“Hot girl bóng đá” người Việt từng khiến hàng loạt báo Hàn săn đón giờ ra sao?

Hot girl Phan Thị Thủy Tiên là một TikToker khá nổi tiếng trên MXH. Nội dung các video mà cô nàng đăng tải là về cuộc sống hàng ngày theo khía cạnh tích cực, vui vẻ khiến người ta tò mò.

Vào năm 2018, " hot girl bóng đá " Thủy Tiên bất ngờ nổi tiếng và được đài truyền hình SBS của Hàn Quốc liên tục đưa tin rầm rộ. Cụ thể, cô nàng xuất hiện trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam gặp tuyển Hàn Quốc tại ASIAD 2018.

Sau khi được một đài truyền hình phỏng vấn, cô nàng nói tiếng Anh vô cùng trôi chảy, không những thế nữ cổ động viên Việt Nam còn bày tỏ sự thiện chí với Hàn Quốc, cô nàng luôn bày tỏ Hàn Quốc và Việt Nam là những người bạn tốt của nhau.

Sự dễ thương, nhanh nhẹn của gái xinh Thủy Tiên nhanh chóng được cư dân mạng truy lùng danh tính vì quá xinh đẹp.

Cũng nhờ sự nổi tiếng này mà cô có dịp quen biết với người chồng hiện tại khi anh mời Thủy Tiên làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của mình.

Sau khi về chung một nhà Thủy Tiên và chồng tập trung hơn vào công việc kinh doanh.

Ngoài thời gian làm việc, cả hai thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào, đi du lịch, check in sang chảnh trên trang cá nhân.

Không chỉ vậy mối quan hệ của hot girl này với mẹ chồng cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Mẹ chồng thậm chí còn bênh con dâu hơn cả con trai. Bà cũng chính là người đứng ra hòa giải khi hai vợ chồng có những bất đồng quan điểm.

Trong các clip Thủy Tiên quay cùng mẹ chồng bà rất hợp tác tung hứng diễn xuất cùng con dâu khiến nhiều người phải bật cười.

Sau khi quen biết và kết hôn với người chồng hiện tại, Tiên chọn rời xa showbiz để lui về làm dâu hiền vợ thảo. Thế nhưng cuộc sống của gia đình cô vẫn rất được người hâm mộ quan tâm.

Sau 4 năm nổi tiếng cuộc sống của "hot girl bóng đá" này làm nhiều người ngưỡng mộ.