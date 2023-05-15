Bảo Anh lộ diện với tâm trạng 'lẳng lơ', 'không biết nên vui hay buồn'

Sao Việt 15/05/2023 11:08

Mới đây, nữ ca sĩ xuất hiện với tạo hình gợi cảm, thể hiện sự nữ tính và trưởng thành của mình sau thời gian ở ẩn.

Sau thời gian được cho là "ở ẩn" sinh con, Bảo Anh vừa công bố sản phẩm mới có tên Không biết nên vui hay buồn, gồm 4 ca khúc ballad viết về tình yêu. Tất cả những ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sĩ Kai Đinh. Bảo Anh cho biết, ý định trở lại cùng ballad của cô được bắt đầu với "Từng là của nhau"

Bảo Anh lộ diện với tâm trạng 'lẳng lơ', 'không biết nên vui hay buồn' - Ảnh 1
Nữ ca sĩ xuất hiện với tạo hình gợi cảm, thể hiện sự nữ tính và trưởng thành

Đây cũng là lần đầu cô đầu trải lòng về khoảng thời gian "ở ẩn" vừa qua. Vì quá kín tiếng nên người đẹp vướng tin đồn ở ẩn để sinh con. Tuy nhiên Bảo Anh phủ nhận khi cho rằng khoảng thời gian qua chính là thời điểm cô ấp ủ cho sản phẩm trở lại này.

Bảo Anh cho biết, ý định trở lại cùng ballad của cô được bắt đầu với "Từng Là Của Nhau" và tiếp nối đến EP "không biết nên vui hay buồn". Đây cũng là một món quà lớn hơn mà Bảo Anh muốn dành tặng người hâm mộ, những ai đã từng yêu mến nữ ca sĩ từ thời điểm theo đuổi ballad đến nay. 

Bảo Anh lộ diện với tâm trạng 'lẳng lơ', 'không biết nên vui hay buồn' - Ảnh 2
Bảo Anh lộ diện với tâm trạng 'lẳng lơ', 'không biết nên vui hay buồn' - Ảnh 3
 Đây là món quà cô dành tặng fan sau thời gian im ắng

"Nếu hát lại ballad mà chỉ ra một bài thì quá ít nên tôi quyết định làm EP. Dự án này với tôi không phải điều gì đao to búa lớn mà chỉ là sự trở lại với điều quen thuộc, đem vào chút gia vị mới. Tôi hi vọng đây sẽ là EP để khán giả nghe ở nhà vào mùa mưa năm nay" - Bảo Anh chia sẻ. 

Theo Bảo Anh, tựa đề 'không biết nên vui hay buồn' của EP đến từ sự quan sát của nữ ca sĩ về con người trong thời hiện đại: "Ở thời đại này, sẽ có lúc tâm trạng của chúng ta rất lửng lơ, cứ ở giữa của tất cả mọi thứ. 4 ca khúc trong EP sẽ thể hiện những trạng thái cảm xúc khác nhau trong tình yêu, nhưng điểm chung là tới cuối cùng, chúng ta vẫn nhìn mọi thứ đã qua một cách nhẹ nhàng, bao dung dù trước đó có đau khổ, tổn thương thế nào". 

Đồng thời, Bảo Anh tâm sự: "Thậm chí nếu thời gian nghỉ dù 1-2 năm để ra tiếp nhạc mới, tôi cho là cũng không lâu. Đó là giai đoạn để nghệ sĩ có không gian tìm được thứ họ thực sự muốn đưa đến cho khán giả. Tôi không muốn mình vội vàng, sợ hãi phải ra sản phẩm kẻo khán giả quên, làm thế thì mình không còn là mình nữa. Không phải bao lâu mới ra sản phẩm, mà sản phẩm đó như thế nào mới quan trọng. Nếu bạn mất 2 năm để ra một sản phẩm mà nó hay, thì thời gian đó không vô ích. Còn nếu 1-2 tháng ra một sản phẩm mà nó không chất lượng, thì nó cũng không mang ý nghĩa gì hết".

Bảo Anh lộ diện với tâm trạng 'lẳng lơ', 'không biết nên vui hay buồn' - Ảnh 4
Ra mắt vào lúc 19h00 ngày 21/5

Ngay khi công bố, EP này lập tức gây tò mò khi giới thiệu tracklist với các tựa đề: 'không biết nên vui hay buồn' (ft. Táo), 'cô ấy của anh ấy', '20 25 30', 'favourite liar'. EP 'không biết nên vui hay buồn' thuộc thể loại ballad, sẽ ra mắt vào lúc 19h00 ngày 21/5 kèm với Music Video một trong bốn ca khúc.

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