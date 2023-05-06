Hồ Ngọc Hà giản dị đi công viên cùng 2 nhóc tỳ, nhan sắc qua 'cam thường' gây xôn xao

Hồ Ngọc được mệnh danh là “Nữ hoàng giải trí” của Việt Nam. Thường xuất hiện hào nhoáng trên sân khấu nhưng khi thoát vai, Hồ Ngọc Hà cũng rất ra dáng 1 mẹ bỉm sữa. Ở tuổi 38 và làm mẹ của 3 nhóc tỳ nhưng Hà Hồ vẫn khiến công chúng "si mê chữ ê kéo dài" vì nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian. Mới đây, nữ ca sĩ bị bắt gặp cùng 2 con nhỏ Lisa và Leon chơi xe điện ở công viên nhưng nhan sắc qua "cam thường" gây xôn xao.

Hà Hồ vui vẻ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi cùng 2 con nhỏ - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, khác hẳn với việc lộng lẫy trên sân khấu, nữ ca sĩ khi làm mẹ trông rất "bình dân" nhưng đủ sức gây sốt vì mặt mộc đáng gờm. Mẹ bỉm Hà Hồ mặc đồ đơn giản, khoe đôi chân dài mướt mắt và vóc dáng nuột nà khiến hội chị em ngưỡng mộ. Đáng chú ý, dù chỉ qua "cam thường" nhưng mẹ bỉm 3 con khiến dân tình xôn xao, tấm tắc khen ngợi vì nhan sắc 0% son phấn, đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hoà.