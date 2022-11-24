Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20

Nhịp sống trẻ 24/11/2022 08:25

Huyền Trang từng nổi danh là hotgirl trường Báo, sở hữu vẻ đẹp trong veo cùng thân hình nóng bỏng.

Hòa vào bầu không khí nhà nhà người người đón xem World Cup, dàn mỹ nhân Nóng cùng World Cup 2022 nhận được không ít sự chú ý. 32 cô gái xinh đẹp đại diện cho 32 đội tuyển dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ sở hữu gương mặt khả ái và thân hình gợi cảm, mà còn am hiểu về bóng đá, có những màn bình luận thú vị trên sóng truyền hình.

Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 1

Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 2

Phần lớn những mỹ nhân nóng cùng World Cup đều có tuổi đời rất trẻ, thuộc thế GenZ năng động. Trong đó có không ít nữ sinh vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Huyền Trang (sinh năm 2000) - đại diện cho Costa Rica, đội tuyển sẽ đối đầu Tây Ban Nha đêm nay từng nổi tiếng với danh hiệu hotgirl Học viện Báo chí và Tuyên Truyền. Sở hữu gương mặt thanh thuần, nhan sắc trong veo, Huyền Trang để lại biết bao thương nhớ trong mùa nhập học năm 2018.

Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 3

4 năm sau, trên sân khấu Nóng cùng World Cup, người đẹp 10X trông quyến rũ và mặn mà hơn. Ít ai biết, Huyền Trang đã "lên chức" mẹ bỉm sữa vào năm ngoái. Cô cũng là mỹ nhân duy nhất trong dàn hotgirl Nóng cùng World Cup 2022 được ghi nhận là đã có con ở thời điểm hiện tại.

Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 4

Trên trang cá nhân, Huyền Trang cho biết: "Các chàng trai Trung Mỹ cứ yên tâm nha. Có em bảo kê rồi nhé". Bên dưới bài viết, rất nhiều bạn bè và người thân gửi lời chúc mừng cô với vai trò mới. "Mẹ bỉm chất quá", một người bình luận. Huyền Trang cũng hài hước đáp lại: "Phải nói là mẹ bỉm chịu chơi phết anh nhờ".

Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 5

Được biết Huyền Trang lần đầu công khai có thai vào tháng 12/2020, khi vẫn đang là sinh viên Học viên Báo chí và Tuyên truyền. Cô vui mừng đăng tải ảnh siêu âm của con, đồng thời tiết lộ bé có nicknam là Cola. Thời gian thai kì, người đẹp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và vóc dáng đáng ngưỡng mộ, không hề bị "vỡ nét" vì bầu bí.

Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 6Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 7

Con đầu lòng của Huyền Trang chào đời vào tháng 3/2022. là một bé gái vô cùng xinh xắn. Như bao người lần đầu làm mẹ, mỹ nhân Nóng cùng World Cup không tránh khỏi việc "nghiện con". Cô thường đăng tải ảnh Cola trên trang cá nhân, kể nhiều câu chuyện đáng yêu liên quan đến em bé. Bên cạnh đó, Huyền Trang cũng lập tài khoản mạng xã hội nhằm lưu lại những kỷ niệm tuổi thơ cho con.

Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 8

"Chân dung người con gái vẫn hay gọi tôi dậy mỗi sáng bằng một nụ hôn và dành cho tôi ngàn nụ hôn thắm thiết trước khi đi ngủ", Huyền Trang bật mí thói quen của con gái. Có thể thấy bé con là một nhóc tỳ vô cùng tình cảm và quấn mẹ.

Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 9

Con gái Huyền Trang hiện được 20 tháng tuổi, cứng cáp, vô cùng trộm vía. Từ nhỏ, con được mẹ tập cho ăn dặm theo phương pháp tự chỉ huy và tự lập sớm. Cô bé lúc nào vui vẻ, có nhiều biểu cảm "cưng xỉu" và thường làm mẹ "tan chảy" với những lời nói ngô nghê.

Huyền Trang kể: "Cứ đêm đi ngủ là nàng lại tâm sự líu lo rằng: ‘Mẹ đi làm Ca ở nhà nhớ mẹ lắm, chỉ mong mẹ về với Ca thoy…’ rồi nàng thể hiện tình cảm ôm hôn mẹ thắm thiết như kiểu lâu ngày lắm không được gặp vậy". Có cô con gái nhỏ tình cảm như thế, chắc hẳn Huyền Trang cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 10

Vừa làm mẹ bỉm sữa, vừa đi làm, Huyền Trang vẫn cân bằng cuộc sống rất tốt. Chỉ một thời gian ngắn sau sinh, cô đã lấy lại vóc dáng "vạn người mê". Thậm chí khi hotgirl trường Báo đăng ảnh chụp cùng con, nhiều người còn không tin người đẹp đã trải qua một lần sinh nở, đã "lên chức" mẹ bỉm và có con gái lớn như hiện tại.

Huyền Trang vừa tốt nghiệp đại học cách đây không lâu. Con gái Cola cũng tham gia vào buổi lễ của mẹ, "chiếm" spotlight vì quá đỗi đáng yêu.

Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 11

Cùng ngắm nhìn hình ảnh đời thường của mẹ bỉm sữa - hotgirl đại diện cho đội tuyển Costa Rica trong Nóng cùng World Cup 2022 nhé!

Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 12Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 13Hotgirl gen Z mặc áo tuyển Costa Rica Nóng cùng World Cup 2022 gây bất ngờ khi đã làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 20 - Ảnh 14

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