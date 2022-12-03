Bị team qua đường chụp lén, nhan sắc của hotgirl đình đám một thời Midu liệu có khác biệt nhiều với ảnh tự đăng?

Là quý cô độc thân sang chảnh của showbiz Việt, thời gian qua mỗi lần xuất hiện Midu đều nhận về sự quan tâm lớn của dư luận. Điển hình như mới đây, nữ diễn viên đã góp mặt trong một sự kiện thời trang .

Ảnh trên Facebook là vậy còn ảnh bị team qua đường chụp lén, Midu còn giữ được phong độ nhan sắc? Và câu trả lời là 8X trông vẫn rất thần thái.

Midu gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, làn da trắng mịn màng dù hình đăng tải không qua chỉnh sửa.

Đặc biệt vòng 2 không chút mỡ thừa và body chuẩn chỉnh của Midu khiến nhiều chị em phải vào "xin vía" trẻ đẹp.

Đây không phải lần đầu tiên hot girl Midu gây chú ý với nhan sắc đẹp nổi bật. Trước đó, nữ giảng viên này từng nhiều lần khẳng định đẳng cấp nhan sắc, dù trang điểm hay không, cô vẫn cực xinh xắn.

Khoảnh khắc Midu bị chụp lén nhưng vẫn vô cùng thần thái, tự tin. Đứng bên cạnh đàn chị, Lê Bống bị nhận xét có phần "kém sắc".

Midu đẹp bất chấp camera thường lẫn kĩ nghệ photoshop.

Thông thường, Midu hay chọn cách trang điểm đơn giản nhưng vẫn tinh tế. Chỉ khi xuất hiện ở các sự kiện lớn, 8X mới make up đậm.

Nếu để ý kĩ, khoảng 1-2 năm trở lại đây Midu chăm diện hơn những bộ đồ gợi cảm, sexy, giúp khoe trọn vẻ đẹp "không tuổi".

Từ những hình ảnh chia sẻ cho thấy, dù nói không với mọi loại phấn son, Midu vẫn rạng rỡ trước ống kính. Thêm vào đó là nụ cười tươi rói của Midu làm ai nhìn cũng tan chảy.