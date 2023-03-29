Tái xuất sau thời gian mất hút khỏi showbiz, Bảo Anh có động thái mới đáng chú ý liên quan đến tin đồn mang thai?

Hậu trường 29/03/2023 19:55

Lần tái xuất showbiz này, body của nữ ca sĩ khiến khán giả bàn tán xôn xao.

Thời gian qua, Bảo Anh bất ngờ mất hút khỏi showbiz. Nhiều tin đồn đoán rằng nữ ca sĩ ở ẩn vì bí mật mang thai với bạn trai kém tuổi. Tuy nhiên, mới đây, Bảo Anh đã rục rịch tái xuất trở lại khi đã cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.

Tái xuất sau thời gian mất hút khỏi showbiz, Bảo Anh có động thái mới đáng chú ý liên quan đến tin đồn mang thai? - Ảnh 1
Nhiều tin đồn đoán rằng nữ ca sĩ ở ẩn vì bí mật mang thai với bạn trai kém tuổi - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, vừa tái xuất showbiz, Bảo Anh liên tục có động thái liên quan đến nghi vấn mang bầu. Cụ thể, trên Instagram Bảo Anh đăng tải đoạn clip ngắn khéo léo khoe vòng 2 "con kiến" khi diện chiếc áo phông ôm body. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn liên tục di chuyển camera quanh các góc để lộ vòng 2 thon gọn.

Tái xuất sau thời gian mất hút khỏi showbiz, Bảo Anh có động thái mới đáng chú ý liên quan đến tin đồn mang thai? - Ảnh 2
Vừa tái xuất showbiz, Bảo Anh liên tục có động thái liên quan đến nghi vấn mang bầu - Ảnh: Internet

Lần "khoe da, khoe thịt" này, body chuẩn chỉnh của nữ ca sĩ khiến khán giả hết lời khen ngợi. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà nữ ca sĩ lộ diện sau tin đồn mang thai. Động thái mới trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Không ít người cho rằng đây là cách nữ ca sĩ ngầm "đập tan" nghi vấn bầu bí.  

Tái xuất sau thời gian mất hút khỏi showbiz, Bảo Anh có động thái mới đáng chú ý liên quan đến tin đồn mang thai? - Ảnh 3
Lần "khoe da, khoe thịt" này, body chuẩn chỉnh của nữ ca sĩ khiến khán giả hết lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Trước đó, khán giả từng biết đến một Bảo Anh theo đuổi phong cách gợi cảm, khoe triệt để ba vòng nóng bỏng và nhiều lần "đốt mắt" người xem. Tuy nhiên, trước nghi vấn mang thai xôn xao suốt thời gian qua, Bảo Anh lại chọn cách im lặng, ở ẩn một thời gian. Khán giả vẫn đang mong chờ ngày gần đây nhất Bảo Anh sẽ chính thức lên tiếng về những ồn ào vừa qua.

Bảo Anh khoe ảnh hậu nghi vấn sinh con, nhưng vì sao chỉ đăng phía sau?

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Bảo Anh chính thức tái xuất mạng xã hội với hình ảnh nóng bỏng, quyến rũ tuy nhiên nhiều cư dân mạng thắc mắc vì sao nữ ca sĩ chỉ đăng ảnh phía sau?

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