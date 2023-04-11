Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ tại sinh nhật con trai Lệ Quyên giữa nghi vấn mang thai

Hậu nghi vấn mang thai với vòng 2 to bất thường, mới đây, Bảo Anh tiếp tục gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện trở lại trong buổi tiệc sinh nhật của con trai Lệ Quyên.

Bảo Anh là ca sĩ được khán giả yêu mến khi thể hiện sự đa năng trong các hoạt động nghệ thuật. Cô hiện còn nhận lời tham gia Street Dance với vai trò đội trưởng. Xuất hiện tại họp báo chương trình, giọng ca Anh muốn em sống sao khiến dân tình tranh cãi với khoảnh khắc cau có trước ống kính. Bảo Anh là ca sĩ được khán giả yêu mến khi thể hiện sự đa năng trong các hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet Dân tình từng phát hiện vòng hai lùm lùm nữ ca sĩ dù diện đồ thoải mái. Không những thế, Bảo Anh cũng dường như để trang điểm nhẹ nhàng là lời khuyên dành cho các bà bầu để tránh ảnh hưởng không tốt cho thai nhi. Dù đây chỉ là tò mò đoán của khán giả, thực hư ra sao phải chờ người đẹp chia sẻ.

Dân tình từng phát hiện vòng hai lùm lùm nữ ca sĩ dù diện đồ thoải mái - Ảnh: Internet Mới đây, doanh nhân Đức Huy đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật cực hoành tráng cho quý tử. Trong buổi tiệc còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt đình đám trong Vbiz như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh,.... Sự xuất hiện của Bảo Anh đã nhanh chóng chiếm spotlight xuyên suốt buổi tiệc - Ảnh: Internet Sự xuất hiện của Bảo Anh đã nhanh chóng chiếm spotlight xuyên suốt buổi tiệc. Nữ ca sĩ diện nguyên "cây đen", thoải mái trò chuyện cùng mọi người. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi Bảo Anh xuất hiện tại chốn đông người sau nghi vấn mang bầu vừa qua. Có thể thấy, Bảo Anh có mối quan hệ bạn bè thân thiết với chồng cũ Lệ Quyên.

Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi Bảo Anh xuất hiện tại chốn đông người sau nghi vấn mang bầu vừa qua - Ảnh: Internet Suốt những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước tin đồn về việc nữ ca sĩ Bảo Anh đã bí mật mang thai. Nguồn tin trên mạng tiết lộ về một ca sĩ nổi tiếng "bụng mang dạ chửa" và Bảo Anh chính là cái tên được nhiều người réo gọi. Trước nghi vấn này, như ca sĩ chọn cách im lặng, ở ẩn một thời gian. Tuy nhiên, khán giả mong rằng ngày gần đây nhất Bảo Anh sẽ chính thức lên tiếng về những ồn ào vừa qua để mọi người không tò mò.

Động thái đáng chú ý của Bảo Anh sau khi tình cũ Hồ Quang Hiếu rộ tin hẹn hò Động thái mới nhất của Bảo Anh giữa lúc Hồ Quang Hiếu xác nhận hẹn hò đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

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