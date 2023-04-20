Hồ Ngọc Hà khoe mặt mộc không son phấn ở tuổi U40, tiết lộ bí quyết giúp 'giữ mãi thanh xuân'

Dù đã gần chạm mốc U40, thế nhưng khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà khoe mặt mộc vẫn khiến netizen xao xuyến.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao khi khoe cận nhan sắc không son phấn của "mẹ ba con" ở độ tuổi U40. Đáng chú ý, tại bài viết, nữ ca sĩ cũng thoải mái tiết lộ bí kíp giúp bản thân ngày càng tươi trẻ dù luôn phải bận rộn với công việc và gia đình. Ngay lập tức, động thái của "Nữ hoàng giải trí" nhanh chóng thu về số lượng người quan tâm cùng lượt tương tác "khủng". Hồ Ngọc Hà đã khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao khi khoe cận nhan sắc không son phấn - Ảnh: FBNV Trong ảnh, Hồ Ngọc Hà để mặt mộc tự tin đối diện với camera thường làm người xem không nhịn được phải "toát mồ hôi hột". Có thể thấy, dù đã gần bước sang tuổi tứ tuần, thế nhưng nhan sắc không chút son phấn của nữ ca sĩ vẫn đủ để làm cộng đồng mạng được phen "điêu đứng". Sở hữu làn da ít khuyết điểm và ngũ quan gương mặt hài hòa, Hồ Ngọc Hà nhiều lần khiến netizen phải "nghiếng răng ken két" vì vừa hâm mộ, vừa ghen tỵ cho nhan sắc được nhận xét ngày càng "lão hóa ngược".

Nhan sắc không chút son phấn của nữ ca sĩ vẫn đủ để làm cộng đồng mạng được phen "điêu đứng" - Ảnh: FBNV Bật mí bí kíp giúp bản thân luôn giữ được vẻ tươi trẻ bất chấp thời gian, Hồ Ngọc Hà không ngần ngại chia sẻ: "Để được 40 tuổi mà làn da vẫn hồng hào là cả một quá trình sinh hoạt đúng đắn, lành mạnh". Thật vậy, tại các nền tảng mạng xã hội cá nhân, người hâm mộ có thể dễ dàng bắt gặp khoảnh khắc bà xã Kim Lý khoe loạt ảnh tập luyện Yoga và ăn uống theo chế độ khoa học. Theo nữ ca sĩ, ngoài việc tuân theo chế độ sống lành mạnh như ăn nhiều rau xanh và trái cây, mọi người còn phải siêng năng và chăm chỉ trong việc luyện tập thể thao. Được biết, đây chính là phương pháp giúp sắc vóc Hồ Ngọc Hà ngày càng trở nên "chuẩn chỉnh". Tập yoga là phương pháp giúp sắc vóc Hồ Ngọc Hà ngày càng trở nên "chuẩn chỉnh" - Ảnh: FBNV

Tẩy trang cũng là một cách giúp làn da trẻ khỏe - Ảnh: FBNV Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ về cách làm sạch da đúng cách vào mỗi buổi sáng và tối. Sau những giờ làm việc đến khi về nhà cô đều thực hiện việc đầu tiên là tẩy bỏ đi lớp trang điểm trên mặt rồi rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt phù hợp với làn da mình. Sau đó, cô dùng một miếng bông có tẩm nước hoa hồng rồi nhẹ nhàng lau lên mặt vì nước hoa hồng có công dụng giúp da cân bằng độ ẩm và lỗ chân lông nên việc sử dụng nước hoa hồng là rất cần thiết. Tiếp đến cô cho serum vào tay rồi vỗ nhẹ lên mặt một cách nhẹ nhàng. Cô còn khuyên mọi người nên thường xuyên ăn các loại trái cây có nhiều chất xơ và vitamin - Ảnh: FBNV Ngoài ra cô còn khuyên mọi người nên thường xuyên ăn các loại trái cây có nhiều chất xơ và vitamin như đu đủ, dưa leo, cam, bưởi, thanh long sẽ giúp da của bạn trắng sáng và ngăn ngừa lão hóa da hơn. Việc ăn nhiều hoa quả sẽ giúp kích thích khả năng sản sinh collagen tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, để có một làn da đẹp bạn nên hạn chế ăn các loại thức ăn dầu mỡ.

Hồ Ngọc Hà gay gắt 'dằn mặt' kẻ mạo danh tung tin bịa đặt làm ảnh hưởng uy tín Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà gặp phải những thông tin thất thiệt liên quan đến đời tư, công việc.

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