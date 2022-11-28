Kim Thư: Từng bán xôi mưu sinh hậu ly hôn, nay mở nhà hàng hạnh phúc cùng 2 con, nhan sắc vẫn trẻ trung gây bất ngờ

Hơn 10 năm trước, Kim Thư từng là cái tên đình đám làm mưa làm gió trong nền điện ảnh Việt. Cô được xem là "át chủ bài" cho các phòng vé thu hút khán giả. Nữ diễn viên từng có cuộc sống sung sướng trong căn biệt thự hàng chục tỷ đồng, nhưng lại rơi vào cảnh "trắng tay" vì chồng vỡ nợ. Sau nhiều năm làm lụng từ bán xôi đến bán từng dĩa cơm để kiếm sống, nay Kim Thư đã đỡ khó khăn hơn trước khi làm chủ nhà hàng và hạnh phúc cùng 2 con trai.

Kim Thư từng có thời hoàng kim rực rỡ với những bộ phim ăn khách, cháy vé. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng kỹ năng diễn xuất ấn tượng, cô trở thành "nàng thơ" của điện ảnh Việt được nhiều nhà làm phim săn đón. Một số bộ phim nổi tiếng của người đẹp có thể kể đến: Khi Đàn Ông Mang Bầu (2005), Đẻ Mướn (2006), Hello Cô Ba (2011),...

Trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên quyết định lên xe hoa với đạo diễn Phước Sang. Hai vợ chồng người đẹp từng gây chú ý khi sở hữu căn biệt thự khang trang lên đến 70 tỷ đồng. Tuy vậy, hạnh phúc không được bao lâu, Phước Sang lâm vào cảnh vỡ nợ, Kim Thư và chồng cũng "đường ai nấy đi".

Trải qua nhiều thăng trầm, cuộc sống của vợ cũ Phước Sang đã dần ổn định và sẵn sàng cho các hoạt động nghệ thuật. Cô bắt đầu bén duyên với kinh doanh khi sở hữu một nhà hàng khang trang tại TP.HCM. Từ một "tiểu thư" sống trong nhung lụa đến "sa cơ lỡ vận" đi bán xôi giờ thành bà chủ nhà hàng lớn, một nghị lực phi thường đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên.

Sau 10 năm ly hôn, Kim Thư cũng cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh 2 con. Được biết, con trai lớn Đô La của nữ diễn viên nay đã 15 tuổi, có chiều cao nổi trội lên đến gần 1m9. Cậu nhóc thứ 2 tên là Ơ Rô cao lớn phổng phao không kém anh mình. Người đẹp cho biết lý do ít chia sẻ hình ảnh về hai con bởi cô không muốn con bị ảnh hưởng sau biến cố gia đình.

Giờ đây sao bao nhiêu cố gắng, Kim Thư cũng đã có hạnh phúc cùng 2 con thân yêu và công việc kinh doanh ổn định khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù thuộc hàng U50 nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn duy trì được vẻ đẹp trẻ trung, không lộ dấu hiệu lão hóa. Cô từng giảm 10kg trong vòng 1 tháng nhờ cách ăn uống lành mạnh cùng lối sống khoa học. Về chuyện tình cảm, sau khi ly hôn diễn viên phim Đẻ mướn có cho mình mối tình mới tuy nhiên người đẹp khá kín tiếng và không chia sẻ nhiều về về bạn trai.