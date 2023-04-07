Chuyện gì đây: Bảo Thy bất ngờ tuyên bố 2 điều 'cấm kị' không bao giờ đăng lên MXH nhưng nghe xong cứ thấy có gì đó sai sai?

Hậu trường 07/04/2023 08:47

Dòng caption chứa hai từ "cấm kị" của Bảo Thy khiến netizen xôn xao.

Tháng 9/2021 vừa qua, công chúa Bảo Thy bất ngờ công bố lên xe hoa với chồng đại gia Phan Lĩnh. Vốn kín tiếng trong chuyện đời tư nên khi thông tin được đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Sau khi kết hôn, Bảo Thy gần như ít xuất hiện trên đường đua ngành giải trí, lùi về phía sau để chăm lo cho tổ ấm nhỏ cũng như chu toàn trong việc kinh doanh riêng của bản thân.

Chuyện gì đây: Bảo Thy bất ngờ tuyên bố 2 điều 'cấm kị' không bao giờ đăng lên MXH nhưng nghe xong cứ thấy có gì đó sai sai? - Ảnh 1
Sau khi kết hôn, Bảo Thy gần như ít xuất hiện trên đường đua ngành giải trí, lùi về phía sau để chăm lo cho tổ ấm nhỏ cũng như việc kinh doanh riêng - Ảnh: Internet

Mới đây, chiều 6/4, trên trang cá nhân của mình, Bảo Thy bất ngờ đăng tải clip dài 14 giây nói về 2 điều mà bản thân "cấm kị" khi đăng lên mạng xã hội. Trong clip, cô nói: "Đầu tiên đó chính là tiền, và thứ hai là người yêu. Không phải vì nguy hiểm mà do mình... không có".

Chuyện gì đây: Bảo Thy bất ngờ tuyên bố 2 điều 'cấm kị' không bao giờ đăng lên MXH nhưng nghe xong cứ thấy có gì đó sai sai? - Ảnh 2
Dòng caption chứa hai từ "cấm kị" của Bảo Thy khiến netizen lướt qua cứ ngỡ nghiêm trọng lắm, nhưng hóa ra đây chỉ là cô nàng bắt trend giải trí trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng caption chứa hai từ "cấm kị" của Bảo Thy khiến netizen lướt qua cứ ngỡ nghiêm trọng lắm, nhưng hóa ra đây chỉ là cô nàng bắt trend giải trí trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, người hâm mộ cũng tỏ ra thích thú với biểu cảm đáng yêu và nội dung hài hước mà Bảo Thy đăng tải.

Chuyện gì đây: Bảo Thy bất ngờ tuyên bố 2 điều 'cấm kị' không bao giờ đăng lên MXH nhưng nghe xong cứ thấy có gì đó sai sai? - Ảnh 3
Bảo Thy chia sẻ hai điều cô không bao giờ đăng lên MXH, một là tiền - Ảnh: Cắt từ clip

Thời gian gần đây, sau khi nhóc tì đầu lòng đã được hơn 1 tuổi, Bảo Thy đã dần trở lại với đam mê ca hát và tham gia các sự kiện. Theo như chia sẻ, nữ ca sĩ cho biết, ông xã là người khuyến khích, tạo động lực cho cô quay trở lại với nghề: "Chồng tôi luôn nói rằng nếu tôi nhớ công việc quá thì cứ đi làm và anh ấy sẽ trông con nhưng tôi từ chối".

Chuyện gì đây: Bảo Thy bất ngờ tuyên bố 2 điều 'cấm kị' không bao giờ đăng lên MXH nhưng nghe xong cứ thấy có gì đó sai sai? - Ảnh 4
Điều thứ 2 'cấm kị' đăng lên MXH chính là 'người yêu' - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh đó, Bảo Thy cũng có tiết lộ việc đang có ý định sinh thêm một bé thứ hai. Ở độ tuổi 35, nữ ca sĩ đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, sống cùng chồng trong trong một căn biệt thự rộng lớn, có bể bơi như một tòa lâu đài giữa khu phố người giàu ở Quận 7, TP.HCM. Hôn nhân của nữ ca sĩ được nhiều người ngưỡng mộ.

 

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