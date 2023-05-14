Hậu nghi vấn mang thai, Bảo Anh lần đầu đi diễn cực xinh nhưng dân tình vẫn 'soi' ra điểm bất thường

Sau thời gian vắng bóng vì loạt lùm xùm đời tư, Bảo Anh đang thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng với hình ảnh đi diễn gần đây.

Từng được ví là Taylor Swift của Việt Nam, ca sĩ Bảo Anh được thiên phú có chất giọng mỏng, nhẹ pha chút trầm buồn xen kẽ ngọt ngào khá hợp với thị trường âm nhạc. Sau nhiều năm hoạt động tại thị trường nhạc Việt, nữ ca sĩ hiện đang là 1 trong giọng hát nữ được yêu thích nhất của Vpop. Thời gian gần đây, Bảo Anh liên tục vướng vào ồn ào đời tư, đặc biệt là vướng nghi vấn mang thai. Tuy nhiên sau đó cô nàng đã tung bộ ảnh diện bikini nóng bỏng, đồng thời đính chính trên trang cá nhân: "Rảnh quá lên search trên google chữ Bảo Anh xem có gì. Thật bàng hoàng khi thấy bức ảnh này với title nghi vấn có thai. Ủa kì vậy".

Bài đăng của Bảo Anh Tưởng chừng mọi chuyện đã êm đẹp, bất ngờ mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau khoảnh khắc Bảo Anh ra về sau khi kết thúc một đêm diễn ở Hà Nội nhưng dân tình phát hiện điểm bất thường. Cụ thể, trong ảnh dù chụp bằng camera thường nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được sự rạng rỡ. Tuy nhiên, gây chú ý hơn cả chính là việc Bảo Anh diện chiếc áo khoác rộng thùng thình màu đen che dáng. Động thái này khiến netizen rôm rả lại những nghi vấn mang thai của cô trước đó.

Bảo Anh lộ diện với visual rạng rỡ Thế nhưng vóc dáng và việc chọn diện chiếc áo khoác rộng thùng thình khiến dân tình bàn tán xôn xa Dù ở ẩn một thời gian khá lâu, song Bảo Anh vẫn giữ được vóc dáng lẫn nhan sắc xinh đẹp, tuy nhiên một số dân mạng lại "soi" ra được ngoại hình của cô nàng có phần "phát tướng" hơn so với trước kia, khiến netizen cho rằng đây chính là kiểu thường gặp ở những bà mẹ bỉm sữa. Được biết, tháng 2/2023, thông tin Bảo Anh mang thai khiến công chúng không khỏi xôn xao. Nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ hình ảnh để lộ vòng 2 lùm lùm và việc "mất tích" trước công chúng trong thời gian dài. Nữ ca sĩ cũng giữ thái độ im lặng khi bị một TikToker có hơn 400 nghìn người theo dõi gọi tên về việc có con. Thêm vào đó, bức ảnh Bảo Anh khóa môi học trò là vũ công kém 7 tuổi khiến cô trở thành tâm điểm bàn tán. Bảo Anh liên tiếp vướng ồn ào đời tư Hơn một thập kỷ hoạt động trong showbiz, Bảo Anh thể hiện sự "đa zi năng" khi vừa là ca sĩ sở hữu nhiều bản hit, vừa gây ấn tượng với khán giả với vai trò diễn viên. Không những thế, người đẹp 9X còn có một thương hiệu son riêng của mình. Gần đây, trên trang cá nhân, Bảo Anh đã đăng tải hình ảnh hé lộ cho E.P sắp ra mắt vào tháng 5. Hiện tại, sản phẩm âm nhạc mới của nữ ca sĩ đang được rất nhiều người mong chờ. Bảo Anh sắp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới

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