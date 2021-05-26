Ăn chay trường từ trong bụng mẹ, con Võ Hạ Trâm vẫn khỏe mạnh nhờ bí kíp ‘vòng tròn’ xuất sắc

Sao Việt 26/05/2021 18:26

Là một trong những mẹ bầu hot nhất nhì showbiz hiện nay, Võ Hạ Trâm có cách dưỡng thai tuy “khác người” nhưng vẫn lấy sức khỏe đặt lên hàng đầu.

Võ Hạ Trâm từng nhận nhiều “gạch đá” khi mang thai con đầu lòng mà không chỉ ăn chay, lại còn tập gym, vận động thể thao thường xuyên khiến nhiều người ái ngại. Tuy nhiên, đối với cô, đó là cách cô chọn an thai, là điều tốt nhất cô có thể làm cho con mình. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân lời khuyên chân thành dành cho chị em có dự định sinh con.

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Tuy nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách dưỡng thai, Võ Hạ Trâm vẫn quyết giữ vững lập trường và dành lời khuyên chân thành cho các chị em chuẩn bị sinh con

Cô nêu “nguyên tắc vòng”: Mẹ khỏe con sẽ khỏe, mẹ chăm con mà mẹ vẫn khỏe thì con cũng sẽ phát triển tốt, con khỏe mới có thể chăm sóc ngược cho cha mẹ khi về già, hay đứa con đó sẽ là người có đóng góp tích cực cho xã hội.

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Sức khỏe và sự phát triển của con phụ thuộc phần lớn vào người mẹ

Võ Hạ Trâm chia sẻ: “Chúng ta sẽ là người đóng vai trò quyết định cho sự phát triển thế hệ kế thừa của gia đình và đất nước. Và tất nhiên muốn con em ta khỏe mạnh thì chính chúng mình hãy thật sự khỏe mạnh trước. “Sức khỏe là vàng” nhưng ít có ai muốn và nghiêm túc giữ cục vàng này cho tới khi mình phải trả số tiền lớn cho những cái giường bệnh kia.

Thế nên, trước khi có con, các chị em hãy chăm sóc và yêu bản thân mình bằng việc ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ khoa học và tập luyện thể thao. Vì một cơ thể khỏe mạnh sẽ tạo ra một cơ thể khỏe mạnh khác. Yêu thương bản thân mình chính là yêu thương thế hệ sau của mình”.

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Bụng to vượt mặt, Võ Hạ Trâm vẫn chăm chỉ tập gym
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Không đến phòng tập cũng tự tập tại nhà

Ngoài ra, nàng dâu Ấn Độ cũng tiết lộ rằng bản thân từng là người có lối sống “tùy tiện” đối với sức khỏe. Cô ăn uống tùy tiện, thường xuyên thức khuya và lười vận động. Tuy nhiên, vì thế hệ tương lai của mình mà Võ Hạ Trâm đã cố gắng thay đổi thói quen xấu thành thói quen tốt. Cô sống và sinh hoạt lành mạnh, “healthy”, ngủ thức đúng giờ và yêu thể thao. Nếu thật sự muốn thay đổi thì cái gì cũng có thể thay đổi, kể cả thói quen khó bỏ nhất.

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Võ Hạ Trâm là nữ nghệ sĩ ăn chay trường hơn chục năm, khi mang thai cô cũng để cho con ăn chay từ trong bụng mẹ
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Luyện tập thể thao đúng cách sẽ nâng cao sức khỏe cho cả mẹ và bé, chứ không nguy hiểm như mọi người đã hiểu lầm
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Nàng dâu Ấn Độ quan niệm: 'Một cơ thể khỏe mạnh sẽ tạo ra một cơ thể khỏe mạnh khác'

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: “Có câu nói “muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do”, việc chọn cách hay lý do thì tuỳ thuộc vào quan điểm sống của mỗi người. Nhưng để có một tương lai tốt đẹp thì hãy từ bây giờ tạo ra những thói quen tốt đẹp trước mọi người nhé”.

Ảnh: FBNV

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