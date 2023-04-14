Hành động Phạm Thanh Thảo 'tát' con trai khi phát hiện con hút thuốc lá gây xôn xao cõi mạng, biết được 'ẩn tình' phía sau ai cũng cảm thông

Hậu trường 14/04/2023 09:28

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Thanh Thảo đã chia sẻ câu chuyện cách xử lý của cô khi phát hiện con trai ngậm tàn thuốc lá gây xôn xao cõi mạng.

Nhiều năm trước đây, Phạm Thanh Thảo từng là một giọng ca nổi tiếng của showbiz Việt với chất giọng ngọt ngào cùng nhiều bản hit đình đám. Năm 2015, nữ ca sĩ kết hôn cùng ông xã Sơn Võ – một doanh nhân Việt kiều, sau đó cô cùng chồng sang Mỹ định cư. Hiện tại, nữ ca sĩ đang có cuộc sống viên mãn bên ông xã và 2 nhóc tỳ.

Hành động Phạm Thanh Thảo 'tát' con trai khi phát hiện con hút thuốc lá gây xôn xao cõi mạng, biết được 'ẩn tình' phía sau ai cũng cảm thông - Ảnh 1
Phạm Thanh Thảo hiện tại có cuộc hôn nhân viên mãn cùng ông xã Việt kiều và 2 nhóc tỳ - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Thanh Thảo đã chia sẻ câu chuyện cách xử lý của cô khi phát hiện con trai ngậm tàn thuốc lá. Cụ thể, cô cho cô và các thành viên trong gia đình rất ham vui, thích bạn đến chơi nhà và xem đó như một niềm vinh dự. Biết các ‘anh nhậu’ thích hút thuốc, cô cũng để gạt tàn thuốc để sẵn ngoài sân. Thế nhưng, họ vẫn vứt tàn thuốc lung tung khắp sân vườn. Hậu quả là nữ ca sĩ bất ngờ phát hiện con trai ngậm tàn thuốc và cho con trai một cái tát.

Hành động Phạm Thanh Thảo 'tát' con trai khi phát hiện con hút thuốc lá gây xôn xao cõi mạng, biết được 'ẩn tình' phía sau ai cũng cảm thông - Ảnh 2

Hành động Phạm Thanh Thảo 'tát' con trai khi phát hiện con hút thuốc lá gây xôn xao cõi mạng, biết được 'ẩn tình' phía sau ai cũng cảm thông - Ảnh 3
Ca sĩ Phạm Thanh Thảo đã chia sẻ câu chuyện cách xử lý của cô khi phát hiện con trai ngậm tàn thuốc lá - Ảnh: Internet

 

Theo đó, nỗi bức xúc của Phạm Thanh Thảo tát con để con không tái phạm. Cô cũng đính chính rằng không tát con mà chỉ là bức xúc nên giật thuốc ra khỏi miệng con: "Thật ra cũng không phải tát mà là giựt ra từ miệng nó thôi... mà khúc đó bực ghê luôn".

Kể từ sau kết hôn cùng ông xã, Phạm Thanh Thảo từng trải qua nhiều bất đồng trong đời sống chung, nhưng sau khi hiểu nhau thì trở nên hòa hợp, quấn quýt. Trong mắt Phạm Thanh Thảo, ông xã Sơn Võ học nhiều, hiểu rộng, giỏi từ việc chuyên môn đến làm vườn, nấu ăn.

Hành động Phạm Thanh Thảo 'tát' con trai khi phát hiện con hút thuốc lá gây xôn xao cõi mạng, biết được 'ẩn tình' phía sau ai cũng cảm thông - Ảnh 4
Phạm Thanh Thảo cùng chồng và các con - Ảnh: Internet

 

Ông xã Phạm Thanh Thảo mở công ty hoạt động trong lĩnh vực thuế, thị thực và xuất nhập cảnh ở Massachusetts, Boston, Mỹ. Hai vợ chồng sống trong căn biệt thự trị giá 18 tỷ đồng tại tiểu bang này.

Bí quyết giữ "lửa" hôn nhân của Phạm Thanh Thảo là tuyệt đối tin tưởng chồng và toàn tâm vun vén tổ ấm. Cô khiến chồng từng "một tuần đi nhậu đủ 7 ngày" trở nên mê vợ con, hạn chế đi chơi. Sự tinh tế, chu đáo cũng giúp ca sĩ chiếm tình cảm của gia đình, bạn bè anh. Đáp lại sự chu toàn của vợ, Sơn Võ luôn dành những gì tốt nhất cho vợ con.

Hành động Phạm Thanh Thảo 'tát' con trai khi phát hiện con hút thuốc lá gây xôn xao cõi mạng, biết được 'ẩn tình' phía sau ai cũng cảm thông - Ảnh 5
Bí quyết giữ "lửa" hôn nhân của Phạm Thanh Thảo là tuyệt đối tin tưởng chồng và toàn tâm vun vén tổ ấm - Ảnh: Internet

 

Gần đây, Phạm Thanh Thảo gây chú ý khi xuất hiện trên một số sân khấu ca nhạc tại Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng xôn xao nhất chính là vòng 1 gây chú ý quá nhiều của Phạm Thanh Thảo. Khi so sánh với năm 2006, rõ ràng vòng 1 của Phạm Thanh Thảo đã "nâng cấp" khá nhiều, khiến dân mạng khó lòng tập trung để nghe nữ ca sĩ hát.

Hành động Phạm Thanh Thảo 'tát' con trai khi phát hiện con hút thuốc lá gây xôn xao cõi mạng, biết được 'ẩn tình' phía sau ai cũng cảm thông - Ảnh 6
 Gần đây khi trở lại sân khấu, Phạm Thanh Thảo khiến dân mạng xôn xao nhất chính là vòng 1 gây chú ý - Ảnh: Internet

 

Dù đã trải qua nhiều năm, song nhan sắc Phạm Thanh Thảo đã ít nhiều thay đổi tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn giữ được đường nét quen thuộc trên gương mặt như thời điểm rất nổi tiếng nhiều năm về trước.

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Từ khóa:   ca sĩ Phạm Thanh Thảo Phạm Thanh Thảo vbiz

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