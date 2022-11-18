Thời đi học suốt ngày bị chê xấu, hot girl Thái Bình lột xác với màn "dậy thì thành công" khiến chàng trai nào cũng ao ước

Nhịp sống trẻ 18/11/2022 13:19

Phương Thảo của hiện tại sở hữu gương mặt xinh như búp bê, đường nét nhỏ nhắn, thanh tú và vóc dáng nóng bỏng.

Trong rất nhiều hình ảnh giảm cân thành công “lột xác” ngoại hình, hình ảnh quá khứ và hiện tại của Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 2002, quê Thái Bình) được chọn làm hình đại diện của một group kín đông thành viên, chuyên chia sẻ những câu chuyện “dậy thì thành công”.

Thời đi học suốt ngày bị chê xấu, hot girl Thái Bình lột xác với màn 'dậy thì thành công' khiến chàng trai nào cũng ao ước - Ảnh 1

Từ một cô gái kém sắc, thừa cân, Phương Thảo thay đổi ngoại hình xuất sắc, trở thành cô nàng xinh đẹp, gợi cảm không thua kém các hot girl nổi tiếng.

Thời đi học suốt ngày bị chê xấu, hot girl Thái Bình lột xác với màn 'dậy thì thành công' khiến chàng trai nào cũng ao ước - Ảnh 2

Trong quá khứ, cô gái gốc Thái Bình từng có ngoại hình kém sắc và chịu không ít đau thương vì sự kém sắc ấy.

Thời đi học suốt ngày bị chê xấu, hot girl Thái Bình lột xác với màn 'dậy thì thành công' khiến chàng trai nào cũng ao ước - Ảnh 3

Phương Thảo của hiện tại sở hữu gương mặt xinh như búp bê, đường nét nhỏ nhắn, thanh tú và vóc dáng nóng bỏng.

Thời đi học suốt ngày bị chê xấu, hot girl Thái Bình lột xác với màn 'dậy thì thành công' khiến chàng trai nào cũng ao ước - Ảnh 4

Năm học lớp 10, Phương Thảo nặng 55kg – cân nặng không quá “khủng” nhưng vì chỉ cao 1m55 nên nhìn cô nàng có phần “đậm đà”, béo mập.

Thời đi học suốt ngày bị chê xấu, hot girl Thái Bình lột xác với màn 'dậy thì thành công' khiến chàng trai nào cũng ao ước - Ảnh 5

Phương Thảo từng cho biết: “Thời học sinh, mình luôn bị cô lập. Chỉ vì béo, xấu mà mình hay bị bắt nạt, thậm chí là bạo lực học đường. Mình nhớ hồi nhập học lớp 10, có mấy anh chị khoá trên đi ngang qua lớp và nói trước mặt mình: “Em nhìn em có khác gì con lợn sề không?”...

Thời đi học suốt ngày bị chê xấu, hot girl Thái Bình lột xác với màn 'dậy thì thành công' khiến chàng trai nào cũng ao ước - Ảnh 6

Những ngày tháng sau đó, mình thường xuyên bị cô lập trong một tập thể, có khi còn bị đánh hội đồng. Đó là những kỷ niệm mình không bao giờ quên trong quãng đời học sinh và 3 năm cấp ba là khoảng thời gian mình không muốn quay lại nhất”, hot girl gốc Thái Bình kể lại.

Thời đi học suốt ngày bị chê xấu, hot girl Thái Bình lột xác với màn 'dậy thì thành công' khiến chàng trai nào cũng ao ước - Ảnh 7

Mặc cảm, tự ti vì bị mọi người phán xét “như khúc giò”, Phương Thảo quyết tâm giảm cân thay đổi ngoại hình.

Thời đi học suốt ngày bị chê xấu, hot girl Thái Bình lột xác với màn 'dậy thì thành công' khiến chàng trai nào cũng ao ước - Ảnh 8

Động lực lớn nhất khi ấy của Phương Thảo là không để bạn bè khinh miệt, cho mọi người thấy mình có thể xinh đẹp đến mức nào.

Thời đi học suốt ngày bị chê xấu, hot girl Thái Bình lột xác với màn 'dậy thì thành công' khiến chàng trai nào cũng ao ước - Ảnh 9

Thời gian đầu, Phương Thảo giảm cân một cách tiêu cực. Cô nàng nhịn ăn liên miên, có ngày chỉ ăn một quả táo, một miếng xôi hoặc bánh mỳ.

Thời đi học suốt ngày bị chê xấu, hot girl Thái Bình lột xác với màn 'dậy thì thành công' khiến chàng trai nào cũng ao ước - Ảnh 10

Vừa nhịn ăn lại vừa tập luyện cường độ cao, Phương Thảo bị tổn thương dạ dày. Dù giảm được 5kg trong vỏn vẹn 1 tuần nhưng cô biết, đó là cách giảm cân phản khoa học.

Thời đi học suốt ngày bị chê xấu, hot girl Thái Bình lột xác với màn 'dậy thì thành công' khiến chàng trai nào cũng ao ước - Ảnh 11

Cô nàng tìm hiểu kỹ hơn về các phương pháp giảm cân, lên kế hoạch ăn uống và tập luyện một cách tỉ mỉ. Khoảng thời gian cân nặng chững lại là lúc Phương Thảo nản lòng nhất nhưng nghĩ về một hình thể săn chắc, cô nàng lại thêm quyết tâm.

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