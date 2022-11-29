Những lần Thùy Tiên rũ bỏ lớp make up dày cộm quen thuộc: Liệu nhan sắc có thần thánh như lời đồn?

Sao Việt 29/11/2022 08:07

Hoa hậu Thuỳ Tiên thường xuyên để mặt mộc, khoe trọn vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng.

Là Hoa hậu quốc tế do đó không khó để tìm kiếm những hình ảnh của Thuỳ Tiên với lớp make up đậm, sắc nét. Thế nhưng, những khoảnh khắc đời thường giản dị mới là điều khiến người hâm mộ yêu mến ở cô.

Những lần Thùy Tiên rũ bỏ lớp make up dày cộm quen thuộc: Liệu nhan sắc có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 1

Hoa hậu Thuỳ Tiên không ngại trang điểm nhẹ, thậm chí là để mặt mộc trong nhiều lần xuất hiện. Lúc này, vẻ đẹp mộc mạc của nàng Hậu lại chính là điều ghi điểm hơn cả.

Những lần Thùy Tiên rũ bỏ lớp make up dày cộm quen thuộc: Liệu nhan sắc có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 2Những lần Thùy Tiên rũ bỏ lớp make up dày cộm quen thuộc: Liệu nhan sắc có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 3

Hoa hậu Thuỳ Tiên sở hữu gương mặt với đường nét hài hoà, sống mũi cao và đôi mắt cáo đặc trưng. Không chỉ vậy, làn da mịn màng cũng chính là 1 trong những yếu tố giúp Thuỳ Tiên để mặt mộc vẫn xinh đẹp. Dù không thuộc hội mỹ nhân có gương mặt tỉ lệ vàng song nhan sắc của Thuỳ Tiên vẫn luôn được đánh giá cao, nổi bật khi đứng giữa đám đông.

Những lần Thùy Tiên rũ bỏ lớp make up dày cộm quen thuộc: Liệu nhan sắc có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 4Những lần Thùy Tiên rũ bỏ lớp make up dày cộm quen thuộc: Liệu nhan sắc có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 5

Hoa hậu Thuỳ Tiên thường xuyên phải trang điểm đậm.

Những lần Thùy Tiên rũ bỏ lớp make up dày cộm quen thuộc: Liệu nhan sắc có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 6

Những khoảnh khắc rũ bỏ lớp trang điểm dày cộm khiến Thuỳ Tiên trở nên gần gũi, dễ thương hơn.

Những lần Thùy Tiên rũ bỏ lớp make up dày cộm quen thuộc: Liệu nhan sắc có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 7

Hoa hậu Thuỳ Tiên sở hữu gương mặt với các đường nhé sắc sảo, hài hoà.

Những lần Thùy Tiên rũ bỏ lớp make up dày cộm quen thuộc: Liệu nhan sắc có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 8

Thuỳ Tiên sinh năm 1998. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới vào 12/tháng 2021 tại Bangkok. Kể từ đó đến nay, Hoa hậu Thuỳ Tiên có nhiều hoạt động ý nghĩa, đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới để thực hiện những dự án cá nhân.

Những lần Thùy Tiên rũ bỏ lớp make up dày cộm quen thuộc: Liệu nhan sắc có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 9

Những lần Thùy Tiên rũ bỏ lớp make up dày cộm quen thuộc: Liệu nhan sắc có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 10

Những lần Thùy Tiên rũ bỏ lớp make up dày cộm quen thuộc: Liệu nhan sắc có thần thánh như lời đồn? - Ảnh 11

Năm 2022 chắc chắn là 1 trong những khoảng thời gian đáng nhớ khi Thuỳ Tiên trở thành 1 trong những gương mặt có hoạt động sôi nổi nhất Vbiz. Hiện tại, người đẹp đã kết thúc nhiệm kỳ và đang ở Việt Nam để hoạt động với vai trò 1 nghệ sĩ đa năng.

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