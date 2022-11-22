"Hot girl tạp hoá" Bình Phước khoe body chuẩn "đồng hồ cát" khiến hội anh em mê mệt

Võ Thị Kim Tuyến có chỉ số hình thể cân đối với chiều cao 1,73m và số đo 3 vòng: 83-60-95cm. Hot girl đến từ Bình Phước này nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng sắc đẹp khi đăng ký dự thi vòng ảnh online của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Gương mặt xinh đẹp như búp bê, thân hình cân đối cùng làn da trắng của Kim Tuyến nhanh chóng chiếm được thiện cảm của người hâm mộ.

Dù không theo đuổi con đường chinh phục vương miện nhưng Kim Tuyến vẫn tạo nên được sức hút trên mạng xã hội.

Ngoài công việc người mẫu ảnh, gái xinh Bình Phước đang kinh doanh nhiều mặt hàng vì thế mà cô được mọi người gọi vui là "hot girl tạp hoá".

Để ghi điểm trong những shoot hình thời trang ấn tượng, thân hình cân đối luôn là thế mạnh để Kim Tuyến thoả sức trải nghiệm với nhiều style.

Được biết, điểm cơ thể hấp dẫn nhất mà Kim Tuyến sở hữu chính là vòng eo. Ngoài ra, đôi chân thon dài nuột nà của người đẹp cũng nhận về được nhiều lời khen.

Vì công việc bận rộn nên Kim Tuyến duy trì việc giữ dáng nhờ chế độ ăn kết hợp với đeo latex. Chế độ ăn chiếm tới 70% trong việc giữ dáng.

Nhan sắc xinh tươi, quyến rũ của nàng "hot girl tạp hoá" - Võ Thị Kim Tuyến.

Công việc bận rộn khiến Kim Tuyến phải có những lựa chọn duy trì vóc dáng khoa học khác ngoài tập luyện.

Kim Tuyến có hình thể nuột nà, cô thường xuyên khoe dáng trong những bộ hình thời trang nóng bỏng.

Thân hình nuột nà của Kim Tuyến là điều khiến bao cô nàng phải khao khát.