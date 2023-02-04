Khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới của ca sĩ Bằng Cường và vợ kém 12 tuổi

Bằng Cường không giấu được sự xúc động trong ngày trọng đại, anh dành những lời ước nguyện dành cho hôn thê.

Hôm nay (ngày 4/2), Bằng Cường chính thức tổ chức hôn lễ cùng ca sĩ Bảo Anh sau 4 năm hẹn hò. Cặp đôi tổ chức lễ gia tiên tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Buổi lễ có sự chứng kiến của hai bên gia đình. Sau lễ gia tiên, hai ca sĩ cùng họ hàng tới nhà thờ để tiếp tục thực hiện các nghi thức cưới. Tối cùng ngày, họ sẽ tổ chức tiệc cưới để chung vui với khách mời. Lễ cưới của hai ca sĩ được thực hiện theo nghi thức Công giáo. Họ chọn trang phục áo dài và vest. Trước sự chứng kiến của người thân, cô dâu chú rể trao nhau nhẫn cưới. Họ thề nguyện trăm năm, ốm đau, giàu nghèo đều giữ trọn nghĩa vợ chồng.

Trong ngày trọng đại, Bằng Cường xúc động chia sẻ: “Sau bao lần bay ra Bắc về nhà anh hay đến nhà em ở Bảo Lộc, trải qua nhiều chuyện, giờ chúng ta mới có cái kết viên mãn như hôm nay. Anh mong em hãy cùng anh trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp này bởi em là điều quý giá nhất. Em là điều anh ước muốn, được yêu, được sống bên em”. Sau nghi lễ tại nhà thờ, cặp đôi tiếp tục di chuyển đến nhà hàng để thực hiện các nghi thức quan trọng trước sự chứng kiến của dàn khách mời. Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi khiến công chúng không khỏi thích thú.

Bằng Cường và bà xã xuất hiện lộng lẫy, được ví như câu chuyện tình yêu trong truyện cổ tích. Nam ca sĩ lịch lãm trong set vest xịn sò, Bảo Anh chiếm trọn spotlight tại sự kiện khi thả dáng trong mẫu váy cưới được thiết cưới riêng. Mái tóc tím nổi bật cũng giúp người đẹp trở thành cô dâu đặc biệt nhất trong ngày trọng đại của mình. Với chuyên môn nghệ thuật, cặp đôi chiêu đã người tham dự khúc tình ca ngọt ngào. Ca nhạc sĩ Bằng Cường là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh được khán giả biết đến qua những ca khúc tự sáng tác và thể hiện như Yêu Cô Bạn Thân, Thần Thoại, Tình Yêu Đẹp, Tôn Thờ Một Tình Yêu, Ngày Hạnh Phúc, Hình Bóng Em, Tình Yêu Và Nỗi Nhớ,... Ca sĩ Bảo Anh là thành viên nhóm nhạc Gemini cùng chị gái song sinh Bảo Trân. Nhóm từng đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc thời điểm năm 2012, sau đó bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp và ra mắt nhiều album ca nhạc. Được biết để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân, ca sĩ Bằng Cường và ca sĩ Bảo Anh đã cùng chung tay mua một căn hộ, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Sau đám cưới, cặp đôi cũng sẵn sàng cho kế hoạch sinh con.

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