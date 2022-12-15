Cộng đồng mạng xôn xao trước sự trùng hợp khó tin: 4 mỹ nhân Vbiz vừa bắt được hoa cưới thì "CHỐT ĐƠN" ngay tin vui

Tối 10/12, Sam bất ngờ công khai ảnh được cầu hôn trên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ diễn viên hạnh phúc khoe nhẫn kim cương nhận được từ nửa kia.

Trước đó, trong đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú hồi tháng 10/2022, Sam là khách mời may mắn bắt được hoa cưới của cô dâu.

Vốn là người kín tiếng, việc Sam xác nhận được cầu hôn khiến dân mạng không khỏi bất ngờ.

Như vậy, chỉ sau đúng 2 tháng, màn "lấy vía" Diệu Nhi của Sam đã "ứng nghiệm".

2. Diệu Nhi

Sam không phải mỹ nhân đầu tiên được "truyền may mắn" thành công nhờ hoa cưới. Diệu Nhi hay Dương Mỹ Linh cũng từng bắt được hoa cưới của cô dâu và lên xe hoa không lâu sau đó.

Cụ thể, tại đám cưới Minh Hằng hồi tháng 6/2022, Diệu Nhi may mắn vượt qua loạt mỹ nhân Việt như Khả Ngân, Khả Như, Mai Phương Thúy... để có được bó hoa cưới từ đàn chị.

Chỉ sau 4 tháng, Diệu Nhi chính thức trở thành cô dâu, cùng Anh Tú kết duyên trong sự chúc phúc của đông đảo đồng nghiệp, khán giả.

3. Dương Mỹ Linh

Hồi tháng 10/2022, Dương Mỹ Linh cũng gây bất ngờ khi chia sẻ bức ảnh cũ, chụp khoảnh khắc phấn khích khi bắt được bó hoa ở đám cưới một người bạn.

Có được hoa cưới đúng thời điểm cùng bạn trai lên kế hoạch đám cưới, Dương Mỹ Linh gọi đó là "khoảnh khắc định mệnh".

Cho tới tối 12/12, đám cưới Dương Mỹ Linh và bạn trai - doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh - chính thức diễn ra. Cặp đôi chọn cưới ở Việt Nam thay vì Mỹ - nơi cả hai định cư nhiều năm qua.

4. Ngô Thanh Vân

Tháng 11/2019, trong đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, Ngô Thanh Vân chính là người nhận được hoa cưới. Theo đó, bó hoa cưới được người em thân thiết Jun Phạm bất chấp giật lấy từ người khác sau đó tặng cho Ngô Thanh Vân.

Chưa đầy 3 năm, vào tháng 3/2022 Ngô Thanh Vân khiến cõi mạng rần rần khi thông báo được bạn trai kém 11 tuổi cầu hôn sau 2 năm hẹn hò. Đặc biệt bó hoa mà Ngô Thanh Vân cầm khi được Huy Trần cầu hôn giống hệt với bó hoa cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng.