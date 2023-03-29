Mới đây, góp mặt trong chương trình truyền hình, nữ nghệ sĩ tâm sự đang phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe từ khi nghỉ hưu.

Nghệ sĩ Mai Thanh Dung là gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh Việt. Dù từng sống trong hào quang rực rỡ của nghệ thuật nhưng hiện tại ở tuổi xế chiều, cuộc sống nữ nghệ sĩ đã phải trải qua không ít những khó khăn từ việc tiễn chồng ra đi trong niềm xót thương nay phải đối mặt với biến cố sức khỏe, tiêu xài tằn tiện. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng với vai diễn Bà Tư Ú trong Đất Phương Nam - Ảnh: Thanh Niên Mới đây, góp mặt trong chương trình truyền hình, nữ nghệ sĩ tâm sự đang phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe từ khi nghỉ hưu. Ở tuổi U70, NS Mai Thanh Dung đang phải chống chọi với những căn bệnh gồm bệnh tim, bị trượt đốt sống lưng có nguy cơ bị liệt và chứng tổn thương gai thị có thể dẫn đến mất thị lực. Ngoài ra nữ nghệ sĩ còn mang thêm căn bệnh tiểu đường khiến sức khỏe của bà không đủ đảm bảo để làm phẫu thuật. Vì thế, bà phải uống thuốc để cầm cự qua ngày.

Nữ nghệ sĩ tâm sự đang phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe từ khi nghỉ hưu - Ảnh: Internet Nói thêm về cuộc sống của Mai Thanh Dung, nghệ sĩ Phi Phụng cũng xúc động chia sẻ, kinh tế gia đình Mai Thanh Dung chỉ "đủ ăn, đủ sống" chứ không dư giả. Bao năm chạy chữa bệnh tật cho bà và người chồng quá cố khiến kinh tế gia đình ngày càng sa sút. Hiện tại, bà sống nhờ vào số lương hưu ít ỏi nên cuộc sống có phần không được thoải mái. Hiện tại, bà sống nhờ vào số lương hưu ít ỏi nên cuộc sống có phần không được thoải mái - Ảnh: Internet Nói về tình trạng sức khoẻ hiện tại của bản thân, nữ diễn viên Đất Phương Nam bộc bạch: "Tôi chỉ biết giờ mình còn sống được giờ nào hay giờ nấy. Trời cho mình còn được phút nào thì hay phút nấy chứ giờ cái đó ngoài tầm tay của mình rồi".

Dù bệnh tật hoành hành trong cơ thể nhưng nghệ sĩ Mai Thanh Dung cũng được an ủi phần nào khi các con hiếu thuận - Ảnh: Internet Dù bệnh tật hoành hành trong cơ thể nhưng nghệ sĩ Mai Thanh Dung cũng được an ủi phần nào khi các con hiếu thuận. Bên cạnh đó, những học trò của bả luôn nhớ ơn, thường xuyên đến thăm và ôn lại những kỷ niệm. Điều này giúp nữ diễn viên càng thêm thoải mái tâm lý, lạc quan hơn. Những học trò của bả luôn nhớ ơn, thường xuyên đến thăm và ôn lại những kỷ niệm - Ảnh: Internet Hiện tại, bà sống trong một căn nhà nhỏ ở đường Huỳnh Mẫn Đạt (Quận 5, TP.HCM) cùng một người em họ hàng. Chuyện cơm nước hằng ngày của bà do người này lo liệu, chăm sóc. Con trai và con dâu dù bận rộn công việc nhưng luôn chăm lo chu toàn cho bà. Trước đây, nữ ngôi sao Đất Phương Nam từng là cô giáo giảng dạy cho nhiều gương mặt đình đám như Hồng Vân, Hồng Đào, Thanh Thủy, Trung Dân hay Hữu Châu. Sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghiệp diễn và việc "trồng người", nữ nghệ sĩ ngừng hoạt động nghệ thuật vì lý do sức khỏe không đảm bảo.

Xót xa hoàn cảnh hiện tại của nghệ sĩ Mai Thanh Dung: Mắc nhiều bệnh nặng, không dùng thuốc sẽ bị mù, chồng nằm liệt giường Mới đây, danh hài Nhật Cường, Hoàng Sơn cùng bạn bè đến thăm nhà của nghệ sĩ Mai Thanh Dung. Tại đây, hoàn cảnh hiện tại của người nghệ sĩ gạo cội cũng được tiết lộ.

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