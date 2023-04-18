Sau nhiều năm vướng nghi vấn 'cạch mặt' Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà bỗng triết lý đầy ẩn ý: 'Những ai không cùng tần số sẽ tự tách rời'

Những chia sẻ của bà xã Kim Lý thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.
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Trên Instagram của nhóc tỳ, Hồ Ngọc Hà có chia sẻ đầy triết lý. Nữ hoàng giải trí viết: "Những ai không cùng tẩn số và đời sống tinh thẩn giống bạn, họ sẽ tự động tách rời khỏi bạn. Những ai có cùng tần số và nhận thức về đời sống giống bạn, họ sẽ lần lượt xuất hiện trong cuộc đời bạn một cách tự nhiên nhất và màu nhiệm nhất. Bạn sẽ thấy sự kỳ diệu giữa các mối nhân duyên".
Hồ Ngọc Hà là nghệ sỹ trải qua nhiều thăng trầm trong Showbiz Việt, nhờ đó cô cũng rút ra được những triết lý sống cho bản thân.
Trước đây, cô và "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên từng có tình bạn đẹp, thân thiết nhưng hiện tại Hà Hồ và Lệ Quyên được ví như mặt trăng với mặt trời. Tin đồn Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên "cạch mặt nhau" đã râm ran từ lâu. Trước đây Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên từng là bạn thân. Tuy vậy, đến năm 2015 đôi bạn thân này đã "đường ai nấy đi". Lệ Quyên từng cho biết giữa cô và Hà Hồ có những bất đồng.
Tính đến nay cũng đã 7 năm, chuyện hàn gắn mối quan hệ giữa hai người đẹp này dường như là không thể.
Sau nhiều năm trong Showbiz với loạt những thăng trầm, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được vị thế của một "nữ hoàng giải trí". Gạt bỏ những tin đồn, giờ đây cô đã có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên diễn viên Kim Lý.