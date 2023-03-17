Bảo Thy trải lòng về 'giai đoạn khó khăn nhất trong đời', khẳng định cuộc sống không hề chỉ toàn 'màu hồng'

Chiều 16/3, Bảo Thy đã có những chia sẻ xoay quanh các vấn đề liên quan tới cuộc sống và hôn nhân. Một khán giả hỏi về cách giải quyết khi gặp những chuyện không vui, nữ ca sĩ đã lên tiếng bày tỏ quan điểm. Bảo Thy cho hay trong cuộc sống ai cũng sẽ gặp phải những vấn đề khó khăn, gian nan của riêng bản thân.

Mọi người nếu theo dõi qua nền tảng MXH thì sẽ cảm thấy cuộc sống của mình toàn màu hồng. Nhưng không có cuộc sống của ai mà toàn màu hồng hết đâu. Cuộc sống của một con người trưởng thành, phải học, phải va chạm xã hội mà, làm sao có được một màu hồng được đúng không? Ai cũng có những lúc buồn, áp lực, vấn đề của riêng mình." - Bảo Thy chia sẻ.

"Hiện giờ thì mình chuẩn bị bước qua tuổi 35 rồi. Cũng là một người tự lập từ lúc còn nhỏ nên cũng có những vốn kinh nghiệm sống nhất định và từng trải qua những giai đoạn rất khủng khiếp trong cuộc đời.

Tuy nhiên theo Bảo Thy, điều quan trọng nhất là cách mỗi người đối diện với những nỗi buồn như thế nào: "Luôn luôn nhắc nhở bản thân sống tích cực và lạc quan, nhìn vào những điểm tốt của tất cả mọi người xung quanh để lấp đi điểm xấu. Người nào tốt với mình thì mình tốt với người ta, gấp 100 lần cũng được.

Nhưng người nào xấu với mình thì chúng ta sẽ cho họ cơ hội để sửa đổi. Nếu như một, hai đến ba lần mà họ không thay đổi được thì chúng ta tạm biệt và không trách móc gì cả".

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, Bảo Thy đã đăng tải đoạn clip chia sẻ lại khoảnh khắc ông xã đại gia cùng chơi đùa với quý tử. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Tìm điểm khác nhau của hai anh em nhà họ Nguyễn ạ" khiến dân mạng được phen "cười ngất".

Trong đoạn clip, ông xã Bảo Thy và nhóc tỳ Victor đang vô cùng chăm chú, cặm cụi xem xét từng chi tiết của chiếc xe đồ chơi. Tạm gác lại hình tượng doanh nhân, "ông bố bỉm" Phan Lĩnh khiến netizen "tan chảy" khi dùng hai tay cẩn thận nâng đỡ lấy nhóc tỳ tránh để con ngã bất ngờ.

Bảo Thy lên xe hoa vào tháng 11/2019 với ông xã Phan Lĩnh hơn 10 tuổi. Cặp đôi càng viên mãn hơn sau khi có cậu con trai cưng ra đời. Được biết, nhóc tỳ chính là nguồn động lực lớn nhất giúp nữ ca sĩ và chồng thăng hoa trên con đường sự nghiệp.