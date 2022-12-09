BTV Hoài Anh lộ bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ khiến ai cũng trầm trồ vì độ "chịu chơi"

BTV Hoài Anh được khán giả biết đến qua bản tin Thời sự 19h của VTV. Khác với vẻ nghiêm túc trên sóng truyền hình, cô nàng ngoài đời vô cùng trẻ trung và có phong cách ăn mặc sành điệu.

Đặc biệt, Hoài Anh rất chăm diện đồ hiệu, chỉ riêng những chiếc túi cô mang theo bên mình cũng có giá hàng chục nghìn đô.

Dù không khoe mẽ nhưng có thể thấy, nữ BTV VTV sở hữu bộ sưu tập túi hiệu cực kỳ “đồ sộ”, không thua kém bất kỳ nghệ sĩ nổi tiếng nào.

Hình ảnh những chiếc túi hiệu đến từ các thương hiệu đắt đỏ như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Hermes…liên tục xuất hiện bên cạnh BTV Hoài Anh từ trong đời thường đến các sự kiện.

Qua đó, mọi người đoán rằng Hoài Anh cũng là một tín đồ của những mặt hàng xa xỉ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, nữ BTV đăng tải những bức ảnh "lên đồ" để chuẩn bị đi làm.

Theo đó, Hoài Anh chia sẻ cô phải đi vội nên xách chiếc túi có vẻ không ăn nhập lắm với tà áo dài. Thế nhưng, chiếc túi “xách vội” này lại khiến nhiều người trầm trồ bởi đây là túi Chanel 19 Flap Bag small size tới từ ông vua làng mốt Pháp.

Từng là món đồ "gây sốt" giới thời trang khoảng 2 năm về trước, chiếc túi này có giá khoảng 140 triệu đồng.

Qua những bức hình mà Hoài Anh đăng tải, có thể thấy nữ BTV thường chọn túi xách có sự đồng điệu với váy đầm đang mặc.

Dễ thấy rằng Chanel là thương hiệu “ruột” của Hoài Anh bởi cô sở hữu rất nhiều túi Chanel thời thượng với đủ màu sắc tới kích cỡ.

Khi đi sự kiện, nữ BTV thường lựa chọn những chiếc túi nhỏ nhắn. Còn với style công sở khi đi làm, cô ưu tiên chọn những chiếc túi cỡ lớn với thiết kế to bản để đựng được “cả thế giới”.

Dù là kiểu dáng nào thì tất cả những chiếc túi lọt vào "mắt xanh" của nữ BTV nổi tiếng đều có giá trị không hề nhỏ. Phần lớn chúng đều là sản phẩm của những nhà mốt “nổi đình nổi đám" trên thế giới, được bán ra với mức giá cao ngất ngưởng.