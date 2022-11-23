Cựu "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp gây sốt với loạt ảnh lộ body cực quyến rũ khi diện mốt "quên" nội y

Thiết kế áo blazer có dáng dài qua vòng ba, phom cứng cáp với phần cầu vai rộng hoặc được nhô cao... Cổ áo khoét chữ V sâu, giúp người mặc khoe vòng một nửa kín nửa hở. Đây là phong cách thời trang hội ngộ những đặc điểm như cá tính, quyến rũ, trẻ trung...

Thời trang là một khái niệm vô cùng phong phú với nhiều phong cách khác nhau. Bên cạnh sự sáng tạo, đổi mới thì những phong cách cũ vẫn tạo nên sức sống mãnh liệt. Có nhiều công thức lên đồ chưa khi nào là cũ bởi chúng đáp ứng được những tiêu chí của người mặc như trẻ trung, tôn dáng hay gợi cảm. Một trong số đó, có thể kể tới mốt mặc áo vest (áo blazer) không nội y.

Được biết đến là một người đẹp của showbiz Việt, Huỳnh Tiên lăng xê thành công mốt áo blazer không nội y. Nàng tiểu thư RMIT chọn áo màu xanh nhạt, phụ kiện túi xách màu đen và tất da chân... tạo nên tổng thể hài hoà. Vốn có chiều cao lý tưởng nên cách lên đồ đi sự kiện với phong cách đơn giản như này giúp Huỳnh Tiên có vẻ ngoài sang chảnh, gọn gàng hơn.

Mặc blazer không nội y giúp các cô gái thêm phần quyến rũ.

Có rất nhiều cách để lên đồ với kiểu áo này.

Huỳnh Tiên trong một khoảnh khắc khác, cô nổi bật với áo màu cam, để lộ đôi chân trắng thon.

Không chỉ riêng Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp đứng sau thành công của rất nhiều mỹ nhân trong showbiz, trong đó có Hoa hậu châu Á tại Úc 2016 - Phạm Huỳnh Tiên.

Có chiều cao ấn tượng, Phạm Huỳnh Tiên được ông bầu Vũ Khắc Tiệp phát hiện và định hướng theo con đường làm người mẫu. Chính vì vậy, nàng hot girl đã góp mặt trong Đêm hội chân dài từ năm 2010.

Huỳnh Tiên đầy đủ là Phạm Huỳnh Thủy Tiên sinh năm 1995 tại TP HCM. Cô sở hữu nhan sắc nổi bật cùng chiều cao “khủng”.

Năm 2020, Huỳnh Tiên từng chia sẻ rằng cô đã đạt được chiều cao 1m78 khi còn học cấp hai và hiện tại đã cao hơn 1m80.

Sở hữu đôi chân dài ấn tượng, Huỳnh Tiên từng gặp rất nhiều khó khăn khi ngồi trên ghế nhà trường. Bù lại, chiều cao này giúp hot girl RMIT tỏa sáng trên sàn diễn thời trang.

Nhưng Huỳnh Tiên vẫn quyết định gác lại sự nghiệp để tập trung cho việc học. Sau khi tốt nghiệp, cô không còn theo đuổi thời trang mà đã lấn sân sang diễn xuất, âm nhạc.

Huỳnh Tiên gây bất ngờ khi tiết lộ đã mua được nhà và xe trị giá gần 10 tỷ đồng ở tuổi 22. Đáng chú ý, đây là số tiền cô đã tự đầu tư, tích góp từ rất sớm.

Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu khiến nhiều người phải ao ước. Từ túi hiệu đến đồng hồ, kim cương,... Huỳnh Tiên cho thấy cô là một “đại gia” chính hiệu.