Võ Hạ Trâm khoe ảnh bầu đầy thần thái và viên mãn, tiết lộ tên và giới tính của thiên thần nhỏ

Theo đó, nữ ca sĩ tiết lộ thành viên mới của gia đình là một bé gái. Võ Hạ Trâm cùng chồng Ấn Độ đặt tên cho thiên thần nhỏ là Tây Phương với mong muốn con gái sẽ là một Phật tử thuần thành, cùng mẹ làm những điều có ích cho đời. Bé Tây Phương còn có tên gọi thân mật ở nhà là Moon.

Từ khi mang thai, cuộc sống mẹ bầu của Võ Hạ Trâm luôn thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Cận kề ngày lâm bồn, Võ Hạ Trâm đã có bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ tâm sự của hai vợ chồng và những thông tin về em bé.

Tây Phương, cái tên mẹ đã suy nghĩ thật nhiều để đặt cho con, Moon à. Vì nhà mình đều là Phật tử, đều đi theo con đường Chân - Thiện - Mĩ mà Đức Phật đã dạy và Tây Phương cũng là nơi an lạc nhất, hạnh phúc nhất, thế nên mẹ đặt con là Tây Phương với niềm mong mỏi con của mẹ cũng là một người Phật tử thuần thành, để cùng mẹ làm những điều tốt đẹp cho đạo, cho đời.

Đặt tên con là Tây Phương, nữ ca sĩ mong muốn con gái có cuộc sống an lạc

Chỉ còn vài tuần nữa mẹ con mình gặp nhau rồi, con có háo hức không? Mẹ thì háo hức và hồi hộp lắm. Nhớ mới ngày nào cầm que thử thai mà mẹ khóc mếu máo vì hạnh phúc khi con đến với ba mẹ, giờ chúng mình đã gần hoàn thành chặng đường 9 tháng 10 ngày đầy niềm vui rồi. Và mẹ biết rằng chặng đường tiếp theo sẽ còn nhiều những điều mới mẻ và thú vị dành cho cả gia đình chúng ta.

Mẹ không biết có phải là sự “màu nhiệm” hay thần giao cách cảm hay không, mà chỉ vài tuần đầu của thai kì, con đã báo cho mẹ biết con chính là đứa con gái đáng yêu thông qua những giấc mơ mỗi đêm của mẹ. Và từ đó, ngày ngày mẹ cùng con gái của mẹ tụng kinh niệm Phật ăn chay, làm những điều thiện lành để cầu mong cho hai mẹ con đều được an lành.

Võ Hạ Trâm ăn chay trường, khi mang thai cô vẫn duy trì chế độ ăn uống này

Mẹ yêu con nhiều hơn mỗi ngày, qua từng cử động, từng cú đạp, mỗi tiếng nhịp tim của con cũng đủ để làm mẹ xúc động đến rơi nước mắt. Vì chỉ có ai làm mẹ mới hiểu được cái cảm giác một mầm sống trong bụng đang lớn lên mỗi ngày nó tuyệt vời như thế nào.

Võ Hạ Trâm cũng cho thấy sự chu đáo và tỉ mỉ của mình trong việc chào đón đứa con đầu lòng khi cô đã chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất cho bé: "Và mẹ đã ý thức được từ sớm việc chuẩn bị sức khỏe, tinh thần, vật chất và những kiến thức cần thiết để khi chào đón con ra đời. Mẹ sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho con, điều mà bất cứ người mẹ nào cũng đều muốn và hi sinh cho đứa con bé bỏng của mình".

Mẹ bầu hạnh phúc trông đợi từng ngày để gặp con

Không chỉ mình nữ ca sĩ mong ngóng gặp con mà ông xã của cô cũng rất trông đợi điều đó. Ngoài ra, cô cũng cho biết ông xã rất cưng chiều mình, lo lắng cho cô rất nhiều trong suốt thời gian bầu bì.

"Moon biết không, ba cũng yêu con lắm. Ngày nào cũng vậy, trước hay sau khi đi làm về, ba cũng hôn mẹ rồi hôn lên bụng để chào con. Luôn vỗ về, nói chuyện, rồi còn hát cho con nghe nữa. Gương mặt ba con thiệt sự rất cute khi nhìn những bộ đồ sơ sinh của Moon. Ba luôn dặn dò con rằng: “Con của ba ơi, ba yêu con nhiều lắm. Con phải khỏe mạnh chào đời để gặp ba mẹ nha”. Ba cũng luôn an ủi mỗi khi mẹ hơi cảm xúc, bóp chân bóp lưng khi mẹ đau hay cùng thức và vỗ về mẹ mỗi khi mẹ không ngủ được".

Ngoài những lời yêu thương cho thiên thần nhỏ, Võ Hạ Trâm cũng hết lời khen ngợi người chồng tâm lý

Còn cả bên nhà Bà Ngoại, các dì của con hay Nhà Nội cũng đều trông ngóng từng ngày để gặp Moon. Đều dặn dò mẹ mọi thứ để thai kì mẹ luôn khỏe mạnh, và hơn hết là sự an toàn tuyệt đối dành cho Moon. Con thấy không? Ai cũng yêu và chờ đón con hết, con thiệt là sướng nha Moon ơi...

Nhìn những tấm hình siêu âm của con mà mẹ cười thầm. Con biết sao không? Mẹ luôn mong Moon sẽ giống ba vì mẹ nghĩ giống ba sẽ đẹp hơn giống mẹ. Và như những gì mẹ mong mỏi, con của mẹ “sao y bản chính” của ba không sai một nét. Mẹ nói vui với mọi người rằng mẹ đúng là “đẻ thuê” chính hiệu. Và con của mẹ, ba mẹ đều mong con sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh và quyết đoán như cả ba mẹ, bên cạnh đó còn có lòng trắc ẩn, sự yêu thương và ấm áp dành cho mọi người. Con phải sống thật hạnh phúc theo định nghĩa của mình và dù là kinh doanh, âm nhạc hay bất cứ điều gì con lựa chọn, nó phải thật sự là đam mê của con, con yên tâm rằng trên mọi bước đường con đi đều có sự dõi theo của ba mẹ.

Rồi một ngày con cũng sẽ lớn, mẹ cũng sẽ già đi như quy luật của cuộc sống. Không biết lúc đó con có thể nghe được ca khúc “Mẹ tôi” mà mẹ từng hát hay không? Mẹ mong con sẽ nghe được và con sẽ hiểu được rằng “dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ”.

'Moon của mẹ, công chúa của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều!'

Hiện tại, Võ Hạ Trâm đang gần bước sang tuần thứ 35 của thai kỳ. Nữ ca sĩ cũng đã chuẩn bị rất chu đáo khi ngày sinh nở đang cận kề.

Ảnh: FBNV