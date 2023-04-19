Hồ Ngọc Hà gay gắt 'dằn mặt' kẻ mạo danh tung tin bịa đặt làm ảnh hưởng uy tín

Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà gặp phải những thông tin thất thiệt liên quan đến đời tư, công việc.

Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà không ít lần vướng vào những thông tin thất thiệt liên quan đến cuộc sống đời tư. Mới đây, trên trang cá nhân, "nữ hoàng giải trí" bất ngờ đăng tải bài viết đính chính về một trang mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh của cô để đăng tải thông tin tuyển dụng. Cô thẳng thắn cho biết: "Trang này xạo nhé mọi người". Trong trang này, dễ dàng nhận thấy kẻ mạo danh nữ ca sĩ đã đăng tải những thông tin tuyển dụng khá hấp dẫn như: "Hồ Ngọc Hà mở thêm văn phòng, cần tìm 50 bạn nhân viên kinh doanh. Tuyển đối tác phát triển hệ thống, hướng dẫn tham gia chỉ cần điện thoại di động, cần thẻ ATM và banking, rảnh làm, bận nghỉ. Thu nhập 400 nghìn đến 900 nghìn một ngày".

Kẻ mạo danh nữ ca sĩ đã đăng tải những thông tin tuyển dụng khá hấp dẫn - Ảnh: Chụp màn hình Trong quá trình làm nghề, mỗi khi vô tình gặp phải những lùm xùm, ồn ào không đáng có Hồ Ngọc Hà đều nhanh chóng có động thái thanh minh, giải thích với công chúng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ không ngần ngại đưa ra quan điểm của bản thân về loạt tin đồn thất thiệt liên quan đến cuộc sống đời tư. Tính cách thẳng thắn, bộc trực của người đẹp luôn nhận về sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía đông đảo khán giả. Mỗi khi vô tình gặp phải những lùm xùm, ồn ào không đáng có Hồ Ngọc Hà đều nhanh chóng có động thái thanh minh, giải thích với công chúng - Ảnh: Internet Ở tuổi 38, Hồ Ngọc Hà đã thoát ra khỏi hình tượng một "người đẹp hát", để xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt với giọng hát lạ và lối biểu diễn cuốn hút.

Ngoài ra, Hà Hồ còn rất "đắt show" và "mát tay" trong công việc kinh doanh. Nữ ca sĩ kiếm bộn tiền từ tiền phát hành ca khúc mới, đi hát tại các chương trình, làm giám khảo gameshow, dự sự kiện, đóng quảng cáo, làm đại diện thương hiệu, làm người mẫu, đóng phim… và mới đây là kinh doanh dòng son môi riêng. Hà Hồ còn rất "đắt show" và "mát tay" trong công việc kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet Về đời tư, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đăng ký kết hôn vào năm 2020 sau khi nữ ca sĩ hạ sinh cặp song sinh Lisa và Leon. Nếu như trước đây, Hà Hồ e dè trong việc chia sẻ về đời tư thì kể từ khi bén duyên với Kim Lý, cô thoải mái khoe cuộc sống hôn nhân. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên cập nhất nhiều khoảnh khắc tình cảm bên ông xã, hay hình ảnh vợ chồng cô vui vầy cùng các con. Người đẹp thường xuyên cập nhất nhiều khoảnh khắc tình cảm bên ông xã, và các con - Ảnh: FBNV

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