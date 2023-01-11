Quên tuyên bố cứng rắn năm xưa, Bảo Thy nhiều lần khoe chồng đại gia và cuộc sống như bà hoàng

Khi ấy, giọng ca 8X quả quyết: "Thy không dệt nên một bức tranh màu hồng về tình yêu, vì chẳng ai nói trước được tương lai sẽ ra sao. Thế nên đây là bài chia sẻ đầu tiên và duy nhất có ảnh anh trên trang cá nhân của Thy. Xin phép được giữ lại cho mái ấm gia đình của mình một sự riêng tư nhất định! Vì với Thy, gia đình là điều thiêng liêng, quý giá nhất!".

Vướng phải nhiều bình luận không hay về ngoại hình của ông xã, Bảo Thy không ít lần "xù lông" bảo vệ hạnh phúc gia đình kể từ thời điểm kết hôn. Đó cũng chính là lí do nữ nghệ sĩ từng tuyên bố sẽ không đăng tải hình ảnh bên chồng đại gia lên mạng xã hội để tránh những thị phi không đáng có.

Tháng 11/2019, Bảo Thy lên xe hoa với doanh nhân Phan Lĩnh , lớn hơn cô 10 tuổi. Được biết, ông xã Bảo Thy quê gốc Hà Tĩnh, một doanh nhân có quan hệ làm ăn với gia đình "công chúa bong bóng". Sau một thời gian hợp tác kinh doanh, Bảo Thy và Phan Lĩnh bắt đầu thương mến, nảy sinh tình cảm và đủ tin tưởng để gửi gắm cuộc đời.

Tuy nhiên thời gian gần đây, có vẻ nữ ca sĩ đã quên phát ngôn của mình. Điều đó khiến không ít cư dân mạng cảm thấy băn khoăn, khó hiểu. Dường như "công chúa bong bóng" không còn giữ quan niệm khắt khe như trước nữa, và sẽ đăng ảnh ông xã trong những dịp đặc biệt.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Bảo Thy sống trong một căn biệt thự cao 8 tầng vô cùng hoành tráng nằm tại Quận 7 (TP HCM). 2 năm qua, Bảo Thy đã chứng minh lựa chọn của mình cho đến thời điểm hiện tại là hoàn toàn chính xác. Cô ngày càng trẻ đẹp, được chồng yêu chiều và có một cuộc sống sang chảnh, đáng mơ ước, ngưỡng mộ. Đặc biệt, mới đây, đúng dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Bảo Thy hạ sinh con trai đầu lòng cho ông xã doanh nhân.

Theo tiết lộ của Bảo Thy, trong khoảng thời gian cô mang bầu, chồng doanh nhân luôn tận tụy chăm sóc, nấu đủ các món ăn bổ dưỡng cho 2 mẹ con. Đây cũng là thời điểm sức khỏe nữ ca sĩ không được tốt nên việc ăn uống rất được chú trọng, chủ yếu tự nấu tại nhà để đảm bảo an toàn và dinh dưỡng. "Niềm vui của 2 vợ chồng những ngày này là vào bếp làm các món ăn mới học được với nguyên liệu có sẵn tại nhà", Bảo Thy chia sẻ.

Các món ăn được Phan Lĩnh chuẩn bị tuy không bắt mắt nhưng đảm bảo về chất lượng, phù hợp với việc cung cấp chất dinh dưỡng cho mẹ bỉm ở thai kỳ. Bên cạnh đó, nam doanh nhân còn hiểu rõ về sở thích của vợ, điển hình như món phở, biết bà xã không thích ăn nước béo nên anh chỉ lấy phần nước trong. Từ những việc làm nhỏ nhất của chồng đại gia khiến Bảo Thy không khỏi xúc động, hết lời ngợi khen.

Dù là một doanh nhân bận rộn nhưng đại gia Phan Lĩnh cũng sẵn sàng bỏ hết công việc để đưa vợ đi du lịch nhiều nước trên thế giới.

Điều đặc biệt, ông xã vì muốn Bảo Thy không có cảm giác xa người thân sau khi lấy chồng nên đã xây căn biệt thự ngay gần nhà cũ của cô - nơi nữ ca sĩ từng sống với bố mẹ và anh trai.

Vì thế Bảo Thy có thể dễ dàng về thăm bố mẹ. Anh trai cô mỗi lần muốn sang chơi chỉ cần đạp xe là qua nhà em gái. Nhiều dân mạng đã ví von việc lấy chồng của Bảo Thy chỉ là "chuyển từ toà lâu đài này sang toà lâu đài khác".