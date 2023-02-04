Ca sĩ Bằng Cường và Bảo Anh đãi khách những món gì trong lễ cưới?

Lễ cưới của hai ca sĩ được thực hiện theo nghi thức Công giáo. Họ chọn trang phục áo dài và vest. Trước sự chứng kiến của người thân, cô dâu chú rể trao nhau nhẫn cưới. Họ thề nguyện trăm năm, ốm đau, giàu nghèo đều giữ trọn nghĩa vợ chồng.

Sáng 4/2, Bằng Cường và Bảo Anh tổ chức lễ gia tiên tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Buổi lễ có sự chứng kiến của hai bên gia đình. Sau lễ gia tiên, hai ca sĩ cùng họ hàng tới nhà thờ để tiếp tục thực hiện các nghi thức cưới.

Bên cạnh cô dâu và chú rể, thực đơn đám cưới cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cặp đôi chiêu đãi khách mời những món ăn quen thuộc nhưng không kém phần sang chảnh.

Sau nghi lễ tại nhà thờ, cặp đôi tiếp tục di chuyển đến nhà hàng để thực hiện các nghi thức quan trọng trước sự chứng kiến của dàn khách mời. Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi khiến công chúng không khỏi thích thú.

Thực đơn đám cưới sang chảnh của Bằng Cường và Bảo Anh. Ảnh: Yan.vn

Trước khi chính thức nhập tiệc, các khách mời sẽ dùng hạt điều. Món khai vị được chọn là gỏi tiến vua tôm thịt cùng tôm chiên cốm xanh. Tiếp theo đó cặp đôi sẽ chiêu đãi khách mời theo thứ tự gồm súp nấm bào ngư hải sản, gà sốt mật ong với xôi khoai môn, bắp bò Úc nấu rượu vang và bánh mì, lẩu cua đồng sườn non. Món trang miệng là chè đậu hũ Malaysia.

Trong ngày trọng đại, Bằng Cường xúc động chia sẻ: “Sau bao lần bay ra Bắc về nhà anh hay đến nhà em ở Bảo Lộc, trải qua nhiều chuyện, giờ chúng ta mới có cái kết viên mãn như hôm nay. Anh mong em hãy cùng anh trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp này bởi em là điều quý giá nhất. Em là điều anh ước muốn, được yêu, được sống bên em”.

Trước đó, Bằng Cường cầu hôn bạn gái bằng một bữa tiệc lãng mạn ở biển. Bảo Anh nói cô xúc động, hạnh phúc nên "đồng ý" và nhận nhẫn cưới từ bạn trai. Chênh nhau 12 tuổi nhưng cả hai cho biết họ hòa hợp về mọi thứ, từ tính cách đến công việc. "Ở tuổi 42, tôi đủ chín chắn để xây dựng tổ ấm riêng. Từ ngày yêu Bảo Anh, tôi trở nên cầu tiến, sống tích cực hơn. Bảo Anh là cô gái xinh đẹp, chung thủy, thông minh. Cô ấy hơi khó tính nhưng tôi nghĩ sẽ bù lại cho mình, cả hai sẽ cùng phát triển", anh tâm sự.

Trước khi kết hôn, Bằng Cường và Bảo Anh góp tiền mua một căn hộ, chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Họ nói đã sẵn sàng cho kế hoạch sinh con.