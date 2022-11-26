Á hậu đầu tiên lấy chồng, mang thai trong nhiệm kỳ gây bất ngờ với nhan sắc đẹp át cả Hoa hậu, được ví là Song Hye Kyo Việt

Nguyễn Tường San, sinh năm 2000, từng là sinh viên đại học RMIT. Thời còn là học sinh THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), cô đã nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh. Sở hữu số đo ba vòng 82 - 62 - 95 (cm), chiều cao 1m70, thần thái tự tin, gương mặt sáng và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát, Tường San được ban giám khảo đánh giá cao từ vòng sơ tuyển tại Miss World Vietnam 2019.

Cô xuất sắc trở thành Á hậu 2 trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, sau đó trở thành đại diện Việt Nam trong cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2019 và lọt Top 8 chung cuộc.

Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sắc vóc và còn chưa hết nhiệm kỳ, Tường San quyết định "theo chồng về dinh" khi mới chỉ vừa tròn 20 tuổi. Ông xã của người đẹp hơn cô 9 tuổi và cho tới nay, chân dài vẫn quyết giấu kín mọi thông tin về chồng và con đầu lòng.

Trong buổi họp báo Miss World Vietnam 2022, người đẹp đã mang tin vui, song sắc vóc của bà bầu khi đứng cạnh các chị em hương sắc vẫn chẳng hề kém cạnh. Bắp tay và gương mặt của mỹ nhân 10X vẫn rất thon gọn và xinh đẹp.

Được biết, khi mang thai con đầu lòng, Tường San chạm mốc 75kg nhưng chỉ mất vài tháng sau đó để lấy lại vóc dáng thời con gái. Lần đầu mang thai, Tường San gặp không ít áp lực, đặc biệt khi cô chỉ mới ở tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, nhờ may mắn có cơ địa tốt mà nàng Á hậu không tốn quá nhiều công sức để lại dáng.

Bà mẹ 1 con giờ có cuộc sống vô cùng viên mãn. Người ta thường nói, phụ nữ hạnh phúc sẽ rất trẻ đẹp, có lẽ điều đó đúng với Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.

Còn nhớ lần tái xuất đáng nhớ nhất của người đẹp là màn trình diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Sắc vóc của mỹ nhân sinh năm 2000 thậm chí còn được nhận xét lấn át cả Lương Thùy Linh hay Kiều Loan.

Thậm chí, bà trùm Hoa hậu còn ví cô nàng là Song Hye Kyo phiên bản trẻ Việt Nam, đủ thấy nhan sắc của Tường San đáng gờm cỡ nào!

Chia sẻ về bí quyết làm đẹp sau sinh của mình, Tường San từng nhấn mạnh, dù ở bất cứ độ tuổi nào, phụ nữ cũng cần quan tâm đến chăm sóc sắc đẹp. "Nhiều chị em vì dành hết thời gian chăm con nên chưa chú ý đến sắc vóc của mình sau sinh. Tôi nghĩ với các mẹ bỉm sữa, gìn giữ nét thanh xuân là điều rất quan trọng. Vì vậy dù bận rộn đến mức nào, phụ nữ cũng nên sắp xếp một phần nhỏ thời gian mỗi ngày để quan tâm bản thân". Với bản thân á hậu, cô luôn chú trọng ăn uống đủ chất, đồng thời giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ, lạc quan để vẻ ngoài cũng thêm rạng ngời.

Lấy chồng và sinh con khi mới chỉ 20 tuổi, cô hiện tại cũng là một trong những Hoa - Á hậu lên chức mẹ đẹp bậc nhất Vbiz.

Không chỉ phong độ vóc dáng, Tường San còn sở hữu làn da vô cùng mướt mịn.

Làn da của người đẹp trắng hồng, mịn màng. Thậm chí những vùng da cùi chỏ hay cổ cũng rất đều màu với làn da mặt. Tuy vậy, sau sinh, Tường San cũng có đôi lúc phải đối mặt với việc thay đổi nội tiết như việc mụn bùng lên chỉ sau 1 đêm.

Dù còn rất trẻ tuổi song sau sinh, làn da của phụ nữ trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Tường San cũng không ngoại lệ. Cô đã tập trung chú trọng việc chống lão hóa từ trước khi sinh con. Người đẹp chia sẻ: "San rất chú trọng việc bổ sung collagen để ngăn ngừa lão hoá, đặc biệt là hậu covid: da mình bị khô và sạm đi không còn đều màu như trước nữa, móng và tóc thì yếu hơn rất nhiều. Chính vì thế, San tìm hiểu và thử rất nhiều sản phẩm làm đẹp để cải thiện 3 vấn đề da móng tóc".

Cô nàng tích cực bổ sung collagen và chăm chút làn da từ sâu bên trong với các loại thực phẩm giàu chất xơ, vitamin.