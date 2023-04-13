Bảo Anh "lên đồ" với trang phục bó sát sau tin đồn mang thai, thái độ gây chú ý

Sau một thời gian dài vắng bóng, sự xuất hiện trở lại của Bảo Anh gây nhiều chú ý.
- Tái xuất sau thời gian mất hút khỏi showbiz, Bảo Anh có động thái mới đáng chú ý liên quan đến tin đồn mang thai?
- Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ tại sinh nhật con trai Lệ Quyên giữa nghi vấn mang thai
Sự xuất hiện trở lại của Bảo Anh trong bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của con trai Lệ Quyên sau thời gian dài im hơi lặng tiếng trước tin đồn mang thai với học trò kém 7 tuổi nhận được nhiều sự chú ý. Bữa tiệc cũng quy tụ nhiều ngôi sao đình đám Vbiz như:ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh,....
Sự xuất hiện của Bảo Anh đã nhanh chóng chiếm spotlight xuyên suốt buổi tiệc. Nữ ca sĩ diện nguyên "cây đen", thoải mái trò chuyện cùng mọi người. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi Bảo Anh xuất hiện tại chốn đông người sau nghi vấn mang bầu vừa qua.