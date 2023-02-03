HLV Park Hang-seo bật khóc nức nở khi nói lời chia tay người hâm mộ Việt Nam

Tin tức giải trí 03/02/2023 10:32

Trong cuộc gặp mặt có thể coi là lần cuối với khán giả Việt Nam, nhiều lần ông Park Hang-seo đã bỏ kính, để lau nước mắt.

Sự kiện “Cảm ơn Park, cảm ơn fans” được tổ chức tại một khách sạn ở Hà Nội. Công ty đại diện cho biết đây là ý tưởng của HLV Park để cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã đồng hành cùng ông suốt 5 năm qua.

Sự kiện hạn chế báo chí và cũng chỉ mời 30 người hâm mộ thân thiết trực tiếp nhận được giấy mời từ ban tổ chức. Những cổ động viên thân thiết đã mang tới nhiều món quà ấm áp gửi đến thầy Park.

HLV Park Hang-seo bật khóc nức nở khi nói lời chia tay người hâm mộ Việt Nam - Ảnh 1

Trong cuộc gặp mặt có thể coi là lần cuối với khán giả Việt Nam, nhiều lần ông Park Hang-seo đã bỏ kính, để lau nước mắt. Ông đã rất xúc động còn người hâm mộ sẽ mãi mãi không quên hình ảnh quen thuộc của ông trong hành trình 5 năm gắn bó với Việt Nam.

HLV Park Hang-seo bật khóc nức nở khi nói lời chia tay người hâm mộ Việt Nam - Ảnh 2

Ông Park từng nhiều lần giải thích rằng mình không khóc nhiều tới vậy, giới truyền thông đã hiểu lầm vì ông thường hay có hành động tháo kính. Nhưng lần này, ông khóc thật.

HLV Park Hang-seo bật khóc nức nở khi nói lời chia tay người hâm mộ Việt Nam - Ảnh 3

Ông Park Hang-seo từng nói: "Tôi muốn được dành sự tôn trọng đến những thành viên ban huấn luyện đã tận hiến để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nỗ lực cống hiến trong công việc của họ xứng đáng được ngợi ca. Nhìn lại những giải đấu cấp đội tuyển lẫn đội trẻ U.23 Việt Nam trong 5 năm qua, tôi không thể nào tự hào hơn về các cầu thủ. Thay mặt toàn thể ban huấn luyện, tôi muốn bày tỏ sự cảm kích và tôn trọng đến các cầu thủ đáng mến của chúng ta.

Nỗ lực của từng cá nhân và tập thể cộng hưởng với tài năng đã tạo nên thành quả phi thường. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi không thể nào không nhắc đến các nhà báo, phóng viên và các đơn vị truyền thông đã hoàn thành xuất sắc việc truyền tải đến khán giả quá trình và sự thành công của bóng đá Việt Nam. Tôi rất cảm kích vì những gì các bạn đã làm đóng vai trò rất lớn để xây dựng nên sự đoàn kết cho bóng đá Việt Nam.

Tôi không thể giấu nổi sự bồi hồi khi nhìn lại hành trình 5 năm tại Việt Nam, nhưng giờ là lúc tạm đặt cảm xúc sang một bên để khoác lên mình tấm áo chiến binh Việt Nam. Tôi kêu gọi sự ủng hộ và cổ vũ của các bạn dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ở giải đấu sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn trên sân. Cảm ơn".

Người hâm mộ xót xa nhìn HLV Park Hang-seo lặng lẽ rời khỏi căn nhà VFF, khép lại hành trình 5 năm cùng đội tuyển Việt Nam

Người hâm mộ xót xa nhìn HLV Park Hang-seo lặng lẽ rời khỏi căn nhà VFF, khép lại hành trình 5 năm cùng đội tuyển Việt Nam

Hình ảnh vị thuyền trưởng người Hàn lặng lẽ rời khỏi căn nhà gắn bó 5 năm cùng bóng đá Việt Nam khiến ai nhìn cũng cảm thấy buồn.

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Từ khóa:   HLV Park Hang-seo đội tuyển Việt Nam thầy Park

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