Bụng bầu vượt mặt, Võ Hạ Trâm cùng chồng Ấn Độ đi xét nghiệm Covid giữa đêm

Vợ chồng Võ Hạ Trâm và người dân khu chung cư đoàn kết chống Covid.

Mới đây trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đã chia sẻ những khoảnh khắc khi cô cùng ông xã người Ấn Độ và toàn thể các hộ dân trong khu chung cư tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm.

Vợ chồng đoàn kết chống Covid

Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Chung cư em đã được lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể cư dân. Em thấy khi lấy mẫu người ta chọt cây tăm bông khá sâu. Mọi người nhớ thả lỏng, thở ra đừng nín thở hay gồng người sẽ bị đau nha mọi người".

Nữ ca sĩ cho hay, chính quyền địa phương đã chỉ đạo để toàn cư dân được lấy mẫu xét nghiệm một cách chủ động cho việc phòng tránh Covid-19. Võ Hạ Trâm khẳng định: "Tụi em không có bị lockdown nha mọi người".

Toàn thể người dân trong khu chung cư đều chủ động tiến hành xét nghiệm

Võ Hạ Trâm bụng bầu khệ nệ đi xét nghiệm

Võ Hạ Trâm chia sẻ hình ảnh lấy mẫu xét nghiệm của chồng Ấn Độ

Trước đó, trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm có kể lại câu chuyện được nghe từ chồng mình liên quan tới dịch bệnh tại Ấn Độ:

"Xung quanh nhà mẹ chồng, mỗi ngày đều có 15-20 người chết vì Covid. Hay... 1 người đàn ông Ấn Độ đã sẵn sàng nhường bình oxy của mình cho 1 người bệnh mắc Covid khác khi vợ người bệnh này đang khóc lóc tìm bình oxy cho chồng mình trong tuyệt vọng tại 1 bệnh viện. Và ông ấy đã qua đời 3 ngày sau đó... Đó là những câu chuyện chồng vừa kể cho mình.

Mới thấy rằng mạng sống 1 con người chỉ tính trong hơi thở nên hãy sống trọn vẹn cuộc sống này một cách ý nghĩa nhất, tốt đẹp nhất có thể, vì bao nhiêu tiền bạc danh vọng ngoài kia chẳng mang đi được khi bạn 'thở ra mà không thể hít vào được nữa'.

Cầu nguyện cho mọi nơi mọi vùng bình yên sẽ quay về để mình không còn phải thấy những mất mát, đau thương mỗi khi mở mạng xem tin tức nữa...".

Ảnh: FBNV

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