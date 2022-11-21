4 năm đơn thân vất vả nuôi con, quý tử 10 tuổi của Trương Quỳnh Anh khiến người khác ngỡ ngàng vì lớn phổng phao 'như thanh niên thực thụ'

Sao Việt 21/11/2022 06:57

Con trai Trương Quỳnh Anh được nhiều người dự đoán sau này có chiều cao vượt bố mẹ.

Mới đây, Trương Quỳnh Anh khoe loạt ảnh được con trai tháp tùng đi sự kiện. Theo nữ ca sĩ, quý tử đã cùng mẹ tham dự Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2021 tại Nha Trang.

4 năm đơn thân vất vả nuôi con, quý tử 10 tuổi của Trương Quỳnh Anh khiến người khác ngỡ ngàng vì lớn phổng phao 'như thanh niên thực thụ' - Ảnh 1

4 năm đơn thân vất vả nuôi con, quý tử 10 tuổi của Trương Quỳnh Anh khiến người khác ngỡ ngàng vì lớn phổng phao 'như thanh niên thực thụ' - Ảnh 2

Khiến dân mạng quan tâm đặc biệt là ngoại hình phổng phao của nhóc tỳ 10 tuổi. "2 'chị em' tại Cánh Diều Vàng. Nay nhìn bạn ra dáng thanh niên rồi, thương ghê", Trương Quỳnh Anh cảm thán.

4 năm đơn thân vất vả nuôi con, quý tử 10 tuổi của Trương Quỳnh Anh khiến người khác ngỡ ngàng vì lớn phổng phao 'như thanh niên thực thụ' - Ảnh 3

Nhiều người thậm chí dự đoán sau này Sushi sẽ có chiều cao vượt cả Tim lẫn Trương Quỳnh Anh.

Nói về ngoại hình con trai, chồng cũ Trương Quỳnh Anh - ca sĩ Tim - từng trầm trồ: "Học tiểu học mà anh hai cao sắp bằng ba rồi".

4 năm đơn thân vất vả nuôi con, quý tử 10 tuổi của Trương Quỳnh Anh khiến người khác ngỡ ngàng vì lớn phổng phao 'như thanh niên thực thụ' - Ảnh 4

Tim - Trương Quỳnh Anh từng có hôn nhân mật ngọt, cho tới năm 2017 thì vướng nghi án rạn nứt. Sau 1 năm khiến khán giả "rối tung rối mù" bởi tin đồn ly hôn, Tim chính thức xác nhận đường ai nấy đi với Trương Quỳnh Anh vào tháng 7/2018. 

Không còn chung đường nhưng Trương Quỳnh Anh và Tim vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng chăm sóc con.

Dù có nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm, song Trương Quỳnh Anh và Tim vẫn chưa công khai hẹn hò ai sau ly hôn, tập trung vào sự nghiệp.

4 năm đơn thân vất vả nuôi con, quý tử 10 tuổi của Trương Quỳnh Anh khiến người khác ngỡ ngàng vì lớn phổng phao 'như thanh niên thực thụ' - Ảnh 5

Lần đầu làm mẹ lúc mới 23 tuổi, tới nay Trương Quỳnh Anh đã với 10 năm nuôi dạy con trai – bé Sushi. Trong đó với 4 năm cô làm mẹ đơn thân hậu hôn nhân tan vỡ với ca sĩ Tim. Một mình nuôi con, Trương Quỳnh Anh cho thấy bản lĩnh đáng ngưỡng mộ của một người phụ nữ độc lập. Cô siêng năng làm việc, đồng thời dành nhiều thời kì cùng con trai lớn khôn. Ở thời khắc hiện tại, Trương Quỳnh Anh phần nào gặt hái được “trái ngọt” lúc con trai ngày càng hiểu chuyện.

4 năm đơn thân vất vả nuôi con, quý tử 10 tuổi của Trương Quỳnh Anh khiến người khác ngỡ ngàng vì lớn phổng phao 'như thanh niên thực thụ' - Ảnh 6

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Từ khóa:   Trương Quỳnh Anh Tim và Trương Quỳnh Anh tin giải trí

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