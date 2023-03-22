Lệ Quyên đã có một màn đáp trả khá thâm sâu khi bị anti-fan dùng những lời lẽ không hay để so sánh mình với Hồ Ngọc Hà.

Từng là cặp chị em thân thiết nổi tiếng trong showbiz Việt nhưng vài năm trở lại đây, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà không còn xuất hiện hay tương tác cùng nhau nữa. Dù cùng tham gia một sự kiện, ngồi chung một bàn tiệc, cả hai cũng coi nhau như người dưng.

Mới đây, vào chiều ngày 21/2, Hà Hồ và Lệ Quyên đã cùng tham dự sự kiện ra mắt phim của Đàm Vĩnh Hưng. Trong khi Hà Hồ và Kim Lý sánh đôi tình tứ thì Lệ Quyên có Lâm Bảo Châu tháp tùng. "Nữ hoàng giải trí" sang trọng quyến rũ với đầm tông trắng hở ngực khá bạo, còn "Nữ hoàng phòng trà" lại trẻ trung thời thượng với áo cúp ngực và quần baggy đen. Khi đăng tải ảnh tại sự kiện này lên trang cá nhân, dưới phần bình luận, một cư dân mạng cho rằng Lệ Quyên "ghen ăn tức ở", kém miếng khó chịu và bắt chước diện lại chiếc kính mà Hồ Ngọc Hà từng đeo 2 năm trước. Trước bình luận kém duyên này, Lệ Quyên cũng thẳng tay đáp trả gay gắt, thậm chí cô dùng những từ ngữ khá nặng để "mắng" lại anti-fan.

"Mà của nợ ơi, chị yêu người trẻ là scandal gì thế em? Em bị thần kinh à? Là điều may mắn, hạnh phúc chứ? Đàn ông 30 trẻ đẹp, đàng hoàng, đâu phải trẻ vị thành niên. Đây không phải là nơi hợp với em, về chuồng chồ dành cho em tu luyện thêm đi, mà nhớ nếu được ăn cơm thì đừng để phí cơm nhé, từ quen thuộc, cút!", Lệ Quyên viết. Đây không phải lần đầu tiên giọng ca Giấc mơ có thật lên tiếng phản pháo những ý kiến tiêu cực, nhưng việc cô sử dụng lời lẽ nặng nề để mắng vị khán giả kia đã khiến netizen không khỏi xôn xao. Nhiều người cho rằng là người của công chúng, Lệ Quyên nên tiết chế hơn trong lời nói để tránh gây tranh cãi không đáng có.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-gian-du-mang-thang-mat-anti-fan-la-than-kinh-khi-bi-noi-ghen-an-tuc-o-voi-ho-ngoc-ha-565863.html