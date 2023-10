Bảo Thy khoe dáng hậu sinh nở, diện bikini nóng bỏng khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt

Bảo Thy tự tin diện bikini sáng màu khoe trọn vóc dáng "chuẩn chỉnh" - Ảnh: FBNV

Tại khoảnh khắc thả dáng dưới ánh trời chiều, người đẹp 8x không ngần ngại phô bày làn da trắng đến phát sáng uốn lượn theo đường cong mượt mà khiến netizen "chảy máu mũi".

Vòng hai thon gọn hậu sinh nở khiến người hâm mộ không nén được trầm trồ - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, với vóc dáng gọn gàng không chút mỡ thừa, mỹ nhân Sài thành một lần nữa làm người xem "mắt tròn mắt dẹt" ngắm nhìn vì không thể tin được đây là body mẹ bỉm sau sinh.

Người hâm mộ không thể tin được đây là body mẹ bỉm sau sinh - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Bảo Thy cho biết nhờ chăm con và tích cực hút sữa, cơ thể đã xuống 10 kg sau gần một tháng sinh con đầu lòng.

Bảo Thy từng cho biết cô có tạng người dễ xuống cân. Khi mang bầu, giọng ca 8X cũng không tăng cân nhiều, tay chân của cô vẫn thon gọn. Bà xã doanh nhân Phan Lĩnh cũng giữ thói quen ăn uống điều độ, tập luyện hàng ngày với đủ các bộ môn từ nhiều năm nay nên góp phần dễ dàng hơn trong việc về lại dáng sau sinh nở.

Bà xã doanh nhân Phan Lĩnh cũng giữ thói quen ăn uống điều độ, tập luyện hàng ngày - Ảnh: FBNV

Bảo Thy tên thật Trần Thị Thuý Loan, sinh năm 1988 tại TP HCM. Năm 2006, cô được nhiều người biết đến khi tham gia cuộc thi Miss Audition. Bảo Thy được xem là một trong những ca sĩ đầu tiên và thành công nhất của dòng nhạc teen pop tại Việt Nam. Trong 15 năm ca hát, nữ ca sĩ có nhiều bản hit như Please tell me why, I’m sorry, Ngôi nhà hoa hồng, Công chúa bong bóng, I’m sorry babe, Là con gái phải xinh...

nữ ca sĩ tập trung thời gian tận hưởng hôn nhân, chăm sóc ông xã và quý tử - Ảnh: FBNV

Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh vào ngày 15/11/2019. Sau đám cưới, nữ ca sĩ tập trung thời gian tận hưởng hôn nhân, chăm sóc ông xã. Cô trở thành người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa khi biết quán xuyến nhà cửa và nấu nhiều món ngon cho chồng thưởng thức.