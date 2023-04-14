Hồ Ngọc Hà tiết lộ lí do đặt tên con gái là Lisa, câu trả lời khiến người mê K-POP không khỏi thích thú

Hậu trường 14/04/2023 11:15

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú khi tiết lộ lí do đặt tên con gái là Lisa chỉ vì mê BLACKPINK.

Mới đây thôi, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ về liveshow Love Songs sắp tới của mình tại Đà Nẵng trong buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Ngoài ra, nữ ca sĩ đã khiến nhiều người thích thú vì nhắc cả tên BLACKPINK trên livestream của mình.

Cụ thể trong buổi livestream, nhiều người hâm mộ đã gợi ý Hồ Ngọc Hà rằng hãy mời BLACKPINK xuất hiện trong liveshow sắp tới. Phản ứng của Hồ Ngọc Hà không khỏi khiến fan bất ngờ khi cô ngay lập tức trả lời:"Thật ra là chị quá mê BLACKPINK đi. Nên con gái chị tên Lisa nha mọi người!".

Hồ Ngọc Hà tiết lộ lí do đặt tên con gái là Lisa, câu trả lời khiến người mê K-POP không khỏi thích thú - Ảnh 1

 Hồ Ngọc Hà tiết lộ đặt tên con gái là Lisa vì mê BLACKPINK trong livestream mới đây - Ảnh: Cắt từ clip

Chia sẻ vì lí do đặt tên của ái nữ khiến cộng đồng fan BLACKPINK nói chung và Lilies (fans của Lisa) nói chung vô cùng phấn khích. Ai cũng tưởng tượng một ngày nào đó trong tương lai, Hà Hồ bồng bế cô con gái nhỏ đi concert của BLACKPINK thì còn gì tuyệt vời hơn?

Hồ Ngọc Hà tiết lộ lí do đặt tên con gái là Lisa, câu trả lời khiến người mê K-POP không khỏi thích thú - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà và con gái Lisa - Ảnh: Internet
Hồ Ngọc Hà tiết lộ lí do đặt tên con gái là Lisa, câu trả lời khiến người mê K-POP không khỏi thích thú - Ảnh 3
Lisa (BLACKPINK) là nhân vật được nhắc đến trong livestream của nữ ca sĩ - Ảnh : Internet

Trước đó, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải một đoạn clip ngắn đăng tải lên story Instagram cá nhân và nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên TikTok. Cụ thể về đoạn clip, cô ghi lại khoảnh khắc hai nhóc tì Lisa - Leon nhún nhảy những động tác vô cùng đáng yêu và đặc biệt là cực kì đúng nhịp khi nghe thấy giai điệu của ca khúc Money - bản hit solo của Lisa (BLACKPINK). Đoạn clip trên khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ lí do đặt tên con gái là Lisa, câu trả lời khiến người mê K-POP không khỏi thích thú - Ảnh 4
Đoạn clip được lan truyền rộng trên TikTok - Ảnh: Cắt từ clip

Thế nhưng, đoạn clip chỉ là được người hâm mộ của Hồ Ngọc Hà đăng tải lại lên TikTok đồng thời chèn thêm phần nhạc Money vào khiến đoạn clip vô cùng sôi động là 'khớp từng nhịp' với điệu nhún nhảy của Lisa và Leon. Tuy nhiên, việc Hồ Ngọc Hà đăng tải lại đoạn clip cũng là minh chứng cho sự yêu thích và tình cảm đặc biệt của cô dành cho BLACKPINK.

Trước khi liveshow Love Songs tại Đà Nẵng diễn ra, cô đã tổ chức thành công liveshow tại Đà Lạt với 1000 khán giả. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ cũng đã có chia sẻ: "Nói thật, Hà khá hoài nghi về bản thân mình vì hơn 14 năm trước Hà chưa có đủ sự tự tin. Hà hoài nghi cả về giọng hát của mình. Nhưng Hà lại yêu sự hoài nghi đấy. Nếu không có những hoài nghi, không có những áp lực chắc chắn Hà sẽ không có được vị trí trong lòng khán giả như ngày hôm nay".

Hồ Ngọc Hà tiết lộ lí do đặt tên con gái là Lisa, câu trả lời khiến người mê K-POP không khỏi thích thú - Ảnh 5
Hồ Ngọc Hà trong liveshow Love Songs tại Đà Lạt - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Lisa BLACKPINK hậu trường

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