Chuyện gì đây: Bảo Thy bất ngờ tuyên bố 2 điều 'cấm kị' không bao giờ đăng lên MXH nhưng nghe xong cứ thấy có gì đó sai sai?

Tháng 9/2021 vừa qua, công chúa Bảo Thy bất ngờ công bố lên xe hoa với chồng đại gia Phan Lĩnh. Vốn kín tiếng trong chuyện đời tư nên khi thông tin được đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Sau khi kết hôn, Bảo Thy gần như ít xuất hiện trên đường đua ngành giải trí, lùi về phía sau để chăm lo cho tổ ấm nhỏ cũng như chu toàn trong việc kinh doanh riêng của bản thân.

Sau khi kết hôn, Bảo Thy gần như ít xuất hiện trên đường đua ngành giải trí, lùi về phía sau để chăm lo cho tổ ấm nhỏ cũng như việc kinh doanh riêng - Ảnh: Internet

Mới đây, chiều 6/4, trên trang cá nhân của mình, Bảo Thy bất ngờ đăng tải clip dài 14 giây nói về 2 điều mà bản thân "cấm kị" khi đăng lên mạng xã hội. Trong clip, cô nói: "Đầu tiên đó chính là tiền, và thứ hai là người yêu. Không phải vì nguy hiểm mà do mình... không có".