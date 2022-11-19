Hậu cú sốc hôn nhân, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng, body diện bikini cực quyến rũ "hớp hồn" cánh mày râu

Sao Việt 19/11/2022 11:07

Sau lùm xùm chia tay với chồng đại gia, mẹ 2 con Diệp Lâm Anh dần lấy lại phong độ để trở lại đường đua gợi cảm.

Chuyện chia tay "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" của Diệp Lâm Anh cùng doanh nhân Nghiêm Đức đã tốn không ít bút mực báo chí, từ nghi vấn ngoại tình dẫn đến ly hôn cho đến những lần kiện tụng phải ra toà. Cô nàng nóng bỏng nhất nhì Vbiz này cũng thời gian suy sụp đến mức nhập viện, chẳng còn thời gian khoe dáng nuột trên MXH như xưa.

Qua vài tháng kể từ lúc tuyên bố chính thức ly hôn, Diệp Lâm Anh ngày càng lấy lại sự tự tin, thoải mái với cuộc sống độc thân của mình. Bà mẹ 2 con có thời gian cho bản thân hơn và chứng minh đúng câu "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai".

Hậu cú sốc hôn nhân, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng, body diện bikini cực quyến rũ 'hớp hồn' cánh mày râu - Ảnh 1

Mới đây, cô cùng gia đình và các con đang có một kì nghỉ vui vẻ ở biển. Trong chuyến đi này, Diệp Lâm Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gợi cảm trong trang phục bikini khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi.

Hậu cú sốc hôn nhân, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng, body diện bikini cực quyến rũ 'hớp hồn' cánh mày râu - Ảnh 2

Dù đã 33 tuổi và trải qua hai cuộc sinh nở những Diệp Lâm Anh vẫn giữ được thân hình sexy, nóng bỏng. Đặc biệt là vòng eo thon gọn, săn chắc, không chút mỡ thừa.

Hậu cú sốc hôn nhân, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng, body diện bikini cực quyến rũ 'hớp hồn' cánh mày râu - Ảnh 3

Người đẹp tiết lộ, chế độ ăn của cô hằng ngày chú trọng nhiều rau xanh và trái cây. Khi đói, thay vì ăn vặt, cô sẽ thay thế bằng hoa quả. Người đẹp ăn nhiều vào buổi sáng và giảm dần vào buổi tối.

Hậu cú sốc hôn nhân, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng, body diện bikini cực quyến rũ 'hớp hồn' cánh mày râu - Ảnh 4

Ngoài ăn uống khoa học, Diệp Lâm Anh cũng dành nhiều thời gian để luyện tập. Những môn thể thao yêu thích của cô là gym, nhảy, yoga.

Hậu cú sốc hôn nhân, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng, body diện bikini cực quyến rũ 'hớp hồn' cánh mày râu - Ảnh 5

Hậu cú sốc hôn nhân, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng, body diện bikini cực quyến rũ 'hớp hồn' cánh mày râu - Ảnh 6

Từ sau khi sinh em bé thứ 2, Diệp Lâm Anh đã nổi tiếng với chế độ tập luyện khoa học và tốc độ về dáng đáng ngưỡng mộ, mang đến động lực cho nhiều chị em bỉm sữa.

Hậu cú sốc hôn nhân, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng, body diện bikini cực quyến rũ 'hớp hồn' cánh mày râu - Ảnh 7

Tuy nhiên, để đạt được số đo cơ thể như bây giờ cũng như hiếm để cho bản thân thụt lùi phong độ vóc dáng thì không phải ai cũng có thể duy trì được. Và có lẽ chính Diệp Lâm Anh cũng ngày muốn đường cong cơ thể thêm hoàn mỹ chứ không chỉ dừng ở mức độ eo ót, ít mỡ:

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