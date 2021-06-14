Người mẫu T.K lên sóng truyền hình quốc gia VTV bị 'bíp bíp' liên tục vì hành vi nói tục, chửi thề không 'ngại miệng'

Sao Việt 14/06/2021 09:18

Người mẫu T.K bán hàng online trên mạng xã hội với phong cách văng tục, chửi thề không ngại miệng; cô sẵn sàng "khẩu chiến" với khách hàng nếu như bình luận không vừa ý.

Gần đây, những lùm xùm xoay quanh giới nghệ sĩ liên tục bị bốc phốt trên mạng xã hội khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng. Không chỉ vậy, mới đây, nghệ sĩ Việt lại một lần nữa được đưa lên sóng truyền sóng quốc gia với những phát ngôn tục tĩu, chửi thề trên mạng xã hội.

Ngày 13/6, kênh truyền hình VTV1 phát sóng bản tin với chủ đề "Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội". Chủ để này nói về vấn nạn bôi nhọ, phát ngôn "gây thù hằn" trên không gian mạng ảo đang nhức nhối hiện nay. Lần này, VTV lên án cô người mẫu T.K vì những phát ngôn thô tục, kém duyên trên sóng livestream. 

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Mặc dù, đã làm mờ hình ảnh nhân vật nhưng khán giả có thể nhận ra ngay vì quá quen thuộc với giọng nói này - Ảnh: Cắt từ clip

Trong đoạn clip ngắn được phát sóng ghi lại hình ảnh T.K đang livestream nhưng miệng thì liên tục sử dụng nhiều câu tục tĩu để chửi bới nhân viên của mình. Những phát ngôn văng tục này cũng được "bíp" tiếng liên tiếp. T.K gay gắt:

"*** **, đi làm đừng để tao chửi. M* cái mặt tiền cũng để bê đê".

Chia sẻ về câu chuyện của nhân vật trên, bình luận viên của chương trình nói rằng: "Cô người mẫu này vì tức tối các nhân viên của mình, sẵn sàng lên mạng chửi rủa với những lời lẽ không thể tục tĩu hơn".

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Cô người mẫu bị lên án trên sóng truyền hình VTV1 với những phát ngôn thô tục gây phẫn nộ - Ảnh: Cắt từ clip

Là người cũng có tên tuổi trong làng mẫu, được nhiều người biết đến nhưng dường như T.K không hề "ngại miệng" khi phát ngôn trên mạng xã hội. Nhiều lần cộng đồng mạng đã tỏ ra bức xúc và chỉ trích gay gắt ngay trong các livestream của cô.

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Từ khóa:   Trang Trần chửi Trang Khàn và Phương Hằng người mẫu TK

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