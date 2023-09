Hồ Ngọc Hà lần đầu than thở nỗi niềm sau hai lần sinh nở, nói một câu mà các mẹ đều thấy đồng cảm!

Có thể thấy, dù trải qua hai lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì được vóc dáng mảnh mai cùng diện mạo đầy mặn mà, quyến rũ. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà bất ngờ than thở về nỗi niềm của bản thân khi gần bước sang tuổi tứ tuần. Động thái này từ phía "nữ hoàng giải trí" thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.

Dù trải qua hai lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi duy trì được vóc dáng mảnh mai cùng diện mạo đầy mặn mà, quyến rũ - Ảnh: Internet

Cụ thể, Hồ Ngọc Hà đăng đàn than thở vì chiếc 'bụng to' nhưng chợt nhớ mình đã là bà mẹ 3 con: "Nhiều khi nghĩ lại sao bụng to thế nhờ? Mà nhìn lại ba đứa con không đứa nào nhỏ nên hiểu rồi". Bên cạnh đó, người đẹp còn kèm theo hình ảnh đang có mặt tại phòng tập. Bên dưới phần bình luận, người nhiều không ngớt lời khen với nhan sắc ngày càng 'chín muồi' của Hồ Ngọc Hà.

Story mới nhất của Hồ Ngọc Hà ở tài khoản cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, năm 2010, Hồ Ngọc Hà đã hạ sinh quý tử Subeo với doanh nhân Cường Đô La. Sau đó, cô và bạn trai cũ đã "đường ai nấy đi" nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau nuôi dưỡng con trai.