Chipu bị fan Trung 'quay xe' không thương tiếc dù trước đó rất được yêu mến, nguyên nhân là vì một MV nhạc đình đám của cô nàng

Tuy nhiên, con đường làm nghề của cô nàng chưa bao giờ được coi là ''thuận buồm xuôi gió'', nhiều antifan của cô tại Việt Nam đã tràn sang MXH nước bạn để tổng hợp những câu chuyện không mấy tốt đẹp của cô nàng, khán giả trong nước cho rằng việc đó là “vạch áo cho người xem lưng”. Mới đây, một đoạn clip của netizen Trung đã được đăng tải, tóm tắt “drama” giữa Chi Pu với antifan trong nước, nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng đại lục. Đáng chú ý, rất nhiều bình luận đã chỉ ra Chi Pu từng hot 1 thời với MV Anh Ơi Ở Lại và nhận về các ý kiến tranh cãi về trang phục của cô nàng. Nhiều fan Trung đã tỏ thái độ “quay xe”, từ thích Chi Pu vì visual đỉnh cao sau tập 1 Đạp Gió sang “anti” vì MV nói trên, đồng thời cô nàng cũng đã có thêm cho mình một lượng antifan đáng kể tại xứ người.

Sau khi nhận được lời mời tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4, Chipu đã có thêm nhiều cơ hội khẳng định tên tuổi của mình tại quốc tế, cô nàng liên tục nhận được ''cơn mưa'' lời khen từ người hâm mộ đại lục và các vị ban giám khảo trong chương trình. Với nhan sắc nổi trội, ngoại hình sáng, Chipu rất được lòng công chúng xứ Trung Hoa, điều này là bệ phóng tốt giúp cô có thêm những phần thi thành công hơn trong các tập kế tiếp.

Tạo hình nhân vật và thời trang MV Anh ơi ở lại gây tranh cãi

Được biết trước khi tạo được hình tượng một cô gái thuần khiết, nhẹ nhàng và cuốn hút với bạn bè quốc tế, trong nước Chipu rất nhiều lần vướng phải lùm xùm về cách sống của mình với bạn bè lẫn người hâm mộ. Người đẹp cũng là tâm điểm cho sự chỉ trích vì đã luôn phát ngôn sai lệch.



Có thể nói khả năng ca hát của cô nàng không phải là điều khiến người khác luôn công kích cô mà chính là phát ngôn trước đó ''Ở Việt Nam cầm mic lên đã là ca sĩ rồi''. Không chỉ riêng khán giả nhiều ca sĩ khác cũng lên tiếng gay gắt và phản đối phát ngôn ''chói tai'' của cô nàng, nhiều ca sĩ khác còn cho rằng không thể gọi Chipu là đồng nghiệp vì cứ như một trò đùa cho nghệ thuật ca hát.

Văn Mai Hương một trong những ca sĩ thực lực của Việt Nam cũng đăng dòng trạng thái phản ứng gay gắt với phát ngôn và khả năng ca hát của Chipu

Ngoài ra cô nàng còn bị chỉ trích vì cách sống với bạn bè, cô nàng từng bị cộng đồng mạng ném đá tơi tả vì cho là kẻ dối trả trong tình bạn. Trước đó cô nàng và hội bạn thân đã từng tuyên bố với nhau chắc nịch rằng ''sẽ không bao giờ yêu lại người yêu cũ của bạn'', tuy nhiên Chipu lại lộ tin hẹn hò với bạn trai cũ Quỳnh Anh Shyn. Sự việc này đã được Quỳnh Anh Shyn đăng dòng trạng thải ẩn ý: "Tình bạn muốn bền lâu, không nên yêu lại người yêu cũ của nhau". Dù không nhắc tên nhưng ngay khi nói câu này, cư dân mạng lập tức hiểu ngay và chính xác, Quỳnh Anh Shyn đang nhắc đến cô bạn tâm giao một thưở của mình Chi Pu - người đã yêu người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn.