Bảo Anh "lên đồ" với trang phục bó sát sau tin đồn mang thai, thái độ gây chú ý

Sự xuất hiện trở lại của Bảo Anh trong bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của con trai Lệ Quyên sau thời gian dài im hơi lặng tiếng trước tin đồn mang thai với học trò kém 7 tuổi nhận được nhiều sự chú ý. Bữa tiệc cũng quy tụ nhiều ngôi sao đình đám Vbiz như:ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh,....

Có mặt trong bữa tiệc, Bảo Anh diện cây đen thanh lịch- Ảnh: (Internet)

Động thái này của Bảo Anh khiến dân tình cho rằng nữ ca sĩ đang ẩn ý đáp trả những thông tin liên quan đến chuyện có bầu. - Ảnh: (Internet)

Sự xuất hiện của Bảo Anh đã nhanh chóng chiếm spotlight xuyên suốt buổi tiệc. Nữ ca sĩ diện nguyên "cây đen", thoải mái trò chuyện cùng mọi người. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi Bảo Anh xuất hiện tại chốn đông người sau nghi vấn mang bầu vừa qua.