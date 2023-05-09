Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị

Sao Việt 09/05/2023 07:31

Có thể các tác phẩm âm nhạc của Hồ Ngọc Hà không quá nổi bậc trên Youtube, không quá nhiều lượt view nhưng độ phủ sóng tại các nền tảng khác thì không phải bàn cãi.

Vào ngày 7/5 tối qua tại thành phố HCM, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà giới thiệu show ca nhạc Love Songs 2 sắp được tổ chức của mình đến với đông đảo người hâm mộ. Trong buổi giới thiệu có sự góp mặt đầy đủ của các thành viên trong gia đình Hà Hồ, tất cả mọi người ở đấy để chúc mừng và cổ vũ tinh thần cô. 

Nữ ca sĩ cho biết kho tác phẩm âm nhạc của mình mới và cũ có số lượng ngang nhau vì vậy trong show sắp tới cô muốn tạo ra sự gặp gỡ giữ hai thế hệ khán giả từ 8X đến đầu 10X và cô hiện vẫn đang chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới được thành công nhất có thể.

Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị - Ảnh 1
Nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn của làng nhạc Việt 

Khác với những album trước, lần đầu tiên Love Songs Collection đều là những sáng tác mới với 10 ca khúc đến từ 10 nhạc sĩ tài năng cũng là những “hit maker” của làng nhạc Việt như Nguyễn Hồng Thuận, Vương Anh Tú, Tăng Nhật Tuệ, Châu Đăng Khoa, Đỗ Hiếu, Nguyễn Minh Cường... Tất cả tạo nên một album đa sắc màu nhưng vẫn giữ cái hồn chung và đậm màu Love Songs qua bàn tay hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa.

Đây là lần thứ hai Hồ Ngọc Hà mang Những bài hát tình yêu đến không gian ngoài trời sau buổi biểu diễn Love Songs show rất thành công ở Đà Lạt năm ngoái.

Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị - Ảnh 2
Show diễn Love Songs ở Đà Lạt được đông đảo khán giả ủng hộ
Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị - Ảnh 3
Nữ ca sĩ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong show diễn 
Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị - Ảnh 4
Nữ ca sĩ phô diễn kỹ năng thanh nhạc đáng nể của mình
Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị - Ảnh 5
Khách mời còn có O Sen Ngọc Mai tham gia biểu diễn 
Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị - Ảnh 6
Love Songs 1 được tổ chức tại Đà Lạt cũng với ban nhạc Hoài Sa đình đám. 

Cô cho biết âm nhạc của mình chưa bao giờ bị ''bay màu'' và hết thú vị bởi vì cô luôn siêng năm chăm chỉ cho ra đời những tác phẩm mới với giai điệu rất Hồ Ngọc Hà cùng với nhạc sĩ Hoài Sa, vì thế nên các thế hệ trẻ sau này luôn nhận thấy nhiều điều đổi mới từ nữ ca sĩ, âm nhạc của cô rất gần với gu nghe nhạc của các bạn trẻ hiện nay.

Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị - Ảnh 7
Nữ ca sĩ luôn biết cách làm mới mình nhưng không biến chất và vẫn là một Hồ Ngọc Hà rất khác biệt. 

Dựa vào những MV của tác phẩm âm nhạc cũ Hà Hồ cho cho ra đời những cái mới, ví dụ bài hát Cô đơn trên sofa gần đây được lấy cảm hứng từ bài Keep me in love, Em không cần anh, Cả một trời nhớ thương trước đó, nữ ca sĩ ngồi trên chiếc sofa và hát, cô nói đùa rằng trông thật cô đơn khi ngồi ngồi hát một mình trên chiếc ghế, từ đó khản giả đã có một tác phẩm âm nhạc để thưởng thức. 

Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị - Ảnh 8
Hình ảnh chiếc sofa trong Cả bầu trời nhớ thương 
Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị - Ảnh 9
Hình ảnh chiếc sofa trong Em không cần anh 
Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị - Ảnh 10
Hình ảnh chiếc sofa trong Keep me in love 

Việc từ bỏ những điều quen thuộc làm nên tên tuổi bao năm của Hồ Ngọc Hà để thử nghiệm những chất liệu mới là một thử thách không nhỏ. Nhưng có thể thấy, Hồ Ngọc Hà đã dám mạo hiểm và kết quả cho ra khá mĩ mãn: Ca khúc Cô Đơn Trên Sofa nhận về nhiều đánh giá tích cực, nhất là sự đổi mới trong âm nhạc của nữ ca sĩ mang đến lượng khán giả trẻ mới trong khi giọng hát đặc trưng của cô vẫn được tôn lên rõ nét làm hài lòng khán giả lâu năm.

Hồ Ngọc Hà mạnh dạn khẳng định: 'Nhạc của tôi chưa bao giờ hết thú vị', show diễn Love Songs 2 đang được chuẩn bị - Ảnh 11
MV Cô đơn trên sofa của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Được biết nhiều năm qua Love Songs vẫn luôn là thương hiệu mang đậm dấu ấn của Hồ Ngọc Hà, với những bản tình ca thể hiện bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng của cô trong những bản hòa âm phối khí đầy tinh tế, dễ dàng chạm đến trái tim khán giả. Lần này, vẫn là Hồ Ngọc Hà, vẫn chất giọng trầm khàn ấy khi hát về nỗi đau trong tình cảm nhưng nỗi đau bây giờ không cuồn cuộn, quặn thắt tim gan nữa mà trở thành một nỗi đau rất... êm dịu.

Từ khóa:   sao Việt Hồ Ngọc Hà Cô đơn trên sofa

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