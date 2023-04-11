Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ tại sinh nhật con trai Lệ Quyên giữa nghi vấn mang thai

Sao Việt 11/04/2023 11:23

Hậu nghi vấn mang thai với vòng 2 to bất thường, mới đây, Bảo Anh tiếp tục gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện trở lại trong buổi tiệc sinh nhật của con trai Lệ Quyên.

Bảo Anh là ca sĩ được khán giả yêu mến khi thể hiện sự đa năng trong các hoạt động nghệ thuật. Cô hiện còn nhận lời tham gia Street Dance với vai trò đội trưởng. Xuất hiện tại họp báo chương trình, giọng ca Anh muốn em sống sao khiến dân tình tranh cãi với khoảnh khắc cau có trước ống kính.

Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ tại sinh nhật con trai Lệ Quyên giữa nghi vấn mang thai - Ảnh 1
Bảo Anh là ca sĩ được khán giả yêu mến khi thể hiện sự đa năng trong các hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet 

Dân tình từng phát hiện vòng hai lùm lùm nữ ca sĩ dù diện đồ thoải mái. Không những thế, Bảo Anh cũng dường như để trang điểm nhẹ nhàng là lời khuyên dành cho các bà bầu để tránh ảnh hưởng không tốt cho thai nhi. Dù đây chỉ là tò mò đoán của khán giả, thực hư ra sao phải chờ người đẹp chia sẻ.

Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ tại sinh nhật con trai Lệ Quyên giữa nghi vấn mang thai - Ảnh 2
Dân tình từng phát hiện vòng hai lùm lùm nữ ca sĩ dù diện đồ thoải mái - Ảnh: Internet

Mới đây, doanh nhân Đức Huy đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật cực hoành tráng cho quý tử. Trong buổi tiệc còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt đình đám trong Vbiz như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh,....

Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ tại sinh nhật con trai Lệ Quyên giữa nghi vấn mang thai - Ảnh 3
Sự xuất hiện của Bảo Anh đã nhanh chóng chiếm spotlight xuyên suốt buổi tiệc - Ảnh: Internet

Sự xuất hiện của Bảo Anh đã nhanh chóng chiếm spotlight xuyên suốt buổi tiệc. Nữ ca sĩ diện nguyên "cây đen", thoải mái trò chuyện cùng mọi người. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi Bảo Anh xuất hiện tại chốn đông người sau nghi vấn mang bầu vừa qua. Có thể thấy, Bảo Anh có mối quan hệ bạn bè thân thiết với chồng cũ Lệ Quyên.

Bảo Anh xuất hiện rạng rỡ tại sinh nhật con trai Lệ Quyên giữa nghi vấn mang thai - Ảnh 4
Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi Bảo Anh xuất hiện tại chốn đông người sau nghi vấn mang bầu vừa qua - Ảnh: Internet

Suốt những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước tin đồn về việc nữ ca sĩ Bảo Anh đã bí mật mang thai. Nguồn tin trên mạng tiết lộ về một ca sĩ nổi tiếng "bụng mang dạ chửa" và Bảo Anh chính là cái tên được nhiều người réo gọi. Trước nghi vấn này, như ca sĩ chọn cách im lặng, ở ẩn một thời gian. Tuy nhiên, khán giả mong rằng ngày gần đây nhất Bảo Anh sẽ chính thức lên tiếng về những ồn ào vừa qua để mọi người không tò mò.

Động thái đáng chú ý của Bảo Anh sau khi tình cũ Hồ Quang Hiếu rộ tin hẹn hò

Động thái đáng chú ý của Bảo Anh sau khi tình cũ Hồ Quang Hiếu rộ tin hẹn hò

Động thái mới nhất của Bảo Anh giữa lúc Hồ Quang Hiếu xác nhận hẹn hò đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   24h sao Việt Bảo Anh mang thai bảo anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm