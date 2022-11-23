Cựu "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt "quên" nội y

Nhịp sống trẻ 23/11/2022 18:34

Dù diện mốt "quên" nội y nhưng cựu "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp là Huỳnh Tiên không tạo ra cảm giác phản cảm mà thay vào đó là sự quyến rũ khiến ai cũng phải khen.

Thời trang là một khái niệm vô cùng phong phú với nhiều phong cách khác nhau. Bên cạnh sự sáng tạo, đổi mới thì những phong cách cũ vẫn tạo nên sức sống mãnh liệt. Có nhiều công thức lên đồ chưa khi nào là cũ bởi chúng đáp ứng được những tiêu chí của người mặc như trẻ trung, tôn dáng hay gợi cảm. Một trong số đó, có thể kể tới mốt mặc áo vest (áo blazer) không nội y. 

Thiết kế áo blazer có dáng dài qua vòng ba, phom cứng cáp với phần cầu vai rộng hoặc được nhô cao... Cổ áo khoét chữ V sâu, giúp người mặc khoe vòng một nửa kín nửa hở. Đây là phong cách thời trang hội ngộ những đặc điểm như cá tính, quyến rũ, trẻ trung...

Cựu 'gà cưng' của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt 'quên' nội y - Ảnh 1

Được biết đến là một người đẹp của showbiz Việt, Huỳnh Tiên lăng xê thành công mốt áo blazer không nội y. Nàng tiểu thư RMIT chọn áo màu xanh nhạt, phụ kiện túi xách màu đen và tất da chân... tạo nên tổng thể hài hoà. Vốn có chiều cao lý tưởng nên cách lên đồ đi sự kiện với phong cách đơn giản như này giúp Huỳnh Tiên có vẻ ngoài sang chảnh, gọn gàng hơn.

Cựu 'gà cưng' của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt 'quên' nội y - Ảnh 2

Mặc blazer không nội y giúp các cô gái thêm phần quyến rũ.

Cựu 'gà cưng' của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt 'quên' nội y - Ảnh 3

Có rất nhiều cách để lên đồ với kiểu áo này. 

Cựu 'gà cưng' của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt 'quên' nội y - Ảnh 4

Huỳnh Tiên trong một khoảnh khắc khác, cô nổi bật với áo màu cam, để lộ đôi chân trắng thon.

Cựu 'gà cưng' của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt 'quên' nội y - Ảnh 5

Không chỉ riêng Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp đứng sau thành công của rất nhiều mỹ nhân trong showbiz, trong đó có Hoa hậu châu Á tại Úc 2016 - Phạm Huỳnh Tiên.

Cựu 'gà cưng' của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt 'quên' nội y - Ảnh 6

Có chiều cao ấn tượng, Phạm Huỳnh Tiên được ông bầu Vũ Khắc Tiệp phát hiện và định hướng theo con đường làm người mẫu. Chính vì vậy, nàng hot girl đã góp mặt trong Đêm hội chân dài từ năm 2010.

Cựu 'gà cưng' của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt 'quên' nội y - Ảnh 7

Huỳnh Tiên đầy đủ là Phạm Huỳnh Thủy Tiên sinh năm 1995 tại TP HCM. Cô sở hữu nhan sắc nổi bật cùng chiều cao “khủng”.

Cựu 'gà cưng' của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt 'quên' nội y - Ảnh 8

Năm 2020, Huỳnh Tiên từng chia sẻ rằng cô đã đạt được chiều cao 1m78 khi còn học cấp hai và hiện tại đã cao hơn 1m80.

Cựu 'gà cưng' của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt 'quên' nội y - Ảnh 9

Sở hữu đôi chân dài ấn tượng, Huỳnh Tiên từng gặp rất nhiều khó khăn khi ngồi trên ghế nhà trường. Bù lại, chiều cao này giúp hot girl RMIT tỏa sáng trên sàn diễn thời trang.

Cựu 'gà cưng' của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt 'quên' nội y - Ảnh 10

Nhưng Huỳnh Tiên vẫn quyết định gác lại sự nghiệp để tập trung cho việc học. Sau khi tốt nghiệp, cô không còn theo đuổi thời trang mà đã lấn sân sang diễn xuất, âm nhạc.

Cựu 'gà cưng' của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt 'quên' nội y - Ảnh 11

Huỳnh Tiên gây bất ngờ khi tiết lộ đã mua được nhà và xe trị giá gần 10 tỷ đồng ở tuổi 22. Đáng chú ý, đây là số tiền cô đã tự đầu tư, tích góp từ rất sớm.

Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu khiến nhiều người phải ao ước. Từ túi hiệu đến đồng hồ, kim cương,... Huỳnh Tiên cho thấy cô là một “đại gia” chính hiệu.

"Hot girl tạp hoá" Bình Phước khoe body chuẩn "đồng hồ cát" khiến hội anh em mê mệt

"Hot girl tạp hoá" Bình Phước khoe body chuẩn "đồng hồ cát" khiến hội anh em mê mệt

"Hot girl tạp hoá" Bình Phước - Võ Thị Kim Tuyến có thân hình nuột nà, làn da trắng bao người mơ ước.

Xem thêm
Từ khóa:   nhịp sống trẻ Vũ Khắc Tiệp Huỳnh Tiên

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc