Hòa Minzy ủng hộ đồng bào miền Trung 300 triệu đồng

Trước những hoàn cảnh đau thương ấy, nhiều sao Việt đã bày tỏ nỗi lo lắng, sốt ruột đối với đồng bào miền Trung trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Không chỉ chia sẻ những lời động viên trên mạng xã hội, nhiều sao Việt còn thể hiện sự san sẻ bằng cách quyên góp ủng hộ bà con, đồng bào miền Trung sớm vượt qua thiên tai, trở lại với cuộc sống thật yên bình.

Những ngày qua, đồng bào miền Trung đã phải hứng chịu những mất mát to lớn, nhà cửa tan hoang nghiêm trọng do bão Noru đổ bộ vào.

Hoa hậu Thùy Tiên cũng ủng hộ 50 triệu đồng với hy vọng giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua khó khăn: ''Triệu con tim người Việt vẫn luôn hướng về, cố lên miền Trung ơi. Cầu mong bình an đến với người dân'' - người đẹp viết.

Các sao Việt để lại những lời động viên tinh thần người dân miền Trung sớm vượt qua hoàn cảnh hiện tại

Khắc Việt cũng quyên góp 500 triệu đồng cho đồng bào miền Trung, thông qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mới đây, để bày tỏ sự lo lắng của mình dành cho người dân miền Trung, nữ ca sĩ Hòa Minzy cũng không ngần ngại chung tay quyên góp quỹ cứu trợ cho bà con nơi đây. Cô nàng chia sẻ bản thân đã giao dịch 300 triệu đồng để ủng hộ đồng bào Miền Trung, kèm theo lời nhắn gửi: "Hoà Minzy xin được ủng hộ đồng bào Miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn này … Bà con hãy cố lên nhé ạ"

Hòa Minzy cũng đóng góp cứu trợ, ủng hộ người dân miền Trung 300 triệu đồng

Sau khi đăng tải bài viết, cô nàng nhận về nhiều lời khen từ phía người hâm mộ. Các khán giả bày tỏ sự biết ơn và liên tục gửi những lời chúc tốt đẹp đến bà mẹ một con.

Ngưỡng mộ trước hành động đẹp của Hòa Minzy, một tài khoản sau đó cũng chia sẻ hình ảnh bản thân đã góp 100 riệu đồng vào quỹ cứu trợ miền Trung. Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã để lại bình luận, bày tỏ sự thích thú và biết ơn đến chủ tài khoản này: "tuyệt vời, lan toả kiểu vầy thích quá đi ạ"

Đây cũng không phải lần đầu tiên mà nữ ca sĩ quyên góp giúp đỡ đồng bào khi khó khăn, trước đó, cô nàng cũng nhiều lần chia sẻ những đóng góp nho nhỏ của mình trên mạng xã hội. Cụ thể, là những lần cô nàng quyên góp hàng trăm triệu đồng để ủng hộ quỹ vắc - xin, phòng chống đại dịch Covid -19 trước đó.

Trước đó, nữ ca sĩ cũng quyên góp 100 triệu ủng hộ mua vắc - xin phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn TP.HCM

Có thể dễ dàng hiểu được vì sao mà bà mẹ một con lại ngày càng được nhiều người biết đến. Người hâm mộ không chỉ yêu mến cô qua tính cách hài hước hay những đóng góp hết mình cho nghệ thuật, mà mọi người còn yêu mến cô nàng qua những hành động thiện nguyện. Dù không trực tiếp giúp đỡ nhưng những đóng góp này của cô đã trở thành động lực và sức mạnh tinh thần đối với rất nhiều người đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn như hiện tại.