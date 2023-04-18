Sau nhiều năm vướng nghi vấn 'cạch mặt' Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà bỗng triết lý đầy ẩn ý: 'Những ai không cùng tần số sẽ tự tách rời'

Trên Instagram của nhóc tỳ, Hồ Ngọc Hà có chia sẻ đầy triết lý. Nữ hoàng giải trí viết: "Những ai không cùng tẩn số và đời sống tinh thẩn giống bạn, họ sẽ tự động tách rời khỏi bạn. Những ai có cùng tần số và nhận thức về đời sống giống bạn, họ sẽ lần lượt xuất hiện trong cuộc đời bạn một cách tự nhiên nhất và màu nhiệm nhất. Bạn sẽ thấy sự kỳ diệu giữa các mối nhân duyên".

Những chia sẻ của Hà Hồ thu hút sự chú ý của khán giả - Ảnh: Instagram

Hồ Ngọc Hà là nghệ sỹ trải qua nhiều thăng trầm trong Showbiz Việt, nhờ đó cô cũng rút ra được những triết lý sống cho bản thân.