Cuộc sống của nữ người mẫu Nhật Bản sinh con ở tuổi 16, khiến bao fan nam tiếc nuối bây giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 03/12/2022 13:03

Shigekawa Maya cho biết có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Shun Maeda. Cô vừa đón con thứ 2 chào đời.

Ngày 1/12, NHK Japan đưa tin Shigekawa Maya thông báo sinh con thứ 2. Cả mẹ và bé đều khỏe mạnh dù nữ người mẫu chuyển dạ trước ngày dự sinh. Việc trở thành bà mẹ hai con ở tuổi 18 của Shigekawa Maya nhận được sự quan tâm trong dư luận Nhật Bản.

Cuộc sống của nữ người mẫu Nhật Bản sinh con ở tuổi 16, khiến bao fan nam tiếc nuối bây giờ ra sao? - Ảnh 1

Tháng 7/2020, cô sinh con đầu lòng khi mới 16 tuổi. Trước đó một tháng, nữ người mẫu đăng ký kết hôn với Shun Maeda - bạn trai hơn cô một tuổi. Việc Shigekawa Maya và Shun Maeda lập gia đình, lên chức cha mẹ ở độ tuổi 16-17 từng là sự kiện gây sốc ở showbiz Nhật Bản.

Cuộc sống của nữ người mẫu Nhật Bản sinh con ở tuổi 16, khiến bao fan nam tiếc nuối bây giờ ra sao? - Ảnh 2

Thời điểm đó, hôn nhân của cả hai nhận về nhiều ý kiến tiêu cực. Công chúng cho rằng việc kết hôn ở độ tuổi vị thành niên làm ảnh hưởng việc học tập của Shigekawa Maya và Shun Maeda. Ngoài ra, khả năng nhận thức, sức khỏe tâm lý chưa hoàn thiện, cũng như lựa chọn mang thai ở độ tuổi 16 tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Shigekawa Maya.

Cuộc sống của nữ người mẫu Nhật Bản sinh con ở tuổi 16, khiến bao fan nam tiếc nuối bây giờ ra sao? - Ảnh 3

Chia sẻ với Yahoo Japan, Shigekawa Maya cho biết từng lo lắng khi kết hôn và sinh con ở độ tuổi 16. May mắn là người mẫu trẻ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bình yên bên người chồng trưởng thành hơn tuổi thật, luôn giúp đỡ cô gánh vác gia đình.

Sau khi sinh con đầu lòng, Shigekawa Maya quay lại trường học. Cô tốt nghiệp trung học phổ thông vào cuối tháng 3 năm nay. Thời gian qua, Shigekawa Maya cũng tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô phát hành sách ảnh, làm video chia sẻ kinh nghiệm làm đẹpnuôi dạy con cái.

Cuộc sống của nữ người mẫu Nhật Bản sinh con ở tuổi 16, khiến bao fan nam tiếc nuối bây giờ ra sao? - Ảnh 4

Theo NHK Japan, dù đã kết hôn và sinh con, mức độ nổi tiếng của Shigekawa Maya không giảm sút, ngược lại ngày càng tăng. Cô hiện có hơn 970.000 người hâm mộ trên mạng xã hội.

Shun Maeda - chồng Shigekawa Maya - cũng vừa học, vừa làm mẫu ảnh. Shun Maeda vốn là hot boy kiêm Youtuber sở hữu hơn 300.000 lượt theo dõi.

Cuộc sống của nữ người mẫu Nhật Bản sinh con ở tuổi 16, khiến bao fan nam tiếc nuối bây giờ ra sao? - Ảnh 5

Theo Shigekawa Maya, vợ chồng cô luôn nỗ lực cho tương lai bản thân và các con. Người đẹp cho biết họ có đủ khả năng vun vén cho tổ ấm, không cần sự hỗ trợ từ người thân dù tuổi đời còn rất trẻ.

Shigekawa Maya và Shun Maeda lần đầu gặp gỡ trên show thực tế Kyou, Suki ni Narimashita. Tham gia chương trình truyền hình này, các nam - nữ học sinh trung học sẽ giao lưu, đi du lịch để phát triển tình cảm. Cuối chuyến đi nếu ghép đôi thành công, họ sẽ nhận được phần thưởng. Đôi vợ chồng trẻ của showbiz Nhật Bản đã ở bên nhau theo cách này.

Cuộc sống của nữ người mẫu Nhật Bản sinh con ở tuổi 16, khiến bao fan nam tiếc nuối bây giờ ra sao? - Ảnh 6

 

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