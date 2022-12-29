Dù đã ấm êm bên gia đình mới, Cường Đô La vẫn giữ một thói quen liên quan đến Hồ Ngọc Hà

Từng trải qua mối tình sâu sắc đến quyết định chia tay khiến người hâm mộ tiếc nuối, ở thời điểm hiện tại, cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đều đang hạnh phúc, vui vẻ bên tổ ấm mới. Hậu ly hôn, cặp đôi vẫn coi nhau như những người bạn, cùng nhau chăm sóc con trai Subeo.

Quý tử nhà Cường Đô La hiện tại đã 12 tuổi. Subeo được nhận xét là thừa hưởng nhiều đường nét trên gương mặt của ba và chiều cao lý tưởng của mẹ. Trong suốt 10 năm qua, Cường Đô La vẫn luôn duy trì thói quen cùng với con trai. Nam doanh nhân cùng Subeo tham gia giải chạy Marathon từ thiện mỗi năm - từ khi nhóc tì được 3 tuổi.

Thông qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Subeo sở hữu chiều cao vượt trội và diện mạo điển trai. Cường Đô La được người hâm mộ và khán giả khen ngợi khi có cách nuôi dạy con đầy tình cảm, hướng cho cậu bé tham gia hoạt động thể thao và thiện nguyện ngay từ khi còn bé.

Mặc dù không còn là vợ chồng nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La khẳng định vẫn luôn đặt con trai chung lên trên hết và luôn dành tất cả tình yêu cho Subeo. Minh chứng là cả hai luôn sắp xếp thời gian phù hợp để Subeo có thời gian ở bên bố, mẹ cũng như gia đình mới.

Dù trước và cả sau khi có gia đình mới, cả hai vẫn thường gặp mặt để tổ chức sinh nhật cho con và cùng nhau tham gia các hoạt động ở trường cùng con. Subeo vì vậy vẫn luôn giữ được những ký ức, kỷ niệm đẹp do Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La cùng nhau vun đắp. Dù bố mẹ ly hôn nhưng cậu bé vẫn luôn hồn nhiên, vui tươi đúng lứa tuổi.

Sau chia tay, Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì cách xưng hô khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, vào thời điểm nữ hoàng giải trí thông báo tin vui với Kim Lý, Cường Đô La đã gọi điện chúc mừng: "Chúc mừng mẹ Hà sinh đôi nha". Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Cường Đô La vẫn gọi Hồ Ngọc Hà là "mẹ Hà" theo cách con trai mình gọi khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Chia sẻ với báo giới, Hồ Ngọc Hà từng tâm sự về mối quan hệ hiện tại với chồng : "Cho đến thời điểm này, Cường và Hà vẫn là những người bạn tốt của nhau. Chúng ta có thể đi du lịch cùng con. Chúng ta có thể nằm chung một giường chờ con say giấc ngủ rồi việc ai nấy làm. Hà nghĩ với nhiều người điều ấy là không thể nhưng bọn Hà là có thể".

Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà từng được biết đến là cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz Việt. Dù không tổ chức đám cưới, nhưng quãng thời gian hạnh phúc, vui vẻ bên nhau của cả hai từng là điều khiến dân mạng quan tâm và ngưỡng mộ.

Năm 2010, nữ ca sĩ xác nhận đang có tin vui và hạ sinh Subeo một thời gian sau đó. Cho đến năm 2015, Hồ Ngọc Hà xác nhận "đường ai nấy đi" với Cường Đô La. Thông tin này ngay lập tức trở thành cơn sốt chấn động dư luận, nhiều người lấy làm tiếc nuối cho cuộc tình đẹp giữa giọng ca Cả một trời thương nhớ và đại gia phố núi.