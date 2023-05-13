Xúc động: 'Ông bố đơn thân' chi nửa tỉ đồng làm MV tặng con gái nhân dịp sinh nhật

'Ông bố đơn thân' nổi tiếng nhất nhì Showbiz là ông bố yêu thương con gái nên hết mực, không ngại chi gần nửa tỉ đồng để thực hiện MV 'Bức thư gửi con' mừng sinh nhật con gái tròn 8 tuổi.

Hồ Việt Trung sinh năm 1983, mẹ và cậu đều là nghệ sĩ cải lương nên từ nhỏ anh đã thể hiện niềm đam mê với âm nhạc. Bén duyên với nghệ thuật từ sớm nhưng phải mất đến 16 năm, Hồ Việt Trung mới thực sự được công chúng để mắt tới. Anh từ ca sĩ hội chợ được công nhận là ca sĩ chính thống, được biểu diễn trên các sân khấu lớn, hiện có trên 1,3 triệu người theo dõi kênh YouTube cá nhân. Nam ca sĩ được biết đến là một ông bố đơn thân yêu thương con gái hết mực. Dù lịch trình làm việc dày đặc nhưng giọng ca "Giải cứu tiểu thư" vẫn luôn sắp xếp thời gian cho con gái. Anh cũng sớm cho con tham gia nghệ thuật để phát triển năng khiếu.

Là bố đơn thân, Hồ Việt Trung tiết lộ anh vô cùng áp lực vì lý do: “Tôi có thể lo cho con về vật chất nhưng con càng lớn thì khoảng cách giữa hai ba con càng xa. Tôi hiểu rằng có những điều một người cha không thể nào nói với con gái của mình được. Tôi trăn trở về điều đó mỗi ngày và chưa biết giải quyết bằng cách nào”. Hồ Việt Trung và con gái trong MV Mới đây, Hồ Việt Trung quyết định "đặt hàng" nhạc sĩ viết riêng cho anh ca khúc "Bức thư gửi con" mừng Xí Muội tròn 8 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 3. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ dạt dào tình yêu thương như lời tâm tình của người cha dành cho đứa con. Câu chuyện trong bài hát cũng chính là nỗi niềm của Hồ Việt Trung dành cho con gái Xí Muội: "Cha luôn sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ mong sao con luôn được vui vẻ, mạnh khỏe và trở thành người có ích cho xã hội".

Kết thúc chuyện MV cũng là ước ao của Hồ Việt Trung là luôn đồng hành trong bước đường trưởng thành của con gái nhỏ Hồ Việt Trung bộc bạch: "Khi hát ca khúc này, Trung bồi hồi nhớ về khoảng thời gian 7 năm qua, Trung đã một mình nuôi con, che chở con trong vòng tay của mình. Có lúc khó khăn, có lúc buồn tủi nhưng nhìn nụ cười của con lại làm động lực cho Trung bước tiếp". Xí Muội (tên ở nhà của con gái Hồ Việt Trung) trong mắt mọi người là một cô bé năng động, thân thiện và dễ hòa nhập với môi trường xung quanh. é Xí Muội cũng làm diễn viên chính trong MV của cha Hồ Việt Trung tiết lộ hiện vẫn chưa có ý định kết hôn vì muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc Xí Muội đến khi bé 18 tuổi. Nam ca sĩ rất kín tiếng về mối quan hệ với mẹ của con gái và chỉ cho biết anh hiện một mình nuôi con và được mẹ đẻ hỗ trợ cùng chăm sóc bé.

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