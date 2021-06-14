'Chiếc lu báu vật' rút hoài không hết đô la của Phạm Thanh Thảo khiến dân tình quyết tâm có 1 cái để được ‘hốt bạc’ đổi đời

Bỏ tiền tiết kiệm vào heo đất là xưa rồi, ngày nay có cách để tiền được nhiều hơn theo bí quyết của gia đình Phạm Thanh thảo.
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Ca sĩ Phạm Thanh Thảo là cái tên không còn xa lạ trong làng giải trí. Sau khi lấy chồng, nữ ca sĩ sang Mỹ định cư và hiện có cuộc sống gia đình bình dị, hạnh phúc. Trên trang cá nhân, Thanh Thảo cũng rất hay chia sẻ cuộc sống hàng ngày trong gia đình cô. Mới đây, nữ ca sĩ vừa đăng tải đoạn clip khoe một lu tiền đầy ấp sau bao ngày tháng tiết kiệm khiến cộng đồng mạng "mắt tròn mắt dẹt" vì sửng sốt. Cô đăng tải kèm dòng trạng thái dí dỏm rằng:
"Tiền thôi mà.. làm gì phải gào thét ghê vậy!
Ai buồn cứ buồn nha.. Em thì vẫn vui như thường nha quí vị!"
Trong đoạn clip đăng tải, chồng nữ ca sĩ từ hốt bằng tay đến cầm cả chiếc lu trút xuống nhưng vẫn không ra hết tiền. Có lẽ, do đáy hũ quá sâu và khá nặng nên chồng cô lấy cả cây gắp mới lấy hết tiền ra.
Dưới phần bình luận bài đăng, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự thích thú, một số người cũng khá bất ngờ trước công cụ dùng để tiền tiết kiệm là một cái lu to tướng. Nhiều người cũng trêu ghẹo nữ ca sĩ rằng nhà đại gia có khác.
Hành trình khám phá lu báu vật của gia đình Phạm Thanh Thảo cũng khá gian nan nhưng thành quả thì quá sức mỹ mãn, khiến ai xem xong clip cũng muốn học hỏi cô nàng kiếm 1 chậu thật to để tiền, mong có ngày cũng được "hốt bạc" như người đẹp.