vòng 2 của mình - Ảnh: (Chụp màn hình)

Bảo Anh 'lên đồ' với trang phục bó sát sau tin đồn mang thai, thái độ gây chú ý - Ảnh 5  Hình ảnh được cho là động thái đáp trả của bảo anh trước tin đồn mang thai

Ảnh: (Facebook)

Bảo Anh 'lên đồ' với trang phục bó sát sau tin đồn mang thai, thái độ gây chú ý - Ảnh 6
Hình ảnh Bảo Anh trong phòng thu vừa được đăng tải, nhiều người dự đoán cô đang chuẩn bị trở lại với đường đua âm nhạc. Ảnh: (Facebook)
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