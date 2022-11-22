Danh tính hot girl gen Z được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21, mắt xanh tóc vàng chuẩn nữ thần

Nhịp sống trẻ 22/11/2022 08:10

Nhan sắc trong veo, hút hồn của Kristina Pimenova - cô gái được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21 khiến bất kỳ ai cũng phải đổ gục.

Kristina Pimenova sinh năm 2005 tại Moscow. Hot girl Gen Z này được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21.

Danh tính hot girl gen Z được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21, mắt xanh tóc vàng chuẩn nữ thần - Ảnh 1

Kristina Pimenova có mẹ là cựu người mẫu và cha là một cựu cầu thủ bóng đá Christina của đất nước xứ Bạch Dương.

Danh tính hot girl gen Z được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21, mắt xanh tóc vàng chuẩn nữ thần - Ảnh 2

Kristina Pimenova bắt đầu làm mẫu từ năm lên 3 tuổi và nhanh chóng trở thành mẫu nhí nổi tiếng bởi gương mặt đẹp như tượng tạc.

Danh tính hot girl gen Z được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21, mắt xanh tóc vàng chuẩn nữ thần - Ảnh 3

Kristina Pimenova từng hợp tác với tạp chí Vogue Ý và xuất hiện trong một vài chiến dịch quảng cáo dòng hàng trẻ em của Armani, Roberto Cavalli, Dsquared2, Benetton, Burberry...

Danh tính hot girl gen Z được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21, mắt xanh tóc vàng chuẩn nữ thần - Ảnh 4

Sau thời gian đầu nổi tiếng, Kristina Pimenova sớm cùng mẹ chuyển tới Mỹ làm người mẫu dưới sự quản lý của công ty LA Model.

Danh tính hot girl gen Z được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21, mắt xanh tóc vàng chuẩn nữ thần - Ảnh 5

Bẵng đi một thời gian, Kristina Pimenova dần không còn xuất hiện liên tục như lúc trước nữa, thay vào đó là tập trung vào việc học và tận hưởng quãng thời gian phát triển bình thường như bạn bè đồng trang lứa.

Danh tính hot girl gen Z được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21, mắt xanh tóc vàng chuẩn nữ thần - Ảnh 6

Kristina Pimenova thực hiện bộ ảnh mặc áo tắm và đăng tải lên MXH. Dù để mặt mộc, bông hoa xứ bạch dương vẫn rất xinh đẹp với những đường nét hoàn hảo.

Danh tính hot girl gen Z được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21, mắt xanh tóc vàng chuẩn nữ thần - Ảnh 7

Khi đó dù mới chỉ 15 tuổi nhưng Kristina đã sở hữu body cân đối và cuốn hút.

Danh tính hot girl gen Z được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21, mắt xanh tóc vàng chuẩn nữ thần - Ảnh 8

Bên cạnh nhưng lời khen thì đa số những bình luận phía dưới những bức ảnh diện đồ tắm của Kristina đều không đồng tình việc thiếu nữ tuổi teen chụp ảnh bikini gợi cảm khi mới gần 16 tuổi.

Danh tính hot girl gen Z được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21, mắt xanh tóc vàng chuẩn nữ thần - Ảnh 9

Sự việc này khiến Kristina Pimenova bị chỉ trích vì chụp những hình ảnh gợi cảm quá mức so với tuổi.

Danh tính hot girl gen Z được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21, mắt xanh tóc vàng chuẩn nữ thần - Ảnh 10

Cho tới thời điểm hiện tại, Kristina Pimenova đã bước sang tuổi 17. Và cô bé với gương mặt ngây thơ năm nào đã trở thành thiếu nữ vẫn mang vẻ đẹp hút hồn như xưa

Danh tính hot girl gen Z được mệnh danh đẹp nhất thế kỷ 21, mắt xanh tóc vàng chuẩn nữ thần - Ảnh 11

Kristina chinh phục cả thế giới bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp cùng mái tóc dài vàng ỏng ả như nắng chiều thu. Vẻ đẹp cực phẩm của cô nàng đã đưa tên tuổi thiếu nữ xếp vào danh sách "cô gái đẹp nhất thế kỷ 21".

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