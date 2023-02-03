Làm mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, Thân Thúy Hà khoe cơ ngơi bề thế như khu vườn thiên nhiên

Nữ diễn viên được mệnh danh là "ác nữ màn ảnh" vì hàng loạt vai diễn phản diện để lại ấn tượng mạnh mẽ. Sau khi ly hôn, diễn viên Thân Thúy Hà quyết định trở thành mẹ đơn thân. Cô và hai con sống bình yên tại TP.HCM.

Thân Thúy Hà là gương mặt thân quen của khán giả. Cô sinh năm 1978, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Nếu còn có ngày mai, Nợ ân tình, Giọt nước mắt hận thù, Lưới trời, Duyên kiếp...

Tông màu chủ đạo được gia chủ lựa chọn bao gồm màu trắng, hồng, cam pastel. Điểm hút mắt công chúng thuộc về khu vực sân vườn nhiều cây xanh. Ngay cả chiếc cổng cũng được trang trí bằng những loại cây dây leo mang cảm giác hòa hợp với thiên nhiên.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Duyên Kiếp vừa cập nhật loạt khung hình ấn tượng về không gian nhà của mình. Nơi ở của người đẹp được xây theo lối kiến trúc hiện đại có hình tam giác với 4 tầng lầu.

Không gian nơi ở bề thế của Thân Thúy Hà khiến nhiều người mơ ước. Ảnh: FBNV

Sân vườn tràn ngập sắc hoa và cây xanh của Thân Thúy Hà. Ảnh: FBNV

Mỹ nhân 7x vẫn đầu tư chăm chút ngôi nhà vào dịp Tết. Ảnh: FBNV

Sở hữu ngôi nhà lộng lẫy là thế, song nữ diễn viên vẫn chưa "làm hài lòng" ái nữ. Thân Thúy Hà "than trời" với fan về việc con gái chê nhà cũ và bày tỏ mong muốn được sống ở nơi khác xịn sò hơn. Sao nữ 7x kể: "Nhà cửa vậy mà có con nhỏ kia đi học mẫu giáo về tới cổng nhà nó nói với tôi là nhà mình cũ quá hết đẹp rồi thôi đừng vô nhà mình nữa. Giờ 2 mẹ con mình đi mua nhà đẹp khác ở đi mẹ. Tức ghê".

Đây chỉ là mẫu chuyện vui, song Thân Thúy Hà cho thấy cô đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên các con sau nhiều năm làm mẹ đơn thân. Một mình chăm con, nữ diễn viên cố gắng chu toàn mọi mặt. Cô thường xuyên dẫn các con đi du lịch để gắn kết tình cảm. Bận rộn với công việc diễn xuất, song sao nữ vẫn dành thời gian cạnh các nhóc tì trong những sự kiện đặc biệt.

Thân Thúy Hà từng chia sẻ rằng, vì đóng những bộ phim miền Tây thấy những khu vườn rau, vườn hoa nên cô rất yêu thích. Vì thế cô luôn mong sẽ có được một khu vườn cho mình. Bởi vậy sau khi nảy ra ý tưởng, cô đã bắt tay ngay chọn hạt giống và gieo trồng.

Khuôn viên trong biệt thự rộng rãi, Thân Thúy Hà đã tận dụng khoảng sân nhỏ bên hông trồng nhiều loại rau như bí đỏ, mồng tơi, cà tím, cải xanh, đậu rồng, dưa leo, khổ qua và các loại rau gia vị để gia đình sử dụng. Nữ diễn viên áp dụng quy trình chăm sóc đơn giản gồm các bước: làm đất, gieo hạt, sau đó duy trì tưới nước hai lần mỗi ngày, đợi cây ra hoa sẽ bón phân.

Từng một lần đổ vỡ, Thân Thúy Hà cho biết cô chưa có dự định kết hôn vì không muốn bị ràng buộc. Thay vào đó, cô khẳng định vẫn thích cuộc sống làm mẹ đơn thân hiện tại. Niềm vui, động lực tinh thần lớn nhất của người đẹp chính là nụ cười của hai con nhỏ.