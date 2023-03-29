Tái xuất sau thời gian mất hút khỏi showbiz, Bảo Anh có động thái mới đáng chú ý liên quan đến tin đồn mang thai?

Thời gian qua, Bảo Anh bất ngờ mất hút khỏi showbiz. Nhiều tin đồn đoán rằng nữ ca sĩ ở ẩn vì bí mật mang thai với bạn trai kém tuổi. Tuy nhiên, mới đây, Bảo Anh đã rục rịch tái xuất trở lại khi đã cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.

Nhiều tin đồn đoán rằng nữ ca sĩ ở ẩn vì bí mật mang thai với bạn trai kém tuổi - Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, vừa tái xuất showbiz, Bảo Anh liên tục có động thái liên quan đến nghi vấn mang bầu. Cụ thể, trên Instagram Bảo Anh đăng tải đoạn clip ngắn khéo léo khoe vòng 2 "con kiến" khi diện chiếc áo phông ôm body. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn liên tục di chuyển camera quanh các góc để lộ vòng 2 thon gọn.