Bảo Thy khoe dáng hậu sinh nở, diện bikini nóng bỏng khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt

Hậu trường 14/04/2023 10:25

Hậu sinh nở, sắc vóc mẹ bỉm Bảo Thy luôn là đề tài được dân mạng bàn tán rôm rả.

Sau khoảng thời gian rút lui khỏi showbiz để hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng, Bảo Thy ở thời điểm hiện tại gây chú ý khi thường xuyên chia sẻ các hoạt động thường nhật bên quý tử cùng ông xã doanh nhân.

Bảo Thy khoe dáng hậu sinh nở, diện bikini nóng bỏng khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt - Ảnh 1
Bảo Thy hiện tại gây chú ý khi thường xuyên chia sẻ các hoạt động thường nhật Ảnh: FBNV

Bên cạnh những khoảnh khắc nhí nhố cùng gia đình, sắc vóc của Bảo Thy cũng là một trong những chủ đề khiến người hâm mộ không khỏi quan tâm, tò mò. Hậu sinh nở, bà xã đại gia Phan Lĩnh không ít lần khiến dân tình "điêu đứng" khi khoe hình thể chuẩn chỉnh hút mắt người nhìn.

Mới đây nhất, Bảo Thy đã được dịp khiến dân tình xôn xao khi thẳng tay chiêu đãi người hâm mộ khoảnh khắc diện bikini đầy nóng bỏng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ dí dỏm đăng tải dòng trạng thái thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng: "Nếu cảm thấy cuộc sống eo hẹp. Thôi thì cứ đẹp rồi tính sau".

Bảo Thy khoe dáng hậu sinh nở, diện bikini nóng bỏng khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt - Ảnh 2
Nữ ca sĩ dí dỏm đăng tải dòng trạng thái thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, Bảo Thy tự tin diện bikini sáng màu khoe trọn vóc dáng "chuẩn chỉnh", cùng với đó là vòng hai thon gọn hậu sinh nở khiến người hâm mộ không nén được trầm trồ. 

Bảo Thy khoe dáng hậu sinh nở, diện bikini nóng bỏng khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt - Ảnh 3
Bảo Thy tự tin diện bikini sáng màu khoe trọn vóc dáng "chuẩn chỉnh" - Ảnh: FBNV

Tại khoảnh khắc thả dáng dưới ánh trời chiều, người đẹp 8x không ngần ngại phô bày làn da trắng đến phát sáng uốn lượn theo đường cong mượt mà khiến netizen "chảy máu mũi".

Bảo Thy khoe dáng hậu sinh nở, diện bikini nóng bỏng khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt - Ảnh 4
Vòng hai thon gọn hậu sinh nở khiến người hâm mộ không nén được trầm trồ - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, với vóc dáng gọn gàng không chút mỡ thừa, mỹ nhân Sài thành một lần nữa làm người xem "mắt tròn mắt dẹt" ngắm nhìn vì không thể tin được đây là body mẹ bỉm sau sinh. 

Bảo Thy khoe dáng hậu sinh nở, diện bikini nóng bỏng khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt - Ảnh 5
Người hâm mộ không thể tin được đây là body mẹ bỉm sau sinh - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Bảo Thy cho biết nhờ chăm con và tích cực hút sữa, cơ thể đã xuống 10 kg sau gần một tháng sinh con đầu lòng. 

Bảo Thy từng cho biết cô có tạng người dễ xuống cân. Khi mang bầu, giọng ca 8X cũng không tăng cân nhiều, tay chân của cô vẫn thon gọn. Bà xã doanh nhân Phan Lĩnh cũng giữ thói quen ăn uống điều độ, tập luyện hàng ngày với đủ các bộ môn từ nhiều năm nay nên góp phần dễ dàng hơn trong việc về lại dáng sau sinh nở.

Bảo Thy khoe dáng hậu sinh nở, diện bikini nóng bỏng khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt - Ảnh 6
Bà xã doanh nhân Phan Lĩnh cũng giữ thói quen ăn uống điều độ, tập luyện hàng ngày - Ảnh: FBNV

Bảo Thy tên thật Trần Thị Thuý Loan, sinh năm 1988 tại TP HCM. Năm 2006, cô được nhiều người biết đến khi tham gia cuộc thi Miss Audition. Bảo Thy được xem là một trong những ca sĩ đầu tiên và thành công nhất của dòng nhạc teen pop tại Việt Nam. Trong 15 năm ca hát, nữ ca sĩ có nhiều bản hit như Please tell me why, I’m sorry, Ngôi nhà hoa hồng, Công chúa bong bóng, I’m sorry babe, Là con gái phải xinh...

Bảo Thy khoe dáng hậu sinh nở, diện bikini nóng bỏng khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt - Ảnh 7
nữ ca sĩ tập trung thời gian tận hưởng hôn nhân, chăm sóc ông xã và quý tử - Ảnh: FBNV

Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh vào ngày 15/11/2019. Sau đám cưới, nữ ca sĩ tập trung thời gian tận hưởng hôn nhân, chăm sóc ông xã. Cô trở thành người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa khi biết quán xuyến nhà cửa và nấu nhiều món ngon cho chồng thưởng thức. 

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