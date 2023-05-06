Hồ Ngọc Hà giản dị đi công viên cùng 2 nhóc tỳ, nhan sắc qua 'cam thường' gây xôn xao

Nhan sắc của mẹ bỉm Hồ Ngọc Hà qua 'cam thường' không đùa được đâu!
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Hồ Ngọc được mệnh danh là “Nữ hoàng giải trí” của Việt Nam. Thường xuất hiện hào nhoáng trên sân khấu nhưng khi thoát vai, Hồ Ngọc Hà cũng rất ra dáng 1 mẹ bỉm sữa. Ở tuổi 38 và làm mẹ của 3 nhóc tỳ nhưng Hà Hồ vẫn khiến công chúng "si mê chữ ê kéo dài" vì nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian. Mới đây, nữ ca sĩ bị bắt gặp cùng 2 con nhỏ Lisa và Leon chơi xe điện ở công viên nhưng nhan sắc qua "cam thường" gây xôn xao.
Theo đó, khác hẳn với việc lộng lẫy trên sân khấu, nữ ca sĩ khi làm mẹ trông rất "bình dân" nhưng đủ sức gây sốt vì mặt mộc đáng gờm. Mẹ bỉm Hà Hồ mặc đồ đơn giản, khoe đôi chân dài mướt mắt và vóc dáng nuột nà khiến hội chị em ngưỡng mộ. Đáng chú ý, dù chỉ qua "cam thường" nhưng mẹ bỉm 3 con khiến dân tình xôn xao, tấm tắc khen ngợi vì nhan sắc 0% son phấn, đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hoà.
Có thể thấy, sau bao nhiêu năm hoạt động trong ngành giải trí, Hà Hồ vẫn là một trong số ít các mỹ nhân Việt luôn giữ vững phong độ trong những lần bị bắt gặp ngẫu nhiên. Để có vóc dáng săn chắc và nhan sắc như hiện tại, Hà Hồ cho biết rất chăm chỉ luyện tập yoga và có chế độ ăn uống hợp lý.
Không phụ sự kỳ vọng của fan, kể từ khi bén duyên cùng diễn viên Kim Lý, Hồ Ngọc Hà thoải mái khoe cuộc sống hôn nhân viên mãn ở tuổi 38. Sự nghiệp của giọng ca gốc Quảng Bình ngày càng thăng hoa và đời tư viên mãn. Nếu như ngày còn trong mối quan hệ với Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà cực kỳ kín tiếng và rất ít khi chia sẻ hình ảnh riêng, thì hiện tại cô cởi mở hơn rất nhiều.