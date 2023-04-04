Hồ Ngọc Hà lần đầu than thở nỗi niềm sau hai lần sinh nở, nói một câu mà các mẹ đều thấy đồng cảm!

Hậu trường 04/04/2023 09:07

Dù trải qua hai lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì được vóc dáng mảnh mai cùng diện mạo đầy mặn mà, quyến rũ

Hồ Ngọc Hà là cái tên không còn quá xa lạ với khán giả showbiz Việt. Gây dấu ấn bởi khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng cao, thon gọn chuẩn dáng mẫu nên nữ ca sĩ luôn thu hút mọi ánh nhìn trong mỗi lần xuất hiện.

Có thể thấy, dù trải qua hai lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì được vóc dáng mảnh mai cùng diện mạo đầy mặn mà, quyến rũ. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà bất ngờ than thở về nỗi niềm của bản thân khi gần bước sang tuổi tứ tuần. Động thái này từ phía "nữ hoàng giải trí" thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. 

Hồ Ngọc Hà lần đầu than thở nỗi niềm sau hai lần sinh nở, nói một câu mà các mẹ đều thấy đồng cảm! - Ảnh 1
Dù trải qua hai lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì được vóc dáng mảnh mai cùng diện mạo đầy mặn mà, quyến rũ - Ảnh: Internet

Cụ thể, Hồ Ngọc Hà đăng đàn than thở vì chiếc 'bụng to' nhưng chợt nhớ mình đã là bà mẹ 3 con: "Nhiều khi nghĩ lại sao bụng to thế nhờ? Mà nhìn lại ba đứa con không đứa nào nhỏ nên hiểu rồi". Bên cạnh đó, người đẹp còn kèm theo hình ảnh đang có mặt tại phòng tập. Bên dưới phần bình luận, người nhiều không ngớt lời khen với nhan sắc ngày càng 'chín muồi' của Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà lần đầu than thở nỗi niềm sau hai lần sinh nở, nói một câu mà các mẹ đều thấy đồng cảm! - Ảnh 2
Story mới nhất của Hồ Ngọc Hà ở tài khoản cá nhânẢnh: Chụp màn hình

Trước đó, năm 2010, Hồ Ngọc Hà đã hạ sinh quý tử Subeo với doanh nhân Cường Đô La. Sau đó, cô và bạn trai cũ đã "đường ai nấy đi" nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau nuôi dưỡng con trai.

Hồ Ngọc Hà lần đầu than thở nỗi niềm sau hai lần sinh nở, nói một câu mà các mẹ đều thấy đồng cảm! - Ảnh 3
Nữ hoàng giải trí" bén duyên với diễn viên Kim Lý và cùng chào đón cặp song sinh Lisa-Leon - Ảnh: Internet

Sau 10 năm, "nữ hoàng giải trí" một lần nữa bén duyên với diễn viên Kim Lý và cùng chào đón cặp song sinh Lisa-Leon. Dù cuộc sống đời tư gặp không ít ồn ào không tuy nhiên Hồ Ngọc Hà vẫn lựa chọn im lặng và tận hưởng cuộc sống bên người thân, bạn bè. 

Leon 'sơ hở là ke đầu', nguyên nhân chính vì Hồ Ngọc Hà

Leon 'sơ hở là ke đầu', nguyên nhân chính vì Hồ Ngọc Hà

Được mẹ giúp tập luyện, Leon có thể 'ke đầu' chuyên nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   2 con của Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý Hồ Ngọc Hà

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 25 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'