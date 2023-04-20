Hồ Ngọc Hà khoe mặt mộc không son phấn ở tuổi U40, tiết lộ bí quyết giúp 'giữ mãi thanh xuân'

Sao Việt 20/04/2023 09:27

Dù đã gần chạm mốc U40, thế nhưng khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà khoe mặt mộc vẫn khiến netizen xao xuyến.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao khi khoe cận nhan sắc không son phấn của "mẹ ba con" ở độ tuổi U40. Đáng chú ý, tại bài viết, nữ ca sĩ cũng thoải mái tiết lộ bí kíp giúp bản thân ngày càng tươi trẻ dù luôn phải bận rộn với công việc và gia đình. Ngay lập tức, động thái của "Nữ hoàng giải trí" nhanh chóng thu về số lượng người quan tâm cùng lượt tương tác "khủng".

Hồ Ngọc Hà khoe mặt mộc không son phấn ở tuổi U40, tiết lộ bí quyết giúp 'giữ mãi thanh xuân' - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà đã khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao khi khoe cận nhan sắc không son phấn - Ảnh: FBNV 

Trong ảnh, Hồ Ngọc Hà để mặt mộc tự tin đối diện với camera thường làm người xem không nhịn được phải "toát mồ hôi hột". Có thể thấy, dù đã gần bước sang tuổi tứ tuần, thế nhưng nhan sắc không chút son phấn của nữ ca sĩ vẫn đủ để làm cộng đồng mạng được phen "điêu đứng". Sở hữu làn da ít khuyết điểm và ngũ quan gương mặt hài hòa, Hồ Ngọc Hà nhiều lần khiến netizen phải "nghiếng răng ken két" vì vừa hâm mộ, vừa ghen tỵ cho nhan sắc được nhận xét ngày càng "lão hóa ngược".

Hồ Ngọc Hà khoe mặt mộc không son phấn ở tuổi U40, tiết lộ bí quyết giúp 'giữ mãi thanh xuân' - Ảnh 2
Nhan sắc không chút son phấn của nữ ca sĩ vẫn đủ để làm cộng đồng mạng được phen "điêu đứng" - Ảnh: FBNV

Bật mí bí kíp giúp bản thân luôn giữ được vẻ tươi trẻ bất chấp thời gian, Hồ Ngọc Hà không ngần ngại chia sẻ: "Để được 40 tuổi mà làn da vẫn hồng hào là cả một quá trình sinh hoạt đúng đắn, lành mạnh". Thật vậy, tại các nền tảng mạng xã hội cá nhân, người hâm mộ có thể dễ dàng bắt gặp khoảnh khắc bà xã Kim Lý khoe loạt ảnh tập luyện Yoga và ăn uống theo chế độ khoa học. Theo nữ ca sĩ, ngoài việc tuân theo chế độ sống lành mạnh như ăn nhiều rau xanh và trái cây, mọi người còn phải siêng năng và chăm chỉ trong việc luyện tập thể thao. Được biết, đây chính là phương pháp giúp sắc vóc Hồ Ngọc Hà ngày càng trở nên "chuẩn chỉnh".

Hồ Ngọc Hà khoe mặt mộc không son phấn ở tuổi U40, tiết lộ bí quyết giúp 'giữ mãi thanh xuân' - Ảnh 3
Tập yoga là phương pháp giúp sắc vóc Hồ Ngọc Hà ngày càng trở nên "chuẩn chỉnh" - Ảnh: FBNV

 

Hồ Ngọc Hà khoe mặt mộc không son phấn ở tuổi U40, tiết lộ bí quyết giúp 'giữ mãi thanh xuân' - Ảnh 4
Tẩy trang cũng là một cách giúp làn da trẻ khỏe - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ về cách làm sạch da đúng cách vào mỗi buổi sáng và tối. Sau những giờ làm việc đến khi về nhà cô đều thực hiện việc đầu tiên là tẩy bỏ đi lớp trang điểm trên mặt rồi rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt phù hợp với làn da mình. Sau đó, cô dùng một miếng bông có tẩm nước hoa hồng rồi nhẹ nhàng lau lên mặt vì nước hoa hồng có công dụng giúp da cân bằng độ ẩm và lỗ chân lông nên việc sử dụng nước hoa hồng là rất cần thiết. Tiếp đến cô cho serum vào tay rồi vỗ nhẹ lên mặt một cách nhẹ nhàng.

Hồ Ngọc Hà khoe mặt mộc không son phấn ở tuổi U40, tiết lộ bí quyết giúp 'giữ mãi thanh xuân' - Ảnh 5
Cô còn khuyên mọi người nên thường xuyên ăn các loại trái cây có nhiều chất xơ và vitamin - Ảnh: FBNV

Ngoài ra cô còn khuyên mọi người nên thường xuyên ăn các loại trái cây có nhiều chất xơ và vitamin như đu đủ, dưa leo, cam, bưởi, thanh long sẽ giúp da của bạn trắng sáng và ngăn ngừa lão hóa da hơn. Việc ăn nhiều hoa quả sẽ giúp kích thích khả năng sản sinh collagen tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, để có một làn da đẹp bạn nên hạn chế ăn các loại thức ăn dầu mỡ.

Hồ Ngọc Hà gay gắt 'dằn mặt' kẻ mạo danh tung tin bịa đặt làm ảnh hưởng uy tín

Hồ Ngọc Hà gay gắt 'dằn mặt' kẻ mạo danh tung tin bịa đặt làm ảnh hưởng uy tín

Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà gặp phải những thông tin thất thiệt liên quan đến đời tư, công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà nhan sắc Hồ Ngọc Hà 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tưởng dùng điện thoại đôi cho tiện, tôi không ngờ lại biết bí mật động trời của chồng

Tưởng dùng điện thoại đôi cho tiện, tôi không ngờ lại biết bí mật động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Bố mẹ chồng không dám dự đầy tháng cháu nội, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Bố mẹ chồng không dám dự đầy tháng cháu nội, sự thật phía sau khiến tôi chết lặng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ sững sờ trước sự thật

Bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ sững sờ trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Tưởng được mẹ chồng thương nên cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ bàng hoàng sau cái tát

Tưởng được mẹ chồng thương nên cho 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ bàng hoàng sau cái tát

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
12 giờ đêm, nghe tiếng đập cửa dồn dập, vợ chồng tôi mở cửa rồi bàng hoàng khi thấy hàng xóm

12 giờ đêm, nghe tiếng đập cửa dồn dập, vợ chồng tôi mở cửa rồi bàng hoàng khi thấy hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Nửa đêm hàng xóm liên tục đập cửa, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Nửa đêm hàng xóm liên tục đập cửa, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sau hơn một tháng chồng qua đời, vợ bất ngờ được trao căn hộ tiền tỷ và sự thật khiến cô sững sờ

Sau hơn một tháng chồng qua đời, vợ bất ngờ được trao căn hộ tiền tỷ và sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đang vui vẻ cùng nhân tình, chồng mặc kệ hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ, sáng hôm sau tái mặt

Đang vui vẻ cùng nhân tình, chồng mặc kệ hơn chục cuộc gọi nhỡ của vợ, sáng hôm sau tái mặt

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm khi vợ đang ở cữ, sự thật phía sau khiến cô không thể tin nổi

Chồng lén sang nhà hàng xóm khi vợ đang ở cữ, sự thật phía sau khiến cô không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Mẹ chồng cho vàng ngày cưới rồi bất ngờ đòi lại, lý do phía sau khiến con dâu sững sờ

Mẹ chồng cho vàng ngày cưới rồi bất ngờ đòi lại, lý do phía sau khiến con dâu sững sờ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm