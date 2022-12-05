Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body "cực cháy" khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022

Nhịp sống trẻ 05/12/2022 07:32

Nữ trọng tài này được nhiều người ngợi khen cho vẻ đẹp ấn tượng, đặc biệt mỗi lần cô khoe dáng luôn làm netizen trầm trồ.

Nữ trọng tài người Nga Ekaterina Kostjunina là cái tên nhận được nhiều quan tâm trên MXH nhờ sở hữu thân hình nóng bỏng. Mặc dù không tham gia công việc "cầm cân nảy mực" tại World Cup 2022 nhưng nữ trọng tài người Nga Ekaterina Kostjunina vẫn được chú ý.

Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body 'cực cháy' khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022 - Ảnh 1

Đến từ thị trấn nhỏ Krasnoyarsk ở miền trung nước Nga, ở tuổi 12, Kostyunina đột ngột từ bỏ các lớp học khiêu vũ để chuyển sang tập luyện bóng đá. Cô từng khoác áo đội bóng sinh viên của Đại học Sư phạm Krasnoyarsk trước khi theo nghiệp trọng tài. Quyết định này từng khiến Kostyunina vấp phải không ít phản ứng.

Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body 'cực cháy' khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022 - Ảnh 2Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body 'cực cháy' khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022 - Ảnh 3

Với gương mặt khả ái cùng thân hình săn chắc của một người tập luyện thể thao, các tờ báo của Nga vinh danh Kostyunina là “nữ trọng tài quyến rũ nhất thế giới” không chỉ vì những hình ảnh trên sân cỏ mà còn là bức ảnh đời thường quyến rũ chết người.

Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body 'cực cháy' khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022 - Ảnh 4Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body 'cực cháy' khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022 - Ảnh 5

Những tấm ảnh của Kostyunina thu hút cả trăm nghìn lượt like và share trên mạng xã hội bởi sự “nóng bỏng” và gợi cảm hết mức mà cô mang lại. Không những thế, gương mặt của cô còn ẩn giấu sự ma mị và cuốn hút tới mức lạ thường.

Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body 'cực cháy' khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022 - Ảnh 6Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body 'cực cháy' khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022 - Ảnh 7

Kostyunina chơi bóng từ khi 12 tuổi. Khi đó cô đột ngột bỏ lớp múa và dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để đá bóng trên sân với bạn bè cùng lớp phổ thông.

Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body 'cực cháy' khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022 - Ảnh 8Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body 'cực cháy' khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022 - Ảnh 9

Ekaterina Kostyunina được coi là nữ trọng tài bóng đá xinh đẹp nhất nước Nga.

Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body 'cực cháy' khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022 - Ảnh 10Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body 'cực cháy' khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022 - Ảnh 11Nữ trọng tài “nóng bỏng” khoe body 'cực cháy' khiến fan nam tiếc hùi hụi vì không tham gia World Cup 2022 - Ảnh 12

Vóc dáng của nữ trọng tài Kostyunina không hề thua kém người mẫu chuyên nghiệp.

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